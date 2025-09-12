Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

Sara Uribe se manifestó apoyando a Isabella Ladera en medio del escándalo de la filtración de su video íntimo con Beéle, hecho por el que una usuaria le reclamó - crédito @sara_uribe y @isabella.ladera/Instagram

Isabella Ladera enfrenta uno de sus momentos más difíciles luego de la difusión no autorizada de un video íntimo en el que aparece junto al cantante Beéle.

La actriz aseguró que el material solo estaba en poder de dos personas y denunció una traición directa que, según afirma, ha vulnerado su intimidad, su dignidad y la de su familia, motivo por el que anunció medidas legales.

El hecho se transformó en noticia internacional, generando todo tipo de conjeturas alrededor de distintos aspectos, como el modo en que la grabación terminó llegando a la red, el debate que generó el hecho mismo de grabarse durante un acto íntimo, o que esto sucediera en una fecha en la que Beéle todavía mantenía una relación con Cara Rodríguez.

En medio de esta situación, la modelo Sara Uribe se manifestó en redes sociales apoyando a la creadora de contenido venezolana, comentando una publicación posterior al comunicado en el que lamentó la filtración del video. A esto se sumaron otras figuras como Greeicy o Carla Giraldo.

Sin embargo, hubo usuarios que se manifestaron negativamente frente a esta toma de postura por parte de la modelo y presentadora. En particular, una mujer destacó al responderle a Uribe en su comentario: “JAJAJAJA AL FIN Y AL CABO herMOZAS las dos !! Entre especies se entienden”.

Una usuaria recriminó a Sara Uribe, respondiendo un comentario que la modelo dejó en apoyo a Isabella Ladera, por el escándalo del video filtrado con Beéle - crédito @sara_uribe/Instagram

Con lo anterior, hizo referencia a la controversia en la que estuvo involucrada la propia Sara Uribe, cuando inició una relación con Fredy Guarín en 2017, mientras el entonces futbolista estaba casado con Andreína Fiallo, hecho por el que Sara afirmó tiempo atrás que se disculpó públicamente.

En respuesta, Uribe hizo referencia al comentario que recibió en la publicación de Ladera en sus historias de Isntagram. Allí compartió la captura de pantalla del comentario en su contra, pero también una serie de mensajes que recibió de la misma usuaria no solo elogiándola y hasta considerándola “mi inspiración”, sino pidiéndole que le regalara ropa que ya no usara.

“Que curioso como cambia la gente. Primero me escribías en privado pidiéndome ropa y expresando admiración, y ahora me atacas por defender a otra mujer”, reflexionó la modelo, luego de lo cual recalcó: “Yo no apoyo ‘mozas’, apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia digital. Hoy es Isabella, mañana puede ser cualquiera. Reflexionemos antes de señalar, porque la sororidad no se trata de conveniencia, sino de coherencia”, remató.

Sara Uribe reiteró su apoyo a Isabella Ladera, dejando en evidencia el comportamiento de su contradictora - crédito @sara_uribe/Instagram

Una vez la captura de pantalla se difundió en distintas plataformas, las reacciones fueron divididas entre quienes tomaron partido por la usuaria y quienes estuvieron de acuerdo con lo expuesto por Sara Uribe.

Se filtró segunda parte del video íntimo de Beéle con Isabella Ladera

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera - crédito @isabella.ladera/Instagram

Un video íntimo protagonizado por la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle se viralizó el 10 de septiembre en redes sociales, según reportes de medios locales. El material, de cinco minutos, corresponde a la segunda parte de una grabación previa que ya había generado controversia el 7 de septiembre.

En un comunicado difundido tras la filtración, Ladera manifestó: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo (…) No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

El video fue grabado en el mismo lugar que el anterior, cuando Beéle esperaba su segundo hijo con la modelo y actriz Cara Rodríguez. Antes de pronunciarse oficialmente, Ladera había publicado en Threads mensajes como “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente” y “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, además de compartir imágenes junto a su hija.

La influencer aseguró que no se apartará de la vida pública y continuará con sus actividades profesionales, subrayando que su dignidad y valor personal no dependen de un video.