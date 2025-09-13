Colombia

Metro de Bogotá se pronunció tras accidente que dejó a cuatro personas heridas: hubo duras exigencias a la concesionaria encargada

La empresa sostuvo que es necesario que se coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal para proteger la integridad de los transeúntes

Cuatro personas quedaron lesionadas, pero ninguna de gravedad - crédito @ColombiaOscura/X

El avance de la primera línea del Metro de Bogotá superó recientemente el 62%, según el alcalde Carlos Fernando Galán, pero el 12 de septiembre de 2025 la construcción se vio marcada por un accidente que involucró maquinaria de la obra y un bus de TransMilenio. El hecho, ocurrido en la intersección de la avenida NQS (carrera 30) con la calle 16 sur, generó preocupación en la comunidad y obligó a suspender temporalmente las actividades constructivas en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la gerencia de Metro Línea 1 S.A.S., el accidente afectó a un bus articulado que circulaba en sentido sur-norte por la Av. NQS con Diagonal 16 Sur. El reporte detalló que cuatro personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a clínicas cercanas. La información médica proporcionada hasta el momento reporta que ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad, como especificó el documento oficial.

El accidente ocurrió en la carrera 30 con calle 16 sur - crédito @ColombiaOscura/X | Google Maps | Metro de Bogotá

“Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”.

Por su parte, la empresa Metro de Bogotá se pronunció ante accidente y exigió a la concesionaria Metro Línea 1 que se asegure la seguridad de los ciudadanos mientras se ejecutan las obras.

La empresa sostuvo que es necesario que se coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal para proteger la integridad de los transeúntes - crédito Metro de Bogotá

“Desde la Empresa Metro de Bogotá lamentamos profundamente el incidente ocurrido en la noche de ayer viernes 12 de septiembre, en el frente de obra de la av. NOS con Diagonal 16 sur (...) A través de un oficio, el Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, le exigió, entre otras, al concesionario Metro Línea 1, lo siguiente: Garantizar la señalización horizontal y vertical en todos los frentes de obra, incluyendo límites de ancho de calzada (línea amarilla), separación de carriles y otros elementos que mitiguen riesgos para la operación de TransMilenio y el tráfico mixto”, explicó.

En desarrollo...

Revelan artículos del proyecto de

