Pérdidas millonarias y alza de precios en alimentos son el impacto del cierre de la vía al Llano tras derrumbe

Tras cuatro días de cierre en la vía al Llano debido a un derrumbe registrado entre el kilómetro 18+300 y el 18+600, en Chipaque, los efectos económicos ya comienzan a sentirse en diferentes sectores. Esta vía, que conecta Bogotá con Villavicencio y los Llanos Orientales, es considerada una arteria estratégica para el transporte de carga, pasajeros y abastecimiento de alimentos.

Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), el cierre de la vía ha dejado pérdidas diarias de $2.400 millones para transportadores de carga, mientras que el transporte intermunicipal de pasajeros, representado por Aditt, registra $500 millones diarios en pérdidas, afectando a más de 11.000 usuarios que utilizan esta ruta cada día.

José Yesid Rodríguez, de la Asociación de Transporte Intermunicipal, señaló a RCN que “cerca de 20.000 usuarios que no han podido movilizarse de manera regular. Esto ha impactado en cerca de 1.000 millones de pesos a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros”. Estas cifras reflejan el impacto inmediato que el cierre de la vía genera sobre la movilidad y la economía del transporte.

Afectaciones en la logística y transporte de carga

El cierre del corredor obliga a los transportadores a buscar vías alternas, que no siempre son viables para camiones de gran tonelaje. En la vía al Llano pueden circular camiones con hasta 52 toneladas, mientras que por la transversal del Sisga el máximo permitido es de 16 toneladas y por la ruta antigua de 28 toneladas, según informó Colfecar. Esta restricción no solo afecta la competitividad de las empresas de transporte, sino que también incrementa los costos logísticos y tiempos de viaje, que pasan de cinco horas a entre ocho y once horas en los corredores alternos.

Mauricio Cedeña, subgerente comercial de Corabastos, indicó que a RCN que “los alimentos siguen llegando porque, gracias a Dios, las vías alternas están habilitadas, pero, en donde lleguen a tener algún problema, tendríamos complicaciones con el abastecimiento”. La ruta por Sogamoso, por ejemplo, fue bloqueada en las últimas horas por transportadores de carga en protesta por los límites de peso impuestos por el Invías, complicando aún más la logística de transporte de alimentos.

En promedio, cada día circulan por el corredor 33.000 toneladas de carga hacia los Llanos, mientras que el transporte de pasajeros ha visto una reducción del 75 % en su flujo habitual, según datos de Aditt. Estas cifras reflejan cómo un derrumbe puede impactar simultáneamente la cadena de suministro de alimentos y la movilidad de personas.

Impacto en precios y abastecimiento de alimentos

El cierre de la vía al Llano también está empezando a afectar el bolsillo de los consumidores, especialmente en Bogotá. Aunque no se ha declarado desabastecimiento, productos como la yuca y el plátano han registrado alzas de precios, un efecto directo de las dificultades logísticas. Las rutas alternas prolongan los tiempos de transporte, encareciendo la distribución y generando un incremento en los costos finales de los alimentos.

Además, las lluvias que han afectado la región han retrasado las labores de remoción del derrumbe y aumentado el riesgo de nuevos deslizamientos, complicando aún más la recuperación de la vía. Según Coviandina, concesionario del corredor, el cierre podría mantenerse entre dos y tres días más, mientras se realizan adecuaciones de emergencia que permitan soportar la carga y el flujo de vehículos.

Reclamo por inversión en infraestructura

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, declaró en Noticias RCN: “El Gobierno no le ha dado prioridad a la Avenida la Orinoquía”, proyecto que podría haber evitado la crisis al conectar a siete departamentos y facilitar la salida de miles de toneladas de alimentos hacia el centro del país.

La mandataria agregó que “las pérdidas son millonarias y toneladas de comida tenían que venir al centro del país, pero hoy en día la gente está asustada”.

Este llamado refleja la necesidad de inversión en infraestructura vial estratégica, que no solo permita mantener la movilidad durante emergencias, sino que también asegure la competitividad y abastecimiento de alimentos en todo el país.

Llamado de los gremios

En un comunicado, Colfecar enfatizó: “Desde Colfecar hacemos un llamado urgente al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional para que se implementen soluciones estructurales que garanticen la movilidad de la vía a largo plazo que garantice la confiabilidad y estabilidad de la vía Bogotá–Villavicencio, considerada una arteria estratégica para el abastecimiento y la competitividad del país”.

El gremio resalta que la situación actual afecta directamente la economía del transporte y el abastecimiento de productos esenciales, y advierte que la falta de medidas estructurales podría repetir estos impactos en futuras emergencias.