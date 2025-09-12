Colombia

Francia Márquez confirmó ‘reconciliación’ con Gustavo Petro, pese a que dijo que había sido utilizada por el presidente: así se les vio en Cauca

La vicepresidenta de la República, que señaló al jefe de Estado de haberla instrumentalizado para sus intereses, compartió con el mandatario durante su visita a Timbío, en donde se firmó el Pacto Territorial por el Cauca, con inversión social de $27,6 billones

Mario Alejandro Rodríguez

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez estuvieron presentes en la firma del Pacto Territorial por el Cauca, en Timbío - crédito Presidencia

En su visita a Timbío (Cauca) en la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó la firma del Pacto Territorial por el Cauca: Transformación y Paz, con Dignidad Cumplimos, con el que se formalizó la promesa de inversión social del orden de $27,6 billones, con el compromiso de destinar, por los próximos 10 años, las vigencias futuras para avanzar en este acuerdo por el progreso de una zona devastada por la violencia.

En su discurso, el jefe de Estado hizo énfasis en que la transformación del Cauca requiere reemplazar las economías ilícitas por iniciativas productivas sostenibles y con enfoque de justicia social. No obstante, lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez: la misma que había acusado al gobernante de haberla instrumentalizado durante la campaña presidencial del 2022 para obtener el triunfo.

Ambos combatieron de forma efusiva ante los presentes en el Coliseo Municipal del municipio, de más de 38.000 habitantes y que queda ubicado en el corazón del departamento. Una clara señal de ‘reconciliación’ entre ambos, tras señalamientos mutuos sobre sus actuaciones en el presente mandato; en especial de Márquez, que además indicó que había sido responsabilizada sobre los malos resultados del Ministerio de Igualdad, que lideró entre 2023 y 2024.

La vicepresidenta Francia Márquez compartió con el presidente Gustavo Petro en Timbío (Cauca), en una señal de que habrían hecho las paces tras señalamientos mutuos - crédito @FranciaMarquezM/X

El Gobierno del Cambio sigue dejando para este departamento del Cauca, acciones de cambio y de transformación. Sigamos construyendo juntos una Colombia con dignidad para todos y todas”, escribió la vicepresidenta en su perfil de X, con el que sacó pecho por los anuncios hechos por el Ejecutivo y reivindicó la lucha por su departamento, pese a que otra de las frases que había indicado sobre la gestión de Petro es que antes, en el gobierno de Iván Duque, “estaban mejor”.

Francia Márquez se ‘reconcilió’ con Gustavo Petro, pese a que decía que había sido usada para ganar la presidencia

Este mensaje lo acompañó con una llamativa postal, con la que parece confirmarse que, de cara a la recta final del mandato, al que le quedan 329 días, habrían hecho las paces para ofrecerle al país unidad del progresismo: que se jugará en los comicios parlamentarios y presidenciales del 2026, en marzo y mayo, el ser la primera fuerza política del país. Todo esto pese a que ya el país vio las grietas que existen entre los políticos que llegaron con promesa de cambio.

Desde Cali, aquel 25 de julio de 2025, Francia Márquez se despachó contra su propio Gobierno, con fuertes señalamientos hacia el presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

“Hace algunos años fui la voz que recorrió el país, fui la cara de la esperanza, la mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero, pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora“, fue una de las frases que dijo Márquez en aquel discurso del 25 de julio en un evento en Cali.

En aquella oportunidad, incluso, fue más allá. “Quiero ser clara, no estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de contar como este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en sus desconfianzas y luego nos culpa por no respirar“, afirmó la vicepresidenta, a la que Petro le quitó su cargo al frente de la cartera de Igualdad y la culpó de sus fracasos.

La vicepresidenta, el 25 de julio de 2025, cuestionó el trato que, al parecer, ha recibido en el Gobierno de su fórmula política, y se sintió cansada de su presencia en el Ejecutivo - crédito redes sociales

Y habló, en específico, de esa amarga experiencia. “Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco y lo hice a pesar del bloqueo sistemático”, destacó en aquel entonces, por lo que sorprende, en cierto modo, su efusividad y cercanía con alguien al que acusó de exigirle “ser sumisa” y no respetarla como miembro de Gobierno.

Gustavo PetroFrancia MárquezGobierno PetroPetro y FranciaElecciones 2026 ColombiaFrancia vicepresidentaGobierno nacionalPetrismoColombia-Noticias

