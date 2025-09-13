En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Karol G interpretó "Mientras me curo del Cora" - crédito @KarolGSite/X

Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista colombiana en cantar ante el papa en la Plaza de San Pedro, durante el concierto internacional Grace for the World, celebrado el 13 de septiembre en el Vaticano.

El evento, que reunió a figuras de renombre mundial, transformó el emblemático espacio religioso en un escenario inédito para la música, el arte y la espiritualidad, con un mensaje central de fraternidad y paz.

La cita, que comenzó a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), representó la primera ocasión en que la Plaza de San Pedro acogió un espectáculo de estas características. Grace for the World fue concebido como una velada que fusionó música, arte visual y espiritualidad, bajo la producción de Jesse Collins Entertainment, la dirección escénica de Sam Wrench y la supervisión musical de Adam Blackstone. La dirección artística estuvo a cargo de Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, que también participaron activamente en el escenario.

Karol G y su impecable presentación en el Vaticano

La artista paisa, reconocida internacionalmente por su trayectoria en la música urbana, se presentó con un vestido negro largo, ajustado a su silueta y adornado con diamantes, que aportaron un toque glamuroso y sofisticado.

El diseño de mangas largas y escote discreto resaltó un porte refinado, adecuado para la ocasión. Usuarios en redes sociales no pasaron por alto que el vestido es muy similar al que utilizó en alguna ocasión la cantante británica Adele en 2023.

La artista interpretó Mientras me curo del cora, uno de los temas más significativos de su álbum Mañana será bonito. Su peinado recogido alto, con ondas delicadas, y los pendientes dorados completaron un estilo que combinó modernidad y distinción, en sintonía con la solemnidad del evento.

La sorpresa de la noche se produjo cuando la cantante colombiana regresó al escenario para una segunda presentación junto a Andrea Bocelli. Juntos interpretaron Vivo per lei, en una colaboración que fusionó la potencia lírica del tenor italiano con la versatilidad vocal de Karol G.

Esta actuación conjunta permitió a la artista mostrar una faceta distinta, alejándose de su registro habitual y explorando un repertorio clásico, lo que generó asombro y ovaciones entre el público congregado en la plaza vaticana.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó vía X su emoción y orgullo por el nuevo logro de la paisa representando al país internacionalmente: “Demasiado emocionante ver y escuchar a @karolg junto a Andrea Bocelli. Brutal. Que orgullo para Medellín y para Colombia 🇨🇴. (sic)“.

Detalles de la noche de conciertos en ‘Grace for the World’

El concierto contó con la presencia de otros artistas internacionales de diversos géneros y nacionalidades, como John Legend, Jennifer Hudson, Angélique Kidjo, el dúo de hip hop Clipse, el fenómeno tailandés BamBam, Jelly Roll y Teddy Swims.

Pharrell Williams, acompañado por el coro góspel Voices of Fire, abrió la velada y subrayó la dimensión global del evento al afirmar: “Este es un momento cultural poco común en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente. Es un mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”.

Andrea Bocelli, que codirigió la velada, destacó el carácter espiritual del concierto y la importancia de transmitir un mensaje de fraternidad y paz desde el corazón del cristianismo.

“Hagamos brillar una fuerte luz sobre la humanidad con música desde el corazón mismo del cristianismo y la plaza espiritual más importante, llevando al mundo entero un único mensaje de fraternidad y paz”, dijo puntualmente el tenor italiano.

La cita sirvió como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa de la Fundación Fratelli Tutti dedicada a promover la solidaridad, el diálogo interreligioso y la protección de la Creación durante dos días de actividades.

Desde la Plaza de San Pedro, la música se convirtió en un puente para unir culturas y enviar al mundo un mensaje de esperanza, fraternidad y paz, iluminando el centro espiritual del cristianismo con una celebración artística sin precedentes.