Embajada de EE. UU. abre nuevas citas cada martes: la fiebre del Mundial dispara solicitudes de visa

Anuncio de la Embajada de Colombia sobre citas para ir al Mundial 2026 - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

La clasificación de la Selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una ola de entusiasmo en el país y, con ella, una creciente demanda de visas americanas.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá la mayor parte de sus partidos en territorio estadounidense, lo que convierte la visa de turismo B1/B2 en un requisito indispensable para los aficionados que esperan acompañar a la Tricolor en la cita deportiva más importante del planeta.

La respuesta de la embajada ante la alta demanda

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha reconocido el fuerte incremento en las solicitudes y anunció medidas para atender esta situación.

Actualmente, el tiempo de espera para una cita de entrevista puede llegar hasta los 398 días, es decir, más de un año.

Para reducir la congestión, la embajada habilitó un mecanismo especial: todos los martes a partir de las 9:00 de la mañana se liberan nuevos cupos de entrevista a través de su página oficial.

“La demanda de visas de turismo es muy alta, y no todos los que buscan reprogramar su cita la obtendrán. Sin embargo, todos los martes los solicitantes tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente”, informó la embajada en sus redes sociales.

El costo actual de la visa es de USD185, equivalentes a unos $722.800 pesos colombianos.

Sin embargo, a partir de enero de 2026 se sumará la Visa Integrity Fee de USD250 adicionales, que será reembolsada únicamente si la solicitud cumple con los requisitos establecidos.

Documentos básicos exigidos para la solicitud de la visa americana, entre ellos el pasaporte vigente, el formulario DS-160 y el comprobante de pago de la tarifa consular - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

El procedimiento y los documentos necesarios

El trámite comienza con la diligencia en línea del formulario DS-160, que debe ser acompañado de una fotografía reciente y la creación de una cuenta en el sistema de citas.

Posteriormente, el solicitante paga la tarifa correspondiente y programa dos citas si es la primera vez que solicita la visa: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se toman los datos biométricos, y otra en la embajada o consulado para la entrevista consular.

En el caso de renovaciones, si la visa anterior venció en los últimos 48 meses, existe la posibilidad de ser eximido de la entrevista presencial.

Durante la cita consular es obligatorio presentar un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez después de la estadía prevista, el pasaporte anterior con visas estadounidenses (si aplica) y la confirmación del formulario DS-160.

Además, el solicitante debe demostrar arraigo en Colombia mediante documentos que evidencien empleo, propiedades, vínculos familiares u otros compromisos.

La embajada reiteró en su cuenta de X que “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO!”.

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el que invita a los solicitantes a tramitar la visa “AHORA MISMO” para asistir al Mundial 2026 - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

La importancia de demostrar lazos con Colombia

El abogado experto en migración Juan Felipe Castro explicó a Caracol Radio que el factor más decisivo para la aprobación de la visa es la capacidad de demostrar vínculos sólidos con el país de origen.

“La Embajada de Estados Unidos analiza si el solicitante tiene estabilidad laboral, solvencia económica, patrimonio, vínculos familiares y compromisos que aseguren su regreso al país. La credibilidad de la intención de viaje y el cumplimiento de las normas migratorias son el centro de la evaluación consular”, señaló Castro.

El especialista recomendó no adquirir entradas para los partidos antes de obtener la visa, ya que en caso de una negación, la inversión en boletas y planes de viaje podría perderse.

Requisitos básicos y consejos prácticos

La documentación fundamental para iniciar la solicitud incluye el pasaporte vigente, el formulario DS-160 correctamente diligenciado y el comprobante de pago de la tarifa consular.

En viajes grupales o familiares, cada persona debe tramitar su visa individualmente, aunque los familiares directos pueden presentarse juntos en la cita.

La visa de turismo B1/B2 será indispensable para los colombianos que planean viajar a Estados Unidos y acompañar a la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Pixabay

Castro subrayó algunos consejos prácticos para un trámite exitoso: solicitar la cita con suficiente anticipación, preparar la entrevista con respuestas claras y seguras, evitar errores en el formulario y nunca entregar información falsa.

También aconsejó presentar un itinerario realista, con fechas, destinos y presupuesto definido, preferiblemente enfocado en la asistencia a los partidos del Mundial.