Por qué Vicky Dávila acusó a Petro de ser “misógino y machista”: todo por cuenta de su aparición en el Cauca junto a Gloria Miranda

La funcionaria involucrada en el cruce de comentarios lidera la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El episodio ocurrió durante la visita al municipio de Timbío, para participar en el evento ‘Pacto Territorial Cauca, por la Transformación Territorial’ - crédito @VickyDavilaH/X

El comportamiento del presidente Gustavo Petro durante un evento en el departamento del Cauca generó cuestionamientos en redes sociales, debido a comentarios dirigidos hacia Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).

El episodio ocurrió mientras Miranda presentaba los avances del programa RenHacemos, destinado a canalizar 66.000 millones de pesos para la sustitución pacífica de cultivos ilícitos en la región.

Durante su intervención, Petro compartió en su cuenta de X un video junto a Miranda en el que anunció la inversión y subrayó la responsabilidad de la funcionaria. El mandatario escribió: “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos”.

Una de las personas que mostró en redes su desaprobación por lo ocurrido fue la precandidata presidencial Vicky Dávila (Movimiento Valientes), que la mañana del viernes 12 de septiembre dejó un mensaje a través de su cuenta de X en el que reprochó la acción de Petro.

@VickyDavilaH

“Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso!!! Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”, escribió Dávila, que antes de eso en el mismo mensaje dejó unas palabras que el mismo mandatario dijo en su discurso: “Todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías”

La controversia surgió cuando Petro, en medio del acto público, realizó comentarios sobre la vida personal de Miranda y sobre la apariencia de funcionarias del gobierno. Sumado a lo anterior, también dijo: “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”.

Usuarios de redes sociales interpretaron las afirmaciones como fuera de lugar y criticaron que el jefe de Estado se refiriera públicamente a la situación privada y a la apariencia física de una subalterna. Algunos mensajes señalaron como inapropiado e incómodo el momento, y plantearon la posibilidad de que el presidente incurriera en acoso laboral al hacer alusión a aspectos no relacionados con la función pública de Miranda.

Ante las afirmaciones de Petro, Miranda reaccionó declarando: “Que me feliciten más bien, encontrar el amor no es fácil”.

El incidente tuvo lugar en el marco de la presentación oficial de la nueva etapa del programa de sustitución de cultivos, que, según la dirección del Pnis, se implementará a partir de 2025 en municipios como Suárez, Balboa y Buenos Aires, en el norte del Cauca.

