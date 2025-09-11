Colombia

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

La creación de este instrumento representa un reconocimiento sin precedentes para un artista latinoamericano en la industria musical y una oportunidad para quienes quieran adquirirlo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Rolando Ochoa lanza el acordeón
Rolando Ochoa lanza el acordeón R8: un homenaje a su legado que llegará al mercado en noviembre - crédito cortesía

El reconocido acordeonero, compositor y productor Rolando Ochoa confirmó el lanzamiento de un nuevo modelo de acordeón, el R8, fabricado especialmente en su honor por la reconocida la prestigiosa compañía alemana Hohner.

Un lanzamiento sin precedentes que no solo exalta el legado musical del hijo de Calixto Ochoa, también permitirá que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda adquirir un acordeón inspirado en la trayectoria y el estilo de Rolando, ya que estará disponible para la venta al público a partir de noviembre.

Un lanzamiento sin precedentes que no solo exalta el legado musical del hijo de Calixto Ochoa, también permitirá que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda adquirir un acordeón inspirado en la trayectoria y el estilo de Rolando, ya que estará disponible para la venta al público a partir de noviembre.

Con este nuevo paso en su carrera, Ochoa se une al selecto grupo de artistas que han recibido el honor de contar con un acordeón que lleva su nombre. De hecho, solo él y Emilianito Zuleta, otro de los grandes exponentes del folclor vallenato, han alcanzado este logro que los inmortaliza en el universo del instrumento insignia del género.

Un reconocimiento de talla mundial
Un reconocimiento de talla mundial para Rolando Ochoa - crédito cortesía

El Acordeón R8 fue desarrollado bajo altos estándares de calidad en Alemania, con la firma de Hohner, reconocida por su tradición en la fabricación de instrumentos de viento y acordeones. Según expertos, esta colaboración reafirma el impacto internacional del vallenato y la manera en que sus protagonistas continúan trascendiendo fronteras.

Sin embargo, el modelo no será una pieza exclusiva para el artista, pues Ochoa explicó que el instrumento llegará a las tiendas y cualquier persona interesada podrá adquirirlo.

No es que nada más me hicieron un ejemplar a mí. No, no, es que eso va a salir a la venta, eso va a estar en las tiendas”, detalló el músico sobre la disponibilidad del acordeón en la entrevista.

Rolando Ochoa compartió el significado personal y profesional que tiene para él este reconocimiento, destacando que la decisión de Hohner de crear un modelo en su honor trasciende cualquier recompensa material.

La fábrica mundial de acordeones se toma el trabajo de hacer un acordeón en honor a ti. O sea, ¿qué más premio? O sea, ahí no hay plata que valga”, expresó el artista al referirse al valor simbólico de este homenaje.

Rolando Ochoa anuncia que tendrá un acordeón en su honor y que saldrá a la venta para el público - crédito cortesía

El hecho de que la fábrica más grande del mundo dedique un modelo a un artista latinoamericano subraya la proyección internacional de Ochoa y el impacto de su carrera en el género vallenato. El músico enfatizó que la versión R8 representa un logro significativo, tanto para él como para quienes siguen su trayectoria.

Para Ochoa, recibir este tipo de reconocimiento por parte de una firma de prestigio internacional constituye una experiencia de gran valor, que asocia a un sentimiento de gratitud y satisfacción personal.

Rolando, heredero de una de las dinastías más emblemáticas de la música vallenata, ha sabido forjar su propio camino como compositor, productor y músico. Con esta novedad, no solo rinde homenaje a su apellido, sino que entrega a los seguidores de la música de acordeón un símbolo tangible de identidad cultural.

El lanzamiento del acordeón R8 se espera con gran expectativa en el gremio musical, tanto por su exclusividad como por el valor simbólico que representa.

Rolando Ochoa revela el lanzamiento
Rolando Ochoa revela el lanzamiento que tendrá próximamente en entrevista con vicsari - crédito @vicsari/IG

Actualmente, Rolando tiene aproximadamente 13 acordeones, pero ninguno con los detalles exclusivos y alusivos a él y tampoco de la reconocida marca. En la conversación con el youtuber aclaró que aunque tiene varios de alto valor económico, el de Hohner es el más costoso hasta el momento.

De esta manera, noviembre marcará un nuevo capítulo en la carrera de Rolando Ochoa, consolidando su nombre no solo en la memoria de los escenarios, sino también en la historia del acordeón vallenato.

