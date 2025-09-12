Colombia

Embajada de EE. UU. abre nuevas citas cada martes: la fiebre del Mundial dispara solicitudes de visa

Cada martes se habilitan nuevos espacios para entrevistas de visas B1/B2, esenciales para viajar a Estados Unidos si quiere asistir a la Copa Mundo de Norteamérica 2026

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Anuncio de la Embajada de Colombia sobre citas para ir al Mundial 2026 - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

La clasificación de la Selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una ola de entusiasmo en el país y, con ella, una creciente demanda de visas americanas.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá la mayor parte de sus partidos en territorio estadounidense, lo que convierte la visa de turismo B1/B2 en un requisito indispensable para los aficionados que esperan acompañar a la Tricolor en la cita deportiva más importante del planeta.

La respuesta de la embajada ante la alta demanda

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha reconocido el fuerte incremento en las solicitudes y anunció medidas para atender esta situación.

Actualmente, el tiempo de espera para una cita de entrevista puede llegar hasta los 398 días, es decir, más de un año.

Para reducir la congestión, la embajada habilitó un mecanismo especial: todos los martes a partir de las 9:00 de la mañana se liberan nuevos cupos de entrevista a través de su página oficial.

“La demanda de visas de turismo es muy alta, y no todos los que buscan reprogramar su cita la obtendrán. Sin embargo, todos los martes los solicitantes tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente”, informó la embajada en sus redes sociales.

El costo actual de la visa es de USD185, equivalentes a unos $722.800 pesos colombianos.

Sin embargo, a partir de enero de 2026 se sumará la Visa Integrity Fee de USD250 adicionales, que será reembolsada únicamente si la solicitud cumple con los requisitos establecidos.

Documentos básicos exigidos para la
Documentos básicos exigidos para la solicitud de la visa americana, entre ellos el pasaporte vigente, el formulario DS-160 y el comprobante de pago de la tarifa consular - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

El procedimiento y los documentos necesarios

El trámite comienza con la diligencia en línea del formulario DS-160, que debe ser acompañado de una fotografía reciente y la creación de una cuenta en el sistema de citas.

Posteriormente, el solicitante paga la tarifa correspondiente y programa dos citas si es la primera vez que solicita la visa: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se toman los datos biométricos, y otra en la embajada o consulado para la entrevista consular.

En el caso de renovaciones, si la visa anterior venció en los últimos 48 meses, existe la posibilidad de ser eximido de la entrevista presencial.

Durante la cita consular es obligatorio presentar un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez después de la estadía prevista, el pasaporte anterior con visas estadounidenses (si aplica) y la confirmación del formulario DS-160.

Además, el solicitante debe demostrar arraigo en Colombia mediante documentos que evidencien empleo, propiedades, vínculos familiares u otros compromisos.

La embajada reiteró en su cuenta de X que “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO!”.

Comunicado oficial de la Embajada
Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el que invita a los solicitantes a tramitar la visa “AHORA MISMO” para asistir al Mundial 2026 - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

La importancia de demostrar lazos con Colombia

El abogado experto en migración Juan Felipe Castro explicó a Caracol Radio que el factor más decisivo para la aprobación de la visa es la capacidad de demostrar vínculos sólidos con el país de origen.

“La Embajada de Estados Unidos analiza si el solicitante tiene estabilidad laboral, solvencia económica, patrimonio, vínculos familiares y compromisos que aseguren su regreso al país. La credibilidad de la intención de viaje y el cumplimiento de las normas migratorias son el centro de la evaluación consular”, señaló Castro.

El especialista recomendó no adquirir entradas para los partidos antes de obtener la visa, ya que en caso de una negación, la inversión en boletas y planes de viaje podría perderse.

Requisitos básicos y consejos prácticos

La documentación fundamental para iniciar la solicitud incluye el pasaporte vigente, el formulario DS-160 correctamente diligenciado y el comprobante de pago de la tarifa consular.

En viajes grupales o familiares, cada persona debe tramitar su visa individualmente, aunque los familiares directos pueden presentarse juntos en la cita.

La visa de turismo B1/B2
La visa de turismo B1/B2 será indispensable para los colombianos que planean viajar a Estados Unidos y acompañar a la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Pixabay

Castro subrayó algunos consejos prácticos para un trámite exitoso: solicitar la cita con suficiente anticipación, preparar la entrevista con respuestas claras y seguras, evitar errores en el formulario y nunca entregar información falsa.

También aconsejó presentar un itinerario realista, con fechas, destinos y presupuesto definido, preferiblemente enfocado en la asistencia a los partidos del Mundial.

Temas Relacionados

Visa Estados UnidosVisa Mundial 2026Pedir cita visaEmbajada de Estados UnidosVisa B1 y B2Marte visa Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

La experiencia dejó en la ‘influencer’ una reflexión sobre la importancia de la acción colectiva en situaciones de riesgo urbano y la compartió con sus seguidores

Karen Sevillano presenció atracó en

Un hombre herido y un gato muerto fue el saldo de un incendio en una bodega de reciclaje en Medellín

Miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y organismos de socorro acudieron al lugar para contener las llamas en una bodega de reciclaje

Un hombre herido y un

La Fiscalía abrió investigación formal contra el general Federico Mejía por presunta asociación para delinquir agravada

El caso revela la complejidad de las relaciones entre fuerzas militares y actores armados ilegales en una región marcada por el conflicto

La Fiscalía abrió investigación formal

Nicolás Petro se refirió a los nuevos delitos que le imputaría la Fiscalía: “Me quieren hacer un montaje procesal”

El entorno del hijo del mandatario colombiano sostiene que la Fiscalía actúa bajo motivaciones ajenas a la imparcialidad institucional

Nicolás Petro se refirió a

Régimen venezolano pidió la extradición de peligroso cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta: “Tráiganlo para acá”

Ernesto Dorante Parra, alias HD, era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador

Régimen venezolano pidió la extradición
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano presenció atracó en

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

Luis Fernando Hoyos provoca incertidumbre sobre su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: “El tiempo lo dirá”

Alzate, Arelys Henao, Francy y más famosos que acompañaron a Paola Jara y Jessi Uribe en el baby shower de su hija

Reviven video del asesinado activista Charlie Kirk contra el discurso de Shakira a favor de los migrantes en EE. UU.: “Espero tengas tus papeles en orden”

Dani Duke confesó que está sufriendo de ataques de ansiedad y contó los detalles del más reciente episodio que vivió: “Casi pierdo el vuelo”

Deportes

Ramón Jesurún confirmó los rivales

Ramón Jesurún confirmó los rivales de la selección Colombia en noviembre en los amistosos de cara al Mundial 2026

Resumen y resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Philipsen ganó la fracción entre Rueda y Guijuelo

Así fue la celebración adelantada de los jugadores de la selección Venezuela antes de terminar goleados por Colombia

La selección de El Salvador dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez está en problemas: la FIFA tomó drástica decisión por “comportamientos impropios”

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio