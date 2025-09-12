Universidad Nacional se pronunció tras explosión en uno de sus edificios que dejó un herido de gravedad: declaró alerta roja

Encapuchados detonaron un explosivo en el edificio de sociología de la Universidad Nacional - crédito @jorgeecastillol/X

La tarde del 11 de septiembre de 2025 quedó marcada por una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional, un incidente que provocó la evacuación inmediata del campus y dejó al menos una persona gravemente herida, según reportó la Alcaldía de Bogotá. La emergencia, que se desató poco después de las 6:00 p.m. movilizó ambulancias y equipos de rescate, mientras las autoridades intentaban determinar el origen del estallido y la cantidad exacta de lesionados.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones universitarias, generando disturbios que motivaron la intervención del escuadrón antidisturbios. La presencia policial se incrementó en el campus con el objetivo de restablecer el orden, aunque los desmanes persistieron tanto dentro como fuera de la institución educativa.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la alerta roja se activó a las 6:00 p.m., y fue enviada a los correos institucionales de todos los integrantes de la Universidad Nacional, instruyendo la evacuación inmediata ante la ausencia de condiciones seguras para continuar con las actividades académicas. El mensaje de emergencia especificó: “No había garantías para el desarrollo de las actividades”, lo que condujo a la desocupación total del recinto.

Mientras tanto, los disturbios se extendieron a los alrededores de la universidad. Individuos encapuchados agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y causaron daños materiales.

Luego de que se reportara la detonación de un artefacto, la institución emitió un comunicado confirmando los hechos. Entregó detalles sobre la persona herida en la explosión, que fue remitida a un centro médico, con el fin de que reciba atención por parte del personal de la salud.

“La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá informan que sobre las 4:00 pm del día de hoy, un grupo de personas encapuchadas iniciaron enfrentamientos con la Fuerza Pública en la portería de la Calle 26. Como medida preventiva se activaron los recursos del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia // CPRAE de la Sede Bogotá y se procedió a emitir la alerta naranja con evacuación parcial, por acumulación de gases en los edificios del sector sur”.

Y agregó: “Sobre las 6:00 pm, se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación”.

La misiva puntualizó que se activaron los protocolos correspondientes para atender ese tipo de emergencia. Para salvaguardar la integridad física de los alumnos y otros integrantes de la comunidad educativa se decretó alerta roja en la institución.

“Ante la gravedad de la situación y el escalamiento de los disturbios, la Vicerrectoría de Sede Bogotá emitió la alerta roja y la orden de desalojo de la Ciudad Universitaria”.

Así las cosas, desde la Universidad Nacional condenaron los hechos e instaron a las autoridades y la opinión pública no estigmatizar a los estudiantes de la institución.

“La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá rechazan que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria. De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución”.