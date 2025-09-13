Colombia

Vicky Dávila criticó el lanzamiento del documental ‘Petro’: “En eso se gastan la plata de los colombianos”

La periodista y precandidata presidencial expresó que se trataría de un “despilfarro” de dinero que se podría usar para combatir el hambre en el país

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Vicky Dávila criticó el documental
Vicky Dávila criticó el documental de Gustavo Petro - crédito @RTVCnoticias/X y Colprensa

La precandidata presidencial y férrea opositora del Gobierno actual, Vicky Dávila, escribió una dura crítica con respecto a la emisión del nuevo documental que registra la vida del presidente Gustavo Petro y que se transmitirá en el canal público Señal Colombia.

En sus redes sociales, la también periodista comentó que se trata de un “publirreportaje”, el cual se habría realizado con dinero que podría haberse destinado a atender problemáticas que requieren mayor atención, como los índices de pobreza y hambre en el país.

“En esto se gastan la plata de los colombianos, haciendo publireportajes. Mientras tanto, niños se mueren de hambre, y 6 millones de ciudadanos no comen 3 veces al día, sin contar los 11 millones de pobres que no tienen oportunidades y carecen de casi todo”, comentó.

Además, Dávila aseguró que “el despilfarro y la estulticia para gobernar se acaban el 7 de agosto del 26. Ganaremos en primera vuelta y seremos gobierno”.

