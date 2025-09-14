Colombia

Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS a juicio por presunto ocultamiento de facturas y desvío de $70.500 millones en deudas con IPS

Se trata de José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabio Antonio Peralta Núñez

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

La Fiscalía los acusó de supuestamente desviar millones destinados a hospitales, generando deudas y afectaciones en los servicios médicos esenciales - crédito Colprensa

Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS enfrentarán juicio por supuestamente haber ocultado facturas y desviado $70.500 millones correspondientes a deudas con las IPS.

Se trata de José Fernando Cardona Uribe, que lideró la Nueva EPS desde 2009 hasta principios de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

En el escrito de acusación revelado por Caracol Radio se puede leer lo siguiente: “Definir las actividades de control de los procesos a su cargo, cuya efectividad debía ser cuantificada a través de indicadores”.

Además, de “monitorizar la ejecución de los controles de los riesgos de los procesos a su cargo e informar oportunamente cualquier desviación o excepción en la ejecución de los mismos”, así como “monitorizar el comportamiento de los indicadores de los procesos a su cargo”.

Noticia en desarrollo...

