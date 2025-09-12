Petro es acusado de “expropiación” tras anunciar el fin del contrato con Canal 1: “Así empiezan las dictaduras”

El contrato entre el Estado y Canal 1 sigue vigente hasta 2027, pero el presidente Petro anunció su terminación inmediata y una nueva licitación y causó un revuelo en su contra - crédito Jesús Aviles/Infobae

Con un mensaje breve en redes sociales, el presidente Gustavo Petro afirmó que dará por terminado el contrato con Plural Comunicaciones, operador actual de Canal 1, y que abrirá una nueva licitación. Aunque el contrato sigue vigente y tiene respaldo legal, el anuncio generó confusión y críticas, ya que se trataría de una concesión a largo plazo aún en curso.

La controversia se desató cuando el mandatario escribió en su cuenta de X: “Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Sin embargo, el documento de concesión firmado entre el Estado y el consorcio se mantiene vigente hasta 2027, según los registros del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque el contrato firmado entre el Estado y Plural Comunicaciones, actual operador del canal, tiene más años de vigencia, la orden presidencial causó alarma en la opinión pública y en el Congreso. La oposición se movilizó de inmediato para advertir sobre lo que consideran una violación al derecho a la libre empresa y una amenaza directa a la libertad de prensa.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación del Canal 1, que según él ya no tiene contrato vigente - crédito @petrogustavo/X

Oposición acusa al presidente Petro de censura y expropiación

La congresista Katherine Miranda, exaliada política del jefe de Estado y perteneciente al Partido Verde, fue una de las primeras en rechazar el anuncio.

“Empezó la dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”, escribió en su cuenta oficial.

La congresista Katherine Miranda habló de “dictadura” y pérdida de la libertad de prensa en Colombia - crédito @KatheMirandaP/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, reconocido opositor del Gobierno nacional, también reaccionó de forma contundente.

“Petro acaba de expropiar el Canal 1. De nada sirvió el show en la notaría”, escribió. El concejal hizo referencia a la firma simbólica que realizó Petro en campaña, cuando prometió que nunca expropiaría bienes privados.

Daniel Briceño estalló en contra del presidente Petro por terminar el contrato con Canal 1, pese a que aún tiene vigencia - crédito @Danielbricen/X

Minutos después, Briceño reforzó su postura con otro mensaje: “Petro firmó en mármol y en una notaría que no iba a expropiar. Sin embargo, acaba de romper esa promesa al ordenar el fin del contrato del Canal 1 quien por ley tenía dicha concesión hasta 2027. Este es un precedente peligroso para el país, la justicia debe castigarlo”.

Daniel Briceño estalló en contra del presidente Petro por terminar el contrato con Canal 1, pese a que aún tiene vigencia - crédito @Danielbricen/X

El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también alzó su voz: “Empezó la expropiación de los medios de comunicación por parte del gobierno de @petrogustavo”. Su declaración se suma a una cadena de mensajes publicados por figuras del uribismo, que ya consideran esta medida como una ruptura del orden institucional.

El representante Andrés Forero acusó al presidente Petro de querer expropiar los medios de comunicación - crédito @AForeroM/X

Incluso desde sectores periodísticos surgieron críticas fuertes, puesto que el periodista y escritor Daniel Samper Ospina afirmó en tono sarcástico: “¡Exprópiese! El #Chavetro lo hizo de nuevo. Está perdiendo la máscara”.

Su comentario hace alusión a la conocida frase del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, usada cuando tomaba posesión de propiedades privadas.

Daniel Samper usó la frase “¡Exprópiese!” para criticar al mandatario, en alusión directa al expresidente Hugo Chávez - crédito @DanielSamperO/X

Además, el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, reaccionó con dureza al anuncio del presidente Petro. A través de su cuenta en X, publicó un mensaje en el que advirtió que el Gobierno busca censurar a los medios críticos. Señaló que el intento de estatizar Canal 1, desconociendo un contrato vigente hasta 2037, representa “un ataque directo contra la prensa independiente” y que se pretende convertirla en “un altavoz del discurso ideológico y de odio”.

En su pronunciamiento, el partido comparó la decisión con prácticas de gobiernos autoritarios: “Así operan las dictaduras: callan a los medios, los estatizan y reemplazan la información libre por propaganda oficial”. Finalizó con una frase contundente: “La prensa libre no se toca. Colombia no aceptará mordazas ni censuras disfrazadas de legalidad”.

El Centro Democrático emitió un fuerte mensaje en el que acusa al gobierno Petro de querer controlar los medios - crédito @CeDemocratico/X