Un policía habría abusado sexualmente de una auxiliar de la institución dentro de un CAI en Pasto: la víctima llevaba pocos días en el cargo

Las autoridades en Nariño adelantan una investigación sobre un presunto caso de abuso sexual dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en la Plaza del Carnaval de Pasto, cuyo caso involucra como víctima a una auxiliar de Policía que, según información proporcionada por su familia, llevaba apenas unos días en servicio tras haber jurado bandera.

La identidad de la víctima se mantiene en reserva, así como la del presunto agresor, que también forma parte de la Policía. El coronel Hernando Alfredo Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, confirmó a Blu Radio que el caso ya está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación

Calderón explicó que, tras conocerse la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de atención, conocido como la “ruta de la patrulla púrpura”, para brindar acompañamiento tanto a la auxiliar como a su familia.

“En ese momento, en que se conoce la información, se activa la ruta; de inmediato se hace el acompañamiento a la señorita auxiliar, activando la ruta de nuestra patrulla púrpura, con acompañamiento en todo momento a la señorita y a su familia, y se la traslada a un centro asistencial.”, detalló el oficial al citado medio.

Sospechoso de la agresión fue apartado de la Policía

El presunto agresor fue separado de sus funciones de manera inmediata y se le abrió una investigación disciplinaria, además de presentarse la denuncia penal correspondiente. Calderón indicó que se investiga si el agente actuó bajo los efectos de sustancias alucinógenas, aunque aclaró que no fue posible comprobarlo en el momento, ya que la denuncia se realizó varias horas después de los hechos.

“El uniformado estaba supuestamente bajo los efectos de drogas, no se pudo establecer dicha situación en ese momento, teniendo en cuenta que el hecho fue informado varias horas después de que había sucedido”, explicó el comandante en el diálogo con Blu Radio.

El proceso judicial y disciplinario sigue su curso, y el agente permanece apartado de sus funciones. Ante versiones que sugerían que el uniformado estaría en libertad, Calderón fue enfático al señalar que el funcionario enfrenta ambos procesos y que la institución no tolerará este tipo de conductas.

“No habrá tolerancia para más hechos como estos; nunca puede haber tolerancia ante estos casos, ni frente a un funcionario ni frente a cualquier persona de la comunidad”, subrayó el comandante.

La auxiliar de Policía recibe actualmente atención integral por parte del área de Sanidad de la Policía Nacional y cuenta con el acompañamiento necesario en las instituciones médicas requeridas, tanto para ella como para su familia, según concluyó Calderón en su diálogo con Blu Radio.

Suspenden a sargento del Ejército por presunto abuso sexual en batallón en Pasto

No es el primer caso de abuso sexual reportado de manera reciente en Pasto y que involucra a miembros de la Fuerza Pública en Colombia: a finales de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a un sargento viceprimero adscrito a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, con sede en la capital de Nariño.

El sargento, que se desempeñaba como responsable de Derecho Operacional y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Batallón Boyacá, fue señalado por una compañera de dormitorio por presuntamente abusarla al interior de la guarnición militar, caso que denunció ante una oficial superior, lo que permitió que la joven militar recibiera atención médica en la unidad de sanidad y, posteriormente, fuera trasladada a un centro médico de la ciudad.

La denuncia, presentada por una de las hermanas de la víctima, sostiene que el episodio ocurrió la noche del 13 de junio de 2025 en las instalaciones de la guarnición militar. La joven afectada, que actualmente cumple con el servicio militar en esa unidad, habría sido llamada a la oficina del sargento viceprimero mientras realizaba labores de vigilancia nocturna, según información divulgada por Cambio.

El relato de la familiar, citado por el medio, indica que el alto oficial solicitó la presencia de la joven en su despacho bajo un pretexto menor y, una vez allí, “comenzó a realizar un contacto físico no consentido que habría terminado en una agresión sexual”. Este testimonio fue clave para la apertura de la investigación y la aplicación de las medidas disciplinarias.