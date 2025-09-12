Colombia

Universidad Nacional se pronunció tras explosión en uno de sus edificios que dejó un herido de gravedad: declaró alerta roja

Los directivos de la institución pidieron no estigmatizar a los estudiantes, puesto que se trata de un hecho aislado

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Encapuchados detonaron un explosivo en
Encapuchados detonaron un explosivo en el edificio de sociología de la Universidad Nacional - crédito @jorgeecastillol/X

La tarde del 11 de septiembre de 2025 quedó marcada por una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional, un incidente que provocó la evacuación inmediata del campus y dejó al menos una persona gravemente herida, según reportó la Alcaldía de Bogotá. La emergencia, que se desató poco después de las 6:00 p.m. movilizó ambulancias y equipos de rescate, mientras las autoridades intentaban determinar el origen del estallido y la cantidad exacta de lesionados.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones universitarias, generando disturbios que motivaron la intervención del escuadrón antidisturbios. La presencia policial se incrementó en el campus con el objetivo de restablecer el orden, aunque los desmanes persistieron tanto dentro como fuera de la institución educativa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los directivos de la institución
Los directivos de la institución pidieron no estigmatizar a los estudiantes, puesto que se trata de un hecho aislado - crédito Universidad Nacional

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la alerta roja se activó a las 6:00 p.m., y fue enviada a los correos institucionales de todos los integrantes de la Universidad Nacional, instruyendo la evacuación inmediata ante la ausencia de condiciones seguras para continuar con las actividades académicas. El mensaje de emergencia especificó: “No había garantías para el desarrollo de las actividades”, lo que condujo a la desocupación total del recinto.

Mientras tanto, los disturbios se extendieron a los alrededores de la universidad. Individuos encapuchados agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y causaron daños materiales.

Luego de que se reportara la detonación de un artefacto, la institución emitió un comunicado confirmando los hechos. Entregó detalles sobre la persona herida en la explosión, que fue remitida a un centro médico, con el fin de que reciba atención por parte del personal de la salud.

“La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá informan que sobre las 4:00 pm del día de hoy, un grupo de personas encapuchadas iniciaron enfrentamientos con la Fuerza Pública en la portería de la Calle 26. Como medida preventiva se activaron los recursos del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia // CPRAE de la Sede Bogotá y se procedió a emitir la alerta naranja con evacuación parcial, por acumulación de gases en los edificios del sector sur”.

Y agregó: “Sobre las 6:00 pm, se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación”.

Ambulancias y bomberos están en
Ambulancias y bomberos están en la Universidad Nacional para atender la explosión - crédito X

La misiva puntualizó que se activaron los protocolos correspondientes para atender ese tipo de emergencia. Para salvaguardar la integridad física de los alumnos y otros integrantes de la comunidad educativa se decretó alerta roja en la institución.

“Ante la gravedad de la situación y el escalamiento de los disturbios, la Vicerrectoría de Sede Bogotá emitió la alerta roja y la orden de desalojo de la Ciudad Universitaria”.

Así las cosas, desde la Universidad Nacional condenaron los hechos e instaron a las autoridades y la opinión pública no estigmatizar a los estudiantes de la institución.

Ambulancia transporta a persona herida de gravedad por explosión en la Universidad Nacional - crédito X

“La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá rechazan que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria. De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución”.

Temas Relacionados

Universidad NacionalExplosión Universidad NacionalEdificio de sociologiaEncapuchadosDisturbioHeridosColombia-Noticias

Más Noticias

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

El jueves 11 de septiembre de 2025 marcó una fecha difícil para el mundo del espectáculo hispanoamericano al confirmarse el fallecimiento del actor venezolano

Jorge Enrique Abello publicó emotivo

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Aunque los abogados de ambos aseguraron que tomarían medidas en el caso, lo cierto es que para muchos usuarios todo sigue pareciendo una burla; aunque la situación abrió debates sobre la importancia del cuidado en las relaciones sexuales

Filtran segundo video íntimo de

Multas por circular en moto sin permiso nocturno en Manizales superan los $604.000: así puede solicitar el documento en línea

Nuevas medidas buscan regular el tránsito en la capital de Caldas durante la noche, exigiendo permisos especiales y documentación laboral para circular en motocicleta entre las 11:30 p. m. y las 5:00 a. m

Multas por circular en moto

Galán anunció inclusión de nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio en Bogotá: está dirigida a madres gestantes y niños

La inmunización contra el VSR es efectiva y segura, según un estudio desarrollado por el distrito y la Universidad de Antioquia

Galán anunció inclusión de nueva

Si gana la presidencia en 2026, María Fernanda Cabal reactivará la fumigación aérea de cultivos ilícitos

La precandidata señaló que la mala gestión del presidente ha derivado en el incremento de las plantaciones ilegales y al recrudecimiento de la violencia en las regiones del país

Si gana la presidencia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Deportes

Exjugador del Once Caldas recibió

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor