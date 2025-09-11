Colombia

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este jueves

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este jueves 11 de septiembre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 9, 0,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 6, 7,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Estos lineamientos funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaPico y placa para hoy en caliCaliPico y placa en CaliA qué horas empieza el pico y placa en calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Ganadores de la Lotería del Meta de este miércoles 10 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Meta y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Ganadores de la Lotería del

Pico y Placa Cartagena evita multas este jueves 11 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa Cartagena evita

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Resultados del Sinuano Día y Noche: ganadores del miércoles 10 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados del Sinuano Día y

Chontico Día y Noche los números ganadores miércoles 10 de septiembre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día y Noche los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dinamitaron torre de energía en

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2025: atento a

Festival Cordillera 2025: atento a los artículos que podrá ingresar y los que no, el evento se celebrará en el Simón Bolívar

El dúo Mathame traerá NEO a Bogotá, su ambicioso espectáculo de techno y arte visual

Ornella Sierra se defendió de las críticas que recibió por visitar su tierra natal: “En Barranquilla no te quieren, bebé”

Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, sacó sus ‘prohibidos’ para enamorar a una mujer mayor: estos son los tips

Karol G, Shakira y Kapo arrasaron en la lista de nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: esta es la lista completa

Deportes

Prográmese con los colombianos en

Prográmese con los colombianos en la Vuelta a España: hora de salida de los “escarabajos” en la contrarreloj de la etapa 18

Juan David Cabal regresaría a la actividad con la Juventus tras fuerte lesión: esto es lo que se sabe

La selección Colombia tendrá un duro “rival” durante el mundial de 2026: revelador informe sobre el calor extremo

Otro récord para James Rodríguez en las eliminatorias: no solo superó a Lionel Messi en asistencias

Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”