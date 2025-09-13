Juan Diego Alvira reveló cinco técnicas que utiliza con su esposa para mantener la relación de pareja

Juan Diego Alvira comparte el secreto de los cinco días para revivir la chispa en su matrimonio - crédito @juandiego.alvira/IG

El periodista colombiano Juan Diego Alvira sorprendió recientemente a sus seguidores en redes sociales al compartir un carrusel con cinco prácticas que asegura han sido fundamentales para fortalecer su matrimonio.

Con un mensaje cercano y directo, el comunicador invitó a reflexionar sobre la importancia de pequeños gestos que, según él, pueden marcar la diferencia entre una relación que se apaga y otra que se renueva constantemente.

“¿Y si tu relación se pudiera salvar con solo cinco días al mes? Suena increíble, pero es real. El amor no se destruye de golpe… se va apagando en los pequeños descuidos: no hablar, no soñar juntos, no reír, pero también se puede recuperar con gestos sencillos”, escribió Alvira en su publicación, donde advirtió que las parejas no suelen romper de un momento a otro, sino que el desgaste aparece en los detalles cotidianos: la falta de diálogo, de proyectos compartidos o incluso de risas.

El periodista, quien ha hecho de su vida personal un espacio de cercanía con sus seguidores, explicó que así como el amor puede apagarse por descuido, también puede recuperarse con acciones sencillas y planificadas. En ese sentido, reveló su método basado en “cinco días” que él y su esposa practican con disciplina para mantener la complicidad y la conexión emocional.

“Hoy quiero mostrarles los cinco días que pueden marcar un antes y un después en tu relación. Días que, si los aplicas, pueden devolver la chispa, la complicidad y hasta las ganas de volver a mirarse como al principio”, expresó Alvira.

El comunicador detalló de inmediato cada una de las técnicas e invitó a sus seguidores a descubrirlas en la publicación completa, pero sí dejó claro que se trata de hábitos alcanzables que buscan generar encuentros significativos entre la pareja.

Consejos prácticos

En la publicación con 6 fotos dio una serie de consejos prácticos que aplica en su matrimonio para mantener la complicidad y el cariño intactos con el paso del tiempo. Con un estilo cercano y sencillo, el comunicador resumió en cinco “días clave” —más un tip extra— la fórmula que, según él, ayuda a que las relaciones de pareja no se apaguen por el desgaste cotidiano.

1. El día de cita: Alvira enfatizó que dedicar un espacio exclusivo para la pareja es fundamental: “Un día solo para los dos. Sin celulares, sin distracciones”, aconsejó. Puede ser una cena, una salida al cine o incluso una fiesta; lo importante es que se trate de un momento íntimo donde la prioridad sea la conexión entre ambos.

2. El día para probar algo nuevo: Para el periodista, la rutina es uno de los mayores enemigos de la vida en pareja y por eso propone reservar un día para romperla: “Un reto, una receta, un plan loco… lo nuevo siempre enciende la relación”. Innovar en actividades, incluso en las más sencillas, aporta chispa y emoción.

3. El día de cero obligaciones: El tercer consejo apunta a desconectarse del estrés diario: “Un día sin trabajo, sin facturas, sin pendientes. Solo descansar, reír y disfrutar de estar ahí… juntos y presentes”, explicó.

4. El día para hablar de verdad: La comunicación, señala, es otra clave esencial y para eso recomienda reservar un día para conversar a fondo: “Un día para preguntar en serio: ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? Y sobre todo, para aprender a escuchar al otro”.

5. El día para soñar juntos: El periodista también resaltó la importancia de construir proyectos en pareja: “Soñar también une. Hablen de la casa, del viaje, de esa idea loca. El futuro es más lindo cuando se planea en pareja”, aseguró.

El tip extra: los rituales diarios: Además de estos cinco días, Alvira sugiere pequeños rituales cotidianos que marcan la diferencia: dedicar dos minutos a la despedida en la mañana y al menos veinte minutos al reencuentro al final del día porque “Son detalles simples, pero hacen maravillas en cualquier relación”, puntualizó.