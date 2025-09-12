Abogado de Nicolás Petro demandará a Vicky Dávila por “distorsionar y utilizar mediáticamente” el caso judicial del hijo del presidente Petro

El abogado de Nicolás Petro inicia acciones legales contra Vicky Dávila por supuesta manipulación mediática del caso - crédito @razonmasfe/@nicolaspetrob/X

Las recientes declaraciones del abogado Alejandro Carranza intensificaron el debate en torno al proceso judicial que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Carranza denunció públicamente que la periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila habría manipulado y utilizado con fines mediáticos el caso de su defendido, según lo expresó a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el jurista manifestó su coincidencia con el presidente Gustavo Petro respecto a la percepción de que la cobertura y el tratamiento del proceso judicial han sido distorsionados.

El abogado afirmó: “Como defensor de Nicolás Petro, he verificado y denunciado que la precandidata Vicky Dávila ha distorsionado y utilizado mediáticamente el proceso de Nicolás”, según publicó en sus redes sociales.

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza acusa a Vicky Dávila de distorsionar el proceso judicial de Nicolás Petro con fines políticos - crédito @HombreJurista/X

El representante legal de Nicolás Petro sostuvo que la precandidata estaría promoviendo sus propios intereses políticos mediante una postura que calificó de exagerada y sensacionalista, la cual, a su juicio, vulnera la intimidad, el debido proceso y la dignidad de su cliente.

“La precandidata intenta promover sus intereses políticos con una postura exagerada y amarillista que invade la intimidad, el debido proceso y la dignidad. Para lograr sus objetivos, manipula evidencias, intentando socavar la legitimidad del gobierno mientras se presenta como víctima, lo que compromete el debido proceso, la independencia de la #Justicia y los principios republicanos”, dice la publicación.

Carranza señaló que, para alcanzar sus objetivos, Dávila habría manipulado evidencias y buscado socavar la legitimidad del gobierno, mientras se presentaba como víctima.

Según el abogado, estas acciones comprometerían tanto el debido proceso como la independencia de la justicia y los principios republicanos.

Alejandro Carranza advierte sobre riesgos para la independencia judicial y el debido proceso en el caso Petro - crédito @HombreJurista/X

En su pronunciamiento, Carranza también hizo referencia a la supuesta relación entre Álvaro Leyva y la precandidata, sugiriendo que existe una conexión relevante en el contexto de las menciones públicas y las discusiones sobre el caso. El abogado aludió a la mención del nombre de Dávila por parte de una persona que, según sus palabras, “desocupado tomando café”, soñaba con una sedición.

“(Ahora se comprende la conexión entre @AlvaroLeyva y la precandidata, así como por qué su nombre era mencionado por el que, “desocupado tomando café”, soñaba con una sedición)”, escribió el abogado de Nicolás Petro.

Ante este panorama, Carranza solicitó la intervención y vigilancia de la Relatoría Especial de la Cidh y de la oficina de Derechos Humanos de la ONU frente a lo que describió como prácticas orientadas a manipular incluso el sistema interamericano.

“Por todo lo anterior, insto a @RELE_CIDH, @CIDH y @ONUHumanRights a estar vigilantes frente esas prácticas en las que incluso, buscan manipular el sistema interamericano”, expresó Carranza.

El abogado informó que ha iniciado acciones legales con el objetivo de proteger la independencia judicial, el debido proceso y la unidad nacional, advirtiendo que en lo que denominó una “guerra jurídica” no se permitirá la interrupción del hilo constitucional.

Carranza inicia acciones legales para proteger la justicia y la unidad nacional ante lo que califica como 'guerra jurídica' - crédito Vicky Davila/Facebook/@nicolaspetrob/Instagram

“He iniciado acciones legales para salvaguardar la independencia judicial, el debido proceso y preservar nuestra unidad nacional, ya que en esta guerra jurídica no permitiremos que se interrumpa el hilo constitucional”, dice la publicación de Carranza.

Para reforzar su postura, Carranza citó a Bentham: “La justicia es el gran interés del hombre en la tierra; cuando se corrompe, los lazos de la sociedad se disuelven”.

El abogado insistió en que no se permitirá que la venganza, las encuestas electorales de la candidata ni el populismo punitivo influyan y distorsionen la verdad en el proceso judicial, lo que, en su opinión, pondría en riesgo la justicia penal.

Finalmente, Carranza reiteró su llamado a la Relatoría Especial de la CIDH y a la oficina de Derechos Humanos de la ONU para que permanezcan atentos ante las conductas que atribuye a la precandidata y que, según él, afectarían la autonomía de la Fiscalía.

“No permitiremos que la #venganza, las encuestas electorales de la candidata y el populismo punitivo invadan y manipulen la #Verdad del proceso judicial, haciendo que la justicia escape en el juicio penal”, concluyó.

Estas declaraciones surgieron tras los comentarios realizados por el presidente Gustavo Petro en la misma red social sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo.