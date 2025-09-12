Multas por circular en moto sin permiso nocturno en Manizales superan los $604.000: así puede solicitar el documento en línea

Circular sin permiso en horario restringido implica multa superior a $604.000 y la inmovilización del vehículo - crédito Alcaldía de Manizales

La Secretaría de Movilidad de Manizales recordó a la ciudadanía las restricciones para la circulación nocturna de motocicletas en la ciudad. De acuerdo con la dependencia, entre las 11:30 p. m. y las 5:00 a. m., está prohibido el tránsito de estos vehículos en la capital de Caldas, a menos que el conductor cuente con el permiso nocturno expedido por las autoridades.

De acuerdo con la administración, la medida busca controlar y regular la movilidad en horario nocturno, además de contribuir a la seguridad vial y ciudadana. Entre los requisitos para obtener la autorización especial, la Secretaría de Movilidad ha señalado que será necesario que el solicitante demuestre que su labor requiere transitar en dichos horarios.

El permiso se otorga únicamente a quienes presenten documentación que respalde la necesidad laboral, como una constancia de trabajo reciente, no superior a 30 días de expedición, además de otros soportes solicitados. La dependencia enfatizó que la expedición de este documento está condicionada al cumplimiento estricto de los requisitos y que su uso indebido puede conllevar sanciones.

Solicitar el permiso nocturno requiere presentar documentos de identidad, constancia laboral y licencias vigentes - crédito Alcaldía de Manizales

Según la información oficial, los motociclistas que sean sorprendidos circulando en el horario restringido, sin portar el permiso correspondiente, podrán ser objeto de un comparendo tipo C14, lo que implica una multa que supera los $604.000 y la inmovilización del vehículo involucrado. Las autoridades señalan que el objetivo de este control es garantizar el respeto a la normativa vigente y reducir situaciones de riesgo asociadas a la movilidad nocturna.

Cómo solicitar el permiso nocturno de circulación

El proceso para solicitar el permiso nocturno requiere la presentación de varios documentos, entre los que se encuentran copia del documento de identidad del conductor, constancia laboral firmada con especificación de la necesidad del permiso nocturno, y copia de la licencia de tránsito y de conducción, ambas por ambos lados.

En caso de que el solicitante sea empleado independiente, también se exige el RUT, así como certificados actualizados expedidos por la Cámara de Comercio y la Dian, y antecedentes judiciales y de medidas correctivas, ambos emitidos por la Policía Nacional y con vigencia máxima de 30 días. Para quienes trabajan de manera independiente, se solicita una declaración extrajudicial para justificar la razón y el horario laboral que requiere el permiso.

El permiso nocturno para motociclistas solo se otorga a quienes demuestren necesidad laboral y presenten documentación reciente - crédito Alcaldía de Manizales

Los solicitantes además deben aportar copia de la Revisión Técnico Mecánica y del Soat vigentes, así como indicar dirección física, correo electrónico y teléfono de contacto. Todos los permisos se renuevan en función de los soportes presentados y según las evaluaciones periódicas que realiza la Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad de Manizales recomienda a los motociclistas verificar previamente los requisitos y horarios vigentes y recuerda la importancia de portar toda la documentación requerida para evitar inconvenientes, sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

Cómo realizar el pago de una multa de tránsito en Manizales

En caso de ser sorprendido sin el permiso nocturno durante el horario restringido y recibir una sanción, los infractores podrán consultar el estado de sus multas y comparendos accediendo a la plataforma oficial Movilidad en Línea Manizales. Allí, los usuarios pueden ingresar el número de identificación o la placa del vehículo en el buscador principal, identificado por una lupa, para visualizar las órdenes de comparendo y el estado de las multas impuestas.

Para recuperar un vehículo inmovilizado, es obligatorio presentar documentos y cumplir con los requisitos legales y técnicos - crédito Infobae

El portal soporta pagos a través de la pasarela PSE, permitiendo un proceso rápido y seguro para el ciudadano. El recaudo de las multas corresponde al municipio de Manizales, por tanto, los pagos de infracciones solo pueden efectuarse en la misma plataforma para aquellas originadas en la ciudad. Si el comparendo ha sido impuesto en otra jurisdicción, el usuario debe dirigirse a la página web del Simit para completar el pago correspondiente.

La plataforma web de Movilidad en Línea Manizales está disponible para los usuarios durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el respaldo de un equipo técnico encargado de garantizar el funcionamiento constante del sistema.

Respecto a los procedimientos para recuperar un vehículo inmovilizado tras una infracción, el titular debe presentar el documento de identificación, la licencia de tránsito y la de conducción vigente. Si la persona que pretende retirar el vehículo no cuenta con una licencia vigente y de la categoría requerida, el automotor solo podrá ser retirado mediante grúa o por una persona autorizada que cumpla con las exigencias legales.

También resulta indispensable presentar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente y la Revisión Técnico Mecánica al día; de no contar con este último requisito, el vehículo deberá salir del patio en grúa.