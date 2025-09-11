Petro reveló que abrió 190.000 cupos para universidades públicas y prometió 500.000 para 2026, pero lo acusan de inflar la cifra: qué pasó

El presidente Gustavo Petro anunció que la meta oficial del Gobierno es crear 500.000 cupos nuevos para universidades públicas antes de finalizar 2026 - crédito Ovidio González/Presidencia

El acceso a la educación superior pública en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro el jueves 11 de septiembre. En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó con contundencia que el aumento en la oferta académica para universidades públicas es un hecho.

“¿Cómo que no habrá cupos suficientes en las universidades públicas? Ya ampliamos en 190.000 los nuevos cupos y vamos para 500.000 el año entrante. Y la calidad de la educación pública superior en promedio está muy por encima de la calidad de la educación privada en promedio en todo el país”, posteó el jefe de Estado.

La declaración surge en respuesta directa a inquietudes expresadas por usuarios en redes sociales, entre ellos Jaime Romero, que señaló: “‘Sacaremos a miles de jóvenes de universidades privadas (al no prestarles el Icetex a tasas asequibles) y no podrán ingresar a universidades públicas (al no haber cupos suficientes). Lo llamaremos ‘la educación es un derecho, no un negocio’”.

El presidente Gustavo Petro afirmó que ya se crearon 190.000 nuevos cupos y que en 2026 se alcanzarán 500.000 - crédito @petrogustavo/X

Gobierno y su expansión de la oferta académica en universidades oficiales

De acuerdo con la misma Presidencia de Colombia, el Gobierno puso como prioridad la ampliación de la oferta en educación superior pública, según el jefe de Estado, se crearon cerca de 190.000 nuevos cupos universitarios y el objetivo para 2026 es llegar a 500.000. Esta expansión se realiza mediante la apertura de nuevos programas, el aumento de matrículas y la construcción de sedes universitarias adicionales.

El Ministerio de Educación Nacional presentó informes que indican avances en la cobertura y el acceso a las universidades públicas, mientras que la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) respalda esta información, al destacar que se registra un crecimiento real en el número de estudiantes beneficiados por estos nuevos cupos.

Algunas regiones del país implementaron programas complementarios, como el programa “Matrícula Cero” en Medellín, que facilitó miles de cupos para jóvenes de estratos socioeconómicos bajos y medios, consolidando la política pública de gratuidad en la matrícula para fortalecer la inclusión educativa.

Los aspirantes a universidades públicas deben ser bachilleres, presentar el examen Saber 11 y cumplir requisitos específicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa en mención cubre la matrícula ordinaria neta en instituciones que cuentan con vinculación presupuestal al Ministerio de Educación Nacional. Este beneficio se orienta especialmente a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, aunque incluye también a otros grupos poblacionales priorizados.

Los criterios de elegibilidad se ampliaron en la administración actual para facilitar el acceso a más jóvenes, más allá del Sisbén IV, que anteriormente era el principal parámetro. Las universidades mantienen la responsabilidad de validar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esta modalidad de gratuidad.

Para ingresar a las universidades públicas, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como ser bachiller, la presentación del examen Saber 11 y realizar la inscripción correspondiente en cada institución. En muchos casos, las universidades aplican exámenes de admisión propios, que constituyen un factor fundamental en la selección de estudiantes.

El Gobierno de Gustavo Petro proyecta una cobertura cercana al 62% en educación superior para 2026 - crédito Presidencia de Colombia

De acuerdo con la Presidencia de la República, en 2024 se matricularon 2.553.560 estudiantes, de los cuales 1.401.639 ingresaron a instituciones públicas, además, en el primer semestre de 2025, 920.936 estudiantes se registraron en universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas.

Entre 2022 y 2024 se habrían creado 190.503 nuevos cupos públicos para estudiantes de primer semestre, según datos citados por el diario El Colombiano. En 2023 se habilitaron 65.063 cupos y en 2024 125.441, la Presidencia también informó que de la meta de 500.000 cupos proyectados, 360.000 estarán en instituciones públicas.

No obstante, la representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, cuestionó estas cifras al afirmar que el número de 190.503 nuevos cupos estaría inflado, y que el dato real correspondería solo a los 125.441 cupos de 2024. Además, advirtió que podría estarse contabilizando varias veces una misma matrícula en diferentes semestres, lo que generaría una sobreestimación.

La representante Cathy Juvinao cuestionó las cifras del Gobierno y pidió más transparencia - crédito @CathyJuvinao/X