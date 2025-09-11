Next: la propuesta en Bogotá para celebrar el Día del Amor y Amistad “después del Ex”

La divertida forma de cerrar ciclos y ayudar en el Día del Amor y la Amistad - crédito monkeybusinessimages

En la capital habrá una manera poco convencional de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Lejos de los planes tradicionales, con cenas románticas o serenatas, habrá una actividad que se podrá realizar gracias a la campaña “Next: después del ex, viene el Next”, una experiencia que se inspira en las apps de citas y que busca convertir esta fecha en un espacio de humor, conexión y solidaridad.

La celebración central será el próximo 20 de septiembre, desde las 5:00 p. m. hasta las 3:00 a. m., con una agenda cargada de dinámicas interactivas, música por colores, retos de socialización y kits sensoriales de bienvenida que invitan a los asistentes a activar los cinco sentidos.

Según sus organizadores, se trata de un evento pensado especialmente para jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años que hoy priorizan los planes con amigos o grupos sobre las celebraciones estrictamente románticas.

Uno de los atractivos más llamativos será el “Contenedor Next”, un espacio donde los participantes podrán depositar objetos que pertenecieron a relaciones pasadas: cartas, peluches, ropa o cualquier recuerdo de un ex.

El Contenedor NEXT de Diverplaza: la divertida forma de cerrar ciclos y ayudar en el Día del Amor y la Amistad

Los artículos en buen estado no terminarán en la basura, sino que serán entregados a la Fundación Diverplaza, el centro comercial detrás de la iniciativa, que también trabaja con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de esta manera, cerrar ciclos personales también se convierte en un acto de ayuda social.

El Día del Amor y la Amistad sigue siendo una de las celebraciones más significativas en Colombia, pues de acuerdo con cifras de Fenalco, cerca del 74% de los colombianos participa en esta fecha, lo que la ubica entre las jornadas más importantes del comercio después de Navidad y el Día de la Madre.

Sin embargo, la forma de conmemorarla ha cambiado: cada vez más jóvenes optan por experiencias colectivas, lúdicas y menos formales, una tendencia que “NEXT” busca capitalizar.

Además de la experiencia presencial, Diverplaza impulsará la participación digital a través de su aplicación oficial, ya que las personas que descarguen la App del centro comercial también van a tener acceso a beneficios especiales y kits exclusivos, ampliando el alcance de la campaña más allá de las actividades en el centro comercial.

Next, la campaña que convierte el Día del Amor y la Amistad en una experiencia colectiva

Una celebración sin etiquetas

“Con Next queremos que Amor y Amistad sea una fecha para todos, sin etiquetas. Más que un evento, es un espacio para reconectar, para reírse del pasado y abrirse a nuevas posibilidades. En Diverplaza nos emociona ser el lugar donde estas experiencias se convierten en recuerdos memorables”, explicó Camila Socarrás, gerente de Mercadeo y Comercial del centro comercial.

Con esta iniciativa, Bogotá suma un nuevo plan alternativo para uno de los días más esperados del calendario colombiano, demostrando que después del ex, siempre puede venir el Next (el siguiente).

Fecha del Día de Amor y Amistad en Colombia

En Colombia, la celebración del Día de Amor y Amistad en 2025 tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, fecha que corresponde al tercer sábado de ese mes. Esta jornada, que se ha consolidado como una de las más esperadas para compartir con parejas, amigos o familiares, se distingue por la presencia de flores, globos y obsequios en las calles, así como por reuniones y actividades sociales que resaltan tanto el afecto romántico como la fraternidad.

Cuándo se celebra Amor y Amistad en Colombia

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, donde el festejo suele coincidir con el Día de San Valentín en febrero, en Colombia la conmemoración se trasladó a septiembre por motivos económicos.

En 1960 los comerciantes propusieron modificar la fecha, argumentando que al inicio del año los colombianos enfrentan numerosos gastos relacionados con el ciclo escolar, lo que dificultaba la adquisición de regalos y detalles propios de la ocasión. Al ubicar la celebración en septiembre, un mes sin otras festividades tradicionales, se buscó incentivar el consumo y facilitar la organización de actividades sociales.