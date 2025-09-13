Turista pereirano sufrió graves heridas por la irresponsabilidad de una lancha en Barú: está en la UCI

De acuerdo con el relato de Marcella López, esposa de Sebastián Valencia, el accidente se produjo cuando una embarcación turística ingresó sin precaución al área señalizada para bañistas - crédito Redes sociales

La preocupación por la seguridad en las playas de Barú, Bolívar, cobró fuerza tras el grave accidente que sufrió Sebastián Valencia, un turista de 42 años oriundo de Pereira, que permanece en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Caribe en Cartagena. El incidente, ocurrido mientras Valencia se bañaba en una zona delimitada para turistas, puso en evidencia las deficiencias en los controles y protocolos de las actividades naúticas en la región.

De acuerdo con el relato de Marcella López, esposa de Sebastián Valencia, el accidente se produjo cuando una embarcación turística ingresó sin precaución al área señalizada para bañistas. Ante la inminente cercanía del bote, el turista intentó sumergirse para evitar el impacto, pero la maniobra no fue suficiente y la embarcación lo golpeó violentamente en la zona lumbar. “Mi esposo entró al mar confiado en que estaba en un espacio seguro, pero un barco apareció de repente dentro del área marcada con boyas. Cuando lo vio, se lanzó hacia abajo tratando de esquivarlo, pero aun así el impacto fue brutal”, relató.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La esposa de la víctima pidió traslado urgente a su ciudad natal y denunció irregularidades por parte de las autoridades de la zona - crédito X

Las consecuencias del choque fueron severas: fracturas en tres vértebras, una perforación pulmonar y múltiples laceraciones en brazos y piernas. Los médicos debieron intervenirlo para drenar líquidos internos, producto de las complicaciones derivadas de sus heridas. Actualmente, el pronóstico de Sebastián Valencia es reservado y permanece bajo estricta observación médica.

La familia manifestó su inconformidad con las condiciones hospitalarias en Cartagena y solicitó formalmente el traslado del paciente a Pereira, donde consideran que podrá recibir un mejor apoyo médico. Marcella López insistió en la urgencia de esta gestión, señalando que la atención recibida tras el accidente fue insuficiente. “No había guardacostas, no había policía turística ni personal de primeros auxilios. La agencia que nos trajo nos dejó prácticamente solos. Si no hubiera sido por otros turistas que nos ayudaron, mi esposo no estaría vivo”, afirmó.

Las consecuencias del choque fueron severas: fracturas en tres vértebras, una perforación pulmonar y múltiples laceraciones en brazos y piernas - crédito X

La situación se agravó por la presencia de menores de edad y otros familiares que acompañaban a la pareja, quienes quedaron bajo la responsabilidad de Marcella López en medio de la emergencia. “Tengo a mis sobrinos en el hotel y no sé qué hacer. Me siento abandonada porque nadie nos acompaña ni nos explica los pasos a seguir”, expresó.

El llamado de la familia se extendió a las autoridades locales, solicitando apoyo para el traslado de Sebastián Valencia y una respuesta efectiva tras la emergencia. “Necesito que el distrito me apoye, que me ayuden a gestionar el traslado de Sebastián. No vine a Cartagena a vivir esta tragedia, vine a unas vacaciones y ahora lo único que quiero es regresar a mi ciudad con él con vida”, enfatizó Marcella.

Los trabajadores y residentes de la zona se quejaron por la falta de presencia de las autoridades - crédito Kim Mancini

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño, rechazó lo sucedido y anunció el inicio de investigaciones para determinar las responsabilidades del conductor de la embarcación y de la agencia turística involucrada.

“Se están verificando las condiciones en que operaba el bote, así como los protocolos de seguridad que debían cumplirse en la zona de baño”, afirmó.

A pesar de estas acciones, la familia de Sebastián exige medidas más contundentes para garantizar su vida y recuperación. “No quiero que esto se convierta en otro caso más que se pierde entre papeles. Mi esposo necesita atención ahora, no mañana”, recalcó Marcella.

El accidente generó inquietud entre los residentes y operadores turísticos de Barú, quienes, a través de redes sociales, denunciaron que la invasión de embarcaciones en áreas destinadas a bañistas no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que pone en riesgo la integridad de los visitantes y trabajadores de la zona.