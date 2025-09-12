Revelan detalles sobre el video viral en el que aparece un hombre agrediendo a su hijo menor de edad en Antioquia

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

La difusión de un video que muestra la agresión de un menor de edad en un potrero de la vereda El Bosque de Yarumal generó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a las autoridades de Antioquia. El material audiovisual, que comenzó a circular recientemente, exhibe a un hombre atacando de manera violenta a un adolescente, lo que provocó cuestionamientos sobre la identidad de los involucrados y la respuesta de quienes presenciaron el hecho.

Durante varias horas, la ubicación exacta y las circunstancias del episodio permanecieron sin esclarecerse, lo que incrementó la preocupación pública respecto al estado del menor y la situación legal del agresor. Fue en la noche del jueves 11 de septiembre de 2025 cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que correspondía a un caso de violencia intrafamiliar, en el que un padre agredió a su hijo en la mencionada vereda de Yarumal.

Según informó el mandatario local, el adolescente, de 15 años, se encuentra actualmente bajo protección y que la Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso.

Gobernador de Antioquia habló sobre el caso en el municipio de Yarumal - crédito @AndresJRendonC/X

“Antioqueños, conocimos este doloroso caso de violencia intrafamiliar en la vereda El Bosque de Yarumal, en el que un menor era víctima de maltratado por parte de su papá. Gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia de esa localidad, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección. El caso está en la Fiscalia General de la Nación en proceso de investigación judicial. Es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación. Le haremos seguimiento”, escribió en su cuenta de X.

Las autoridades establecieron que la agresión se registró el martes 9 de septiembre de 2025. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía, detalló que el presunto agresor, identificado como el padre del menor, fue plenamente individualizado y vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El menor ahora se encuentra en un hogar de paso del ICBF - crédito Colprensa

En las declaraciones recogidas por RCN Radio, Muñoz Guzmán precisó: “El presunto agresor, quien corresponde al padre del menor, fue plenamente identificado e individualizado, quedando vinculado al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación. El adolescente, tras recibir la atención correspondiente, quedó bajo protección de la Comisaría de Familia, que adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para garantizar su seguridad e integridad”.

Las reacciones al video de violencia infantil

Habitantes del sector aseguran que este no sería el primer episodio de violencia contra el menor. - crédito captura de video/X

La circulación del video en redes sociales provocó una reacción inmediata de los internautas, que no solo condenaron la violencia ejercida contra el menor, sino que también criticaron la pasividad de la persona que grabó las imágenes.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Y el que graba, por qué en vez de grabar no le mete la mano a ese animal”; “Qué pasa con la bestia que está grabando, hay un monstruo acribillando a un niño, ¿por qué nadie reacciona?” ; “Este video es una prueba fundamental para denunciar un delito de maltrato infantil. Desviar la atención para cuestionar a quien grabó es perder de vista lo importante: proteger los derechos del niño y garantizar que las autoridades actúen”; “Una cosa es corregir de un correazo y otra muy diferente maltratar y ultrajar a una criatura de estas. Por qué no desata su furia con un hombre adulto igual a él”, fueron algunas de las reflexiones de los usuarios en rechazo a la violencia infantil.

El caso también motivó el pronunciamiento del exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, que solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

A través de la red social X, Bolívar manifestó: “El maltrato físico y psicológico, los abusos sexuales y las carencias afectivas en los niños determinan su comportamiento en su juventud y adultez. Imposible que un niño con este nivel de maltrato pueda desarrollar sus capacidades innatas y sus talentos intrínsecos. @ICBFColombia Rescaten a este niño, urgente. Padres que maltratan: Están creando seres infelices y monstruos para la sociedad”.