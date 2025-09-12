Colombia

Revelan detalles sobre el video viral en el que aparece un hombre agrediendo a su hijo menor de edad en Antioquia

La Policía Nacional detalló que el presunto agresor fue plenamente individualizado y vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

La difusión de un video que muestra la agresión de un menor de edad en un potrero de la vereda El Bosque de Yarumal generó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a las autoridades de Antioquia. El material audiovisual, que comenzó a circular recientemente, exhibe a un hombre atacando de manera violenta a un adolescente, lo que provocó cuestionamientos sobre la identidad de los involucrados y la respuesta de quienes presenciaron el hecho.

Durante varias horas, la ubicación exacta y las circunstancias del episodio permanecieron sin esclarecerse, lo que incrementó la preocupación pública respecto al estado del menor y la situación legal del agresor. Fue en la noche del jueves 11 de septiembre de 2025 cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que correspondía a un caso de violencia intrafamiliar, en el que un padre agredió a su hijo en la mencionada vereda de Yarumal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según informó el mandatario local, el adolescente, de 15 años, se encuentra actualmente bajo protección y que la Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso.

Gobernador de Antioquia habló sobre
Gobernador de Antioquia habló sobre el caso en el municipio de Yarumal - crédito @AndresJRendonC/X

“Antioqueños, conocimos este doloroso caso de violencia intrafamiliar en la vereda El Bosque de Yarumal, en el que un menor era víctima de maltratado por parte de su papá. Gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección. El caso está en la Fiscalia General de la Nación en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación. Le haremos seguimiento”, escribió en su cuenta de X.

Las autoridades establecieron que la agresión se registró el martes 9 de septiembre de 2025. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía, detalló que el presunto agresor, identificado como el padre del menor, fue plenamente individualizado y vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El menor ahora se encuentra
El menor ahora se encuentra en un hogar de paso del ICBF - crédito Colprensa

En las declaraciones recogidas por RCN Radio, Muñoz Guzmán precisó: “El presunto agresor, quien corresponde al padre del menor, fue plenamente identificado e individualizado, quedando vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación. El adolescente, tras recibir la atención correspondiente, quedó bajo protección de la Comisaría de Familia, que adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para garantizar su seguridad e integridad”.

Las reacciones al video de violencia infantil

Habitantes del sector aseguran que
Habitantes del sector aseguran que este no sería el primer episodio de violencia contra el menor. - crédito captura de video/X

La circulación del video en redes sociales provocó una reacción inmediata de los internautas, que no solo condenaron la violencia ejercida contra el menor, sino que también criticaron la pasividad de la persona que grabó las imágenes.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Y el que graba, por qué en vez de grabar no le mete la mano a ese animal”; “Qué pasa con la bestia que está grabando, hay un monstruo acribillando a un niño, ¿por qué nadie reacciona?” ; “Este video es una prueba fundamental para denunciar un delito de maltrato infantil. Desviar la atención para cuestionar a quien grabó es perder de vista lo importante: proteger los derechos del niño y garantizar que las autoridades actúen”; “Una cosa es corregir de un correazo y otra muy diferente maltratar y ultrajar a una criatura de estas. Por qué no desata su furia con un hombre adulto igual a él”, fueron algunas de las reflexiones de los usuarios en rechazo a la violencia infantil.

El caso también motivó el pronunciamiento del exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, que solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

A través de la red social X, Bolívar manifestó: “El maltrato físico y psicológico, los abusos sexuales y las carencias afectivas en los niños determinan su comportamiento en su juventud y adultez. Imposible que un niño con este nivel de maltrato pueda desarrollar sus capacidades innatas y sus talentos intrínsecos. @ICBFColombia Rescaten a este niño, urgente. Padres que maltratan: Están creando seres infelices y monstruos para la sociedad”.

Temas Relacionados

Maltrato infantilViolencia intrafamiliarPadre golpea a su hijoAntioquiaAgresión menorPolicía NacionalCaso de maltratoYarumalColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Angélica Lozano compartió curiosa pregunta que le hicieron por caso de Juan Carlos Florián: “Si yo hoy me declaro “una marica”…”

El politólogo y exactor de pornografía fue nombrado en el Ministerio de Igualdad, pese a que una mujer debería ocupar el cargo, en cumplimiento de la Ley de Cuotas

⁠Angélica Lozano compartió curiosa pregunta

Rafael Dudamel dejaría botado al Deportivo Pereira en la Liga BetPlay: le llegaría una oferta del exterior

El técnico venezolano, dos veces campeón del fútbol colombiano, sería uno de los candidatos más fuertes de un seleccionado que se quedó afuera del mundial de 2026

Rafael Dudamel dejaría botado al

El cierre de la vía al Llano dejó a Bogotá sin carne y con precios nunca vistos, ya se prenden las alarmas

El bloqueo en la carretera que conecta a la capital con los Llanos frenó el ingreso de ganado y cerdos, disparó los fletes hasta en 90% y elevó los sobrecostos de la carne en 150%

El cierre de la vía

Un murciélago habría sido el responsable del accidente de un vehículo tipo jeep: 11 estudiantes resultaron lesionados

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 11 de septiembre, cuando el Willys, que trasladaba estudiantes por la ruta Carrillo–Cereté hacia el corregimiento La Madera, se salió de la vía y se volcó

Un murciélago habría sido el

Andrés Parra y las ofertas de trabajo “más locas” que ha recibido, una incluía un concierto de Daddy Yankee

El colombiano indicó que en su momento recibió ofrecimientos para asistir a matrimonios en el exterior

Andrés Parra y las ofertas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Parra y las ofertas

Andrés Parra y las ofertas de trabajo “más locas” que ha recibido, una incluía un concierto de Daddy Yankee

Beéle alarga su récord en el Movistar Arena: sexta fecha confirmada

Caterin Escobar y Mario Yepes, de ‘MasterChef’, derrocharon pasión con receta para ‘Amor y Amistad’: todo quedó en video

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Colombia sorprende en la carrera

Colombia sorprende en la carrera por las boletas del mundial de fútbol 2026 y supera a potencias europeas

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Millonarios y Atlético Nacional quedarían fuera de la Copa Libertadores

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe