Rafa Taibo estrena ‘stand up show’ de terror junto a la medium Ayda Valencia y el humorista Iván Marín

Rafa Taibo y Ayda Valencia traen a Bogotá un show paranormal que mezcla risas y escalofríos - crédito cortesía

El reconocido investigador y presentador Rafa Taibo, referente del misterio y lo paranormal en Colombia, se prepara para sorprender a su público con un formato en artes escénicas.

Se trata de Ellos Están Aquí, Crónicas de Ultratumba, un stand up show que combina humor, suspenso y experiencias místicas en vivo. De acuerdo con la información revelada, el espectáculo, cuyo subtítulo resume su esencia —“Del terror al humor, solo hay un paso”— tendrá su gran estreno en Bogotá el próximo 1 de octubre a las 8:00 p. m. en el escenario del WOW Restaurante Bar (carrera 15 # 97-18).

En esta arriesgada y novedosa propuesta, Taibo se une a Ayda Valencia, reconocida médium clarividente y sanadora espiritual que ha formado parte del programa Ellos Están Aquí, ya que Valencia, conocida por su capacidad para conectar con energías y planos espirituales, aportará al show una dimensión con la que promete mantener a los asistentes en vilo entre la fascinación y la risa.