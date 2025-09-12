Colombia

Abogado de Nicolás Petro demandará a Vicky Dávila por “distorsionar y utilizar mediáticamente” el caso judicial del hijo del presidente Petro

El defensor de Nicolás Petro sostiene que la precandidata supuestamente utiliza el caso con fines políticos; por eso, solicita la intervención de organismos internacionales para garantizar la transparencia y la independencia judicial en Colombia

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El abogado de Nicolás Petro
El abogado de Nicolás Petro inicia acciones legales contra Vicky Dávila por supuesta manipulación mediática del caso - crédito @razonmasfe/@nicolaspetrob/X

Las recientes declaraciones del abogado Alejandro Carranza intensificaron el debate en torno al proceso judicial que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Carranza denunció públicamente que la periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila habría manipulado y utilizado con fines mediáticos el caso de su defendido, según lo expresó a través de sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el jurista manifestó su coincidencia con el presidente Gustavo Petro respecto a la percepción de que la cobertura y el tratamiento del proceso judicial han sido distorsionados.

El abogado afirmó: “Como defensor de Nicolás Petro, he verificado y denunciado que la precandidata Vicky Dávila ha distorsionado y utilizado mediáticamente el proceso de Nicolás”, según publicó en sus redes sociales.

El abogado de Nicolás Petro,
El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza acusa a Vicky Dávila de distorsionar el proceso judicial de Nicolás Petro con fines políticos - crédito @HombreJurista/X

El representante legal de Nicolás Petro sostuvo que la precandidata estaría promoviendo sus propios intereses políticos mediante una postura que calificó de exagerada y sensacionalista, la cual, a su juicio, vulnera la intimidad, el debido proceso y la dignidad de su cliente.

“La precandidata intenta promover sus intereses políticos con una postura exagerada y amarillista que invade la intimidad, el debido proceso y la dignidad. Para lograr sus objetivos, manipula evidencias, intentando socavar la legitimidad del gobierno mientras se presenta como víctima, lo que compromete el debido proceso, la independencia de la #Justicia y los principios republicanos”, dice la publicación.

Carranza señaló que, para alcanzar sus objetivos, Dávila habría manipulado evidencias y buscado socavar la legitimidad del gobierno, mientras se presentaba como víctima.

Según el abogado, estas acciones comprometerían tanto el debido proceso como la independencia de la justicia y los principios republicanos.

Alejandro Carranza advierte sobre riesgos
Alejandro Carranza advierte sobre riesgos para la independencia judicial y el debido proceso en el caso Petro - crédito @HombreJurista/X

En su pronunciamiento, Carranza también hizo referencia a la supuesta relación entre Álvaro Leyva y la precandidata, sugiriendo que existe una conexión relevante en el contexto de las menciones públicas y las discusiones sobre el caso. El abogado aludió a la mención del nombre de Dávila por parte de una persona que, según sus palabras, “desocupado tomando café”, soñaba con una sedición.

“(Ahora se comprende la conexión entre @AlvaroLeyva y la precandidata, así como por qué su nombre era mencionado por el que, “desocupado tomando café”, soñaba con una sedición)”, escribió el abogado de Nicolás Petro.

Ante este panorama, Carranza solicitó la intervención y vigilancia de la Relatoría Especial de la Cidh y de la oficina de Derechos Humanos de la ONU frente a lo que describió como prácticas orientadas a manipular incluso el sistema interamericano.

“Por todo lo anterior, insto a @RELE_CIDH, @CIDH y @ONUHumanRights a estar vigilantes frente esas prácticas en las que incluso, buscan manipular el sistema interamericano”, expresó Carranza.

El abogado informó que ha iniciado acciones legales con el objetivo de proteger la independencia judicial, el debido proceso y la unidad nacional, advirtiendo que en lo que denominó una “guerra jurídica” no se permitirá la interrupción del hilo constitucional.

Carranza inicia acciones legales para
Carranza inicia acciones legales para proteger la justicia y la unidad nacional ante lo que califica como 'guerra jurídica' - crédito Vicky Davila/Facebook/@nicolaspetrob/Instagram

“He iniciado acciones legales para salvaguardar la independencia judicial, el debido proceso y preservar nuestra unidad nacional, ya que en esta guerra jurídica no permitiremos que se interrumpa el hilo constitucional”, dice la publicación de Carranza.

Para reforzar su postura, Carranza citó a Bentham: “La justicia es el gran interés del hombre en la tierra; cuando se corrompe, los lazos de la sociedad se disuelven”.

El abogado insistió en que no se permitirá que la venganza, las encuestas electorales de la candidata ni el populismo punitivo influyan y distorsionen la verdad en el proceso judicial, lo que, en su opinión, pondría en riesgo la justicia penal.

Finalmente, Carranza reiteró su llamado a la Relatoría Especial de la CIDH y a la oficina de Derechos Humanos de la ONU para que permanezcan atentos ante las conductas que atribuye a la precandidata y que, según él, afectarían la autonomía de la Fiscalía.

“No permitiremos que la #venganza, las encuestas electorales de la candidata y el populismo punitivo invadan y manipulen la #Verdad del proceso judicial, haciendo que la justicia escape en el juicio penal”, concluyó.

Estas declaraciones surgieron tras los comentarios realizados por el presidente Gustavo Petro en la misma red social sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo.

Temas Relacionados

Nicolás PetroProceso judicialVicky DávilaAlejandro CarranzaGustavo PetroRelatoría Especial de la CIDHComisión Interamericana de Derechos HumanosOficina de Derechos Humanos de la ONUFiscalía General de la NaciónJusticia colombianaColombia-noticias

Más Noticias

Consulta el resultado oficial del Chontico Día hoy viernes 12 de septiembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Consulta el resultado oficial del

Cara Rodríguez negó ser la ex de Beéle en medio del drama por la filtración video íntimo con Isabella Ladera: “Jamás, qué vergüenza”

La ‘influencer’ colombiana negó rotundamente haber sido pareja de Beéle durante una transmisión en vivo, mientras el cantante enfrenta la filtración de un video íntimo

Cara Rodríguez negó ser la

Fiscalía le pidió a la Corte Suprema investigar al ministro de Minas, Edwin Palma: estaría involucrado en millonarios sobrecostos

El proceso judicial se centra en la adquisición de materiales eléctricos con un presunto sobrecosto del 70.76% en la costa Atlántica

Fiscalía le pidió a la

Capturados cuatro policías activos que les cobraban a contrabandistas de El Hueco en Medellín para evitar controles y borrar registros: el jefe de la banda estaría radicado en Dubái

Esta ciudad de Emiratos Árabes Unido aparece en el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, desde operarían varias cabecillas de la Junta del Narcotráfico

Capturados cuatro policías activos que

Hijo mayor de Cintia Cossio quiso probar la leche materna y así fue la reacción que tuvo al consumirla

La ‘influencer’ colombiana mostró la curiosa respuesta de su hijo Thiago, que opinó sobre el sabor de la leche de lactancia de su mamá en un video que ya es viral

Hijo mayor de Cintia Cossio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Hijo mayor de Cintia Cossio

Hijo mayor de Cintia Cossio quiso probar la leche materna y así fue la reacción que tuvo al consumirla

‘Influencer’ colombiana, fan del sushi, se llevó una sorpresa al probar la versión original en Japón: “Era mi comida favorita”

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

Luis Fernando Hoyos provoca incertidumbre sobre su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: “El tiempo lo dirá”

Así fue el lujoso baby shower de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: Alzate, Arelys Henao, Francy y otros famosos los acompañaron

Deportes

Periodista venezolano que aseguró que

Periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” ganaría sin problemas a Colombia, se mostró dolido tras la eliminación: “Es un golpe duro”

Así fue como Carlos Lampe, arquero de Bolivia, se hizo amigo de James Rodríguez: “Nos conocimos cambiando dinero”

Ramón Jesurún confirmó cuáles serán los rivales de la selección Colombia en los próximos partidos de cara al Mundial 2026

Resumen y resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Philipsen ganó la fracción entre Rueda y Guijuelo

Así fue la celebración adelantada de los jugadores de la selección Venezuela antes de terminar goleados por Colombia