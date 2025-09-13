Lo que parecía un accidente de tránsito en Bogotá era en realidad una persecución con balacera: hay dos capturados

Un arma cortopunzante, placas alteradas, guantes y pasamontañas, fueron algunos de los elementos que se incautaron alrededor de la escena por parte de los uniformados - crédito Mebog

La ofensiva contra la inseguridad en Bogotá dejó un resultado positivo gracias a los controles que realiza la Policía Metropolitana de Bogotá, junto a su seccional de la Dirección de Tránsito y Transporte. Producto de ello, dos personas fueron capturadas la noche del jueves 11 de septiembre.

Todo como resultado de una persecución digna de una película de acción, en la que hubo de todo: desde accidentados, hasta una balacera.

El hecho se presentó en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, según el reporte que brindó a medios de comunicación el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la estación de Policía Usaquén.

Detalles sobre la persecución, balacera y captura de dos personas en Bogotá

El oficial adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) precisó hasta la mañana del sábado 13 de septiembre los pormenores de este resultado.

“Se nos presenta un caso en el sector de Santa Bárbara, donde nuestra zona de atención observa un vehículo sospechoso en un sector residencial”, inició su reporte el coronel Cháves.

“Inmediatamente, se trata de abordar este vehículo, estas personas emprenden la huida y se inicia una persecución”, relató el coronel.

La balacera se desató en medio del intento fallido por evadir a los agentes. “En este trayecto, estas personas habrían realizado varios disparos contra la zona de atención. En medio de la persecución, y con el apoyo de los canales enlazados de las localidades vecinas, se logra la ubicación del vehículo cuando colisiona con otro y queda inmovilizado”, explicó el oficial.

Sin embargo, algunos de los ocupantes del vehículo —tres de los cinco— alcanzaron a escapar antes de la llegada de las patrullas.

Algunas evidencias halladas en la zona, alrededor del punto donde quedó el automóvil (que tenía las placas alteradas), permitieron dar con el paradero de los otros dos ocupantes, quienes fueron arrestados.

La persecución inició en Usaquén y terminó en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero, cerca de la calle 93, causando sorpresa entre los conductores, algunos de los cuales no entendían por qué estaba presente la Mebog y no agentes de Tránsito.

Placas alteradas y elementos que hacen sospechar que los ocupantes se dedicarían a robar viviendas

“Cuando llegamos al sitio, es capturado inmediatamente el conductor de este vehículo, y unos metros más adelante es ubicada otra persona que tripulaba el mismo vehículo y en el camino de huida fueron hallados unos guantes, un pasamontañas y un saco, el cual portaba”, puntualizó el oficial de la Policía Metropolitana.

Respecto a las matrículas, se “logra verificar que las placas de este vehículo han sido alteradas con adhesivos para evadir el control de las autoridades”, agregó el coronel Cháves, tal y como se puede ver en el video de apoyo que compartió la institución, y en el que se ven los objetos que describió.

Por último, el oficial confirmó que “Policía Judicial está al frente haciendo trazabilidad de cámaras y verificando si dos personas que al parecer iban dentro de este vehículo, habrían logrado la huida”.

“De igual forma, estamos verificando también cuál era la pretensión de estas personas en este sector de Santa Bárbara”. No se descarta que pudiera ser una banda dedicada a cometer hurtos a viviendas o personas, pero esto sigue bajo indagación, aseveró el coronal Cháves.

Estas dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad marcaria.

Por último, las autoridades recordaron a la ciudadanía que, en caso de observar a cualquier persona o vehículo que ronde de forma sospechosa alrededor de su hogar, colegios o espacios de interés donde pueda existir riesgo de hurto, pueden reportarlo a la línea 123.

Asimismo, tenga presente que cada CAI (Comando de Atención Inmediata), ubicado en las 20 localidades de Bogotá —19 urbanas y Sumapaz, que es rural—, cuenta con un número de cuadrante para que los vecinos de los barrios donde presta servicio puedan reportar cualquier alteración del orden que ponga en peligro la seguridad y el bienestar de las personas.