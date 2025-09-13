“En su época de subversivo era “normal” que recurriera a la amenaza”: Cabal responde a Petro sobre sistema de salud y el futuro de las EPS

La senadora María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en ristre contra el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

En una nueva alocución presidencial, el 12 de septiembre de 2025, Gustavo Petro se refirió al tema de la salud para los colombianos, el futuro de las EPS y el de los pacientes, palabras que continúan causando polémica entre sus detractores.

La senadora María Fernanda Cabal fue una en reaccionar a estas declaraciones, recordando el momento en el que el jefe de Estado hizo parte del M-19 (Movimiento 19 de Abril, una organización guerrillera colombiana que surgió en 1970 y se desmovilizó en 1990 para convertirse en el partido político Alianza Democrática M-19).

“En su época de subversivo era “normal” que recurriera a la amenaza. Pero hoy, más de 30 años después, es inaceptable que siga sembrando miedo entre los colombianos y permanezca de brazos cruzados frente a la tragedia que viven”, escribió la integrante del Centro Democrático en su cuenta de X.

La precandidata presidencial también aseguró que este tipo de intenciones solo afectan a los colombianos, y más en un sector tan coyuntural como lo es el de la salud: “Está jugando con la vida de todos, incluso con la de quienes, equivocadamente, confiaron su voto en usted”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el discurso del presidente se escucha que dentro de las políticas de su Gobierno en el momento no está salvar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), bajo la premisa de un mandato que contribuya a la transformación.

“Si seguimos el camino propuesto y hecho por el Gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Señores de la Comisión Séptima de Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar, es la salud de la gente y me voy a dedicar a esto, a que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”, expresó el jefe de Estado en una alocución presidencial.

En el mismo pronunciamiento, se refirió al caso controversial de la intervención de la Nueva EPS, el 3 de abril del 2024, mediante la Resolución 2024160000003012-6, por las deudas billonarias que acreditaba.

“¿Liquidación qué es? Ya se liquida, punto final. Ah, que le quedaron veinte billones, ¡billones!, veinte millones de millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague, ya se liquidó. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros. Miren cuándo llegamos. 2022, a finales, empieza el 23. Miramos qué pasa con la nueva EPS más grande. Yo hice una reunión con su junta directiva. Estaba el señor Enrique Vargas Lleras, ahí estaba su presidente, el señor Cardona, estaba Noemí Salinas, habían otras personas. Y, eh, esas personas recibieron de primera mano, yo hice esa exposición, la reforma que pretendíamos hacer a la salud. ¿Qué queríamos? Pues les dije: «Pues que ustedes, señores, no manejen más la plata del Estado».”

Este asunto ya ha sido abordado anteriormente por el mandatario colombiano, quien en varias oportunidades ha arremetido contra el dirigente político Germán Vargas Lleras y su familia por la administración de la entidad, en especial contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente. Este último fue uno de los miembros de la junta directiva, a quien acusa de haber desfalcado la entidad y de haberla llevado al debacle financiero, sin importar los millones de pacientes que se vieron afectados.

Una discusión en la que las autoridades han tenido que intervenir por las fuertes acusaciones entre las partes, hasta el punto de ordenar retractación de comentarios que afecten el buen nombre.