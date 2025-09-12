Colombia

Combates en Tibú entre el Ejército y el ELN dejaron un soldado muerto durante operación militar

En la vereda Las Delicias, Norte de Santander, un soldado profesional del Ejército murió tras combates con el ELN

Por Mauricio Villamil

Uniformados del Ejército Nacional de
Uniformados del Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, se registraron fuertes enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los combates, ocurridos en la vereda Las Delicias, dejaron como saldo la muerte de un soldado profesional identificado como Yamid Araque Cely, según informó Caracol Radio.

Soldado del Ejército Nacional de
Soldado del Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa

Los militares pertenecían a la Fuerza de Tarea Vulcano, destacada en esta zona para desarrollar operaciones de control territorial.

Su labor estaba orientada a limitar la expansión y movilidad de grupos armados ilegales que mantienen presencia activa en el Catatumbo. Durante la operación, las tropas se enfrentaron a combatientes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, uno de los que tiene injerencia en la región.

Foto de archivo. Un guerrillero
Foto de archivo. Un guerrillero del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) muestra el brazalete del grupo rebelde en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

El choque armado se prolongó por varias horas, en un área de difícil acceso que complicó las maniobras de evacuación. De acuerdo con la información difundida por Caracol Radio, el traslado del cuerpo del soldado Araque Cely hacia un punto seguro tomó tiempo considerable debido a las condiciones del terreno y al riesgo que representaba la confrontación.

El militar fallecido era oriundo del municipio de Floresta, en el departamento de Boyacá. Tenía más de una década de trayectoria dentro del Ejército Nacional, lo que lo convertía en un soldado con amplia experiencia en operaciones en distintas regiones del país. Su nombre fue confirmado oficialmente por las autoridades tras el combate.

El enfrentamiento en Las Delicias se enmarca en un contexto de persistente violencia en el Catatumbo. Esta zona fronteriza con Venezuela es considerada una de las más complejas en términos de orden público por la convergencia de distintos actores armados ilegales, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y estructuras vinculadas al narcotráfico. La confrontación registrada se suma a una cadena de hechos violentos que han tenido lugar en los últimos meses en Norte de Santander.

| crédito Colprensa
| crédito Colprensa

Caracol Radio recordó que en este punto del país se vive desde hace casi ocho meses un recrudecimiento de las hostilidades entre grupos armados y la Fuerza Pública. Estos choques han generado desplazamientos, restricciones a la movilidad de comunidades campesinas y un ambiente de constante tensión.

La Fuerza de Tarea Vulcano, a la que pertenecía el soldado Araque Cely, tiene como misión principal neutralizar la presencia de estructuras ilegales en el Catatumbo. Sus operaciones abarcan patrullajes, control de áreas rurales y acompañamiento a poblaciones que se ven afectadas por la confrontación armada. En el caso de Tibú, el Ejército mantiene despliegues permanentes ante la presencia de campamentos y corredores estratégicos utilizados por el ELN.

La vereda Las Delicias, escenario de este enfrentamiento, ha sido reportada en otras ocasiones como zona de influencia de grupos armados. La disputa por el control territorial en este sector ha provocado múltiples choques con la Fuerza Pública, así como situaciones de riesgo para las comunidades rurales que habitan la región.

El deceso del soldado profesional Yamid Araque Cely representa una baja significativa dentro de las filas militares desplegadas en Norte de Santander. Su servicio de más de diez años en la institución refleja la trayectoria de muchos soldados que han enfrentado el desafío de combatir estructuras ilegales en zonas con altos niveles de conflictividad.

La confirmación de su identidad fue acompañada por el reconocimiento del Ejército Nacional a su labor y compromiso durante la operación. Aunque la institución no entregó mayores detalles sobre el desarrollo de los combates, destacó la dificultad de las condiciones en que se llevó a cabo la misión en Tibú.

El Catatumbo continúa siendo escenario de disputas armadas que involucran intereses por economías ilegales, corredores fronterizos y control de territorios estratégicos. La presencia de la Fuerza de Tarea Vulcano en esta zona obedece a la necesidad de mantener operaciones constantes frente al accionar de grupos como el ELN, que conserva un nivel significativo de influencia en varias localidades.

El enfrentamiento que costó la vida al soldado Araque Cely se suma a una serie de choques armados que han marcado el panorama de seguridad en Norte de Santander durante 2025. Tibú, por su ubicación y condiciones geográficas, se mantiene como uno de los municipios más impactados por esta dinámica de confrontación.

