Colombia

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

El hecho ocurrió cuando Uriel Conda intentaba llegar al casco urbano desde su vivienda en el sector de La Liberia, momento en que se habría desatado un fuerte enfrentamiento armado

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
En otros municipios del departamento también hubo alteración del orden público que requirió la intervención de las autoridades - crédito @Ejercito_Div3/X

La mañana del domingo 14 de septiembre, Uriel Conda, un futbolista aficionado en Corinto (Cauca), murió al quedar atrapado en medio de los combates armados entre disidentes de las Farc y el Ejército Nacional, informaron las comunidades locales.

El hecho ocurrió cuando Conda intentaba llegar al casco urbano desde su vivienda en el sector de La Liberia, momento en que se habría desatado un fuerte enfrentamiento armado, quedando en extremo estado de vulnerabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con representantes comunitarios, Conda salió de su casa para realizar diligencias personales. Al percatarse de la intensidad de los enfrentamientos, buscó refugio en viviendas de los sectores de Villa Juliana y El Tablón.

La víctima, según la comunidad,
La víctima, según la comunidad, fue identificada como Uriel Conda - crédito Nacion Nasa ST. 88.3 FM/Facebook

En ese momento, un explosivo impactó el suelo cerca de su ubicación, provocando esquirlas que le causaron la muerte. Los habitantes de Corinto confirmaron la identidad de la víctima poco después, reconociendo en él a un hombre apreciado y conocido por su destreza futbolística.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde la imagen de Conda circuló entre los habitantes del municipio. “Como la foto del amigo circuló por las redes, ya comprobamos que la víctima de esas explosiones fue Uriel Conda, a quien de cariño le decíamos ‘El Paisa’, porque era muy conocido por su gran talento con la pelota, incluso era una de las figuras del equipo de fútbol de La Liberia, al punto se abría camino para llegar a las inferiores de uno de los equipos de la capital del Valle”, expresaron vecinos de la zona, citados por El País Cali.

Incertidumbre sobre el origen del explosivo

El origen del explosivo que terminó con la vida de Conda no ha sido esclarecido. Existen versiones encontradas entre los habitantes: algunos sostienen que el artefacto fue lanzado por militares en respuesta al ataque de los disidentes de las Farc, mientras que otros aseguran que se trató de un explosivo arrojado desde un dron manipulado por los grupos armados ilegales.

Las esquirlas del artefacto explosivo
Las esquirlas del artefacto explosivo habrían impactado directamente a Uriel Conda - crédito Nacion Nasa ST. 88.3 FM/Facebook

“Ese explosivo lo lanzaron los militares en medio de la pelea de esta mañana, impactando por la espalda al compañero futbolista”, afirmaron residentes de Villa Juliana citado por el medio mencionado.

Por su parte, otros pobladores señalaron que el ataque pudo provenir de los alzados en armas, que en su intento de atacar a las Fuerzas Militares, pusieron en riesgo a la población civil. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la autoría del ataque.

La figura de Uriel Conda, conocido como “El Paisa”, trascendía el ámbito deportivo en Corinto. Su talento en el fútbol lo había convertido en una de las figuras del equipo de La Liberia, uno de los pasatiempos de los habitantes de estos poblados.

Ola de violencia en en departamento

El fallecimiento de Conda se suma a una serie de hechos violentos recientes en la región. En los mismos enfrentamientos, el patrullero de la Policía Fabián David Rodríguez Navarro también murió tras recibir disparos de fusil y fragmentos de explosivo durante el ataque a la subestación del corregimiento de El Carmelo, en Cajibío, perpetrado por disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc. Este ataque, que se prolongó por más de seis horas, culminó con la destrucción de la infraestructura policial.

El caso fue denunciado por
El caso fue denunciado por autoridades locales - crédito @Nacion Nasa ST. 88.3 FM/Facebook

La escalada de violencia no se ha limitado a Corinto y Cajibío. En los últimos días, la fuerza pública ha sido blanco de ataques en otros municipios del Cauca, como Silvia, Caldono, Toribío, Miranda, Jambaló y Guachené, lo que evidencia la extensión y gravedad del conflicto en la región.

Sobre la situación ocurrida en Cajibío, el Ejército detalló: “(...) Es de resaltar que estas acciones terroristas habrían sido perpetradas por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, al parecer, como retaliaciones a los golpes contundentes que ha asestado la fuerza pública los últimos días a los grupos ilegales en esta zona del país. El Ejército Nacional rechaza de manera contundente el accionar de estos criminales que han puesto por medio las vidas de quienes habitan en este corregimiento, usándolos como escudos para impedir el ingreso de las tropas como apoyo a nuestra @PoliciaColombia”.

Temas Relacionados

Uriel CondaCorintoCaucaCombates armadosDisidencias de las FarcColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Policías atrapados en Cauca suplicaron ayuda durante ataque; audios revelan angustia bajo fuego: “Nos tienen rodeados”

Uniformados reportaron momentos de pánico durante ofensiva armada en seis estaciones policiales, mientras solicitaban refuerzos y denunciaban estar rodeados por disidencias armadas. Infobae Colombia tuvo acceso al material

Policías atrapados en Cauca suplicaron

Suspenden en Ibagué una audiencia porque el fiscal tuvo un episodio de crisis nerviosa: llevaba tres días sin dormir preparando varias diligencias

El presidente de Asonal Judicial precisó que “hoy un fiscal debe atender entre 17 y 23 audiencias por día, lo cual genera una enorme presión” por la preparación que debe tener y las sanciones si no asiste a ellas

Suspenden en Ibagué una audiencia

Intentaron secuestrar en Maicao a Hassler Quintana, exdirector de Tránsito de Albania, en La Guajira: se escondió en una casa vecina

El Gaula de la Policía y Militar mantiene abiertas las investigaciones para determinar los móviles del intento de secuestro

Intentaron secuestrar en Maicao a

María Claudia Tarazona acusó a María Fernanda Cabal de “amenazarla” con no meterse en política, en la velación de Miguel Uribe Turbay

La viuda del senador y precandidato presidencial señaló a la congresista y precandidata del Centro Democrático de comportamientos inapropiados durante la convalecencia y posteriormente del aspirante político; a tal punto de hablar de “amenazas” ante un supuesto interés de incursionar de política

María Claudia Tarazona acusó a

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol no invierta más en EE. UU. y recibió una ola de críticas: “No satisfacen sus caprichos”

El mandatario, por medio de X, señaló que la estatal “deja de ser rentable si baja el precio internacional del petróleo a menos de USD50 el barril”

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Junhee lidera el ranking de

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”