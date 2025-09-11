Jota Pe Hernández dice que “Roy Barreras está de rodillas, suplica” por una alianza con los verdes

- crédito @SenadoGovCo/X - Colprensa

Las tensiones entre el senador Jota Pe Hernández y el exembajador Roy Barreras sumaron un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del congresista de la Alianza Verde.

En entrevista con Semana, Hernández aseguró que Barreras estaría intentando concretar un acercamiento con su partido para lograr una coalición con miras a las elecciones legislativas de 2026.

De acuerdo con el relato del senador, la intención de Barreras es sumar su movimiento político, La Fuerza, a las listas verdes para impulsar candidaturas conjuntas al Congreso. Hernández afirmó que las gestiones se estarían realizando a través de integrantes de la colectividad cercanos al presidente Gustavo Petro.

“Roy Barreras está de rodillas, suplicando al partido Alianza Verde que le permita hacer una coalición. Suplica y ya le dijeron que no y se fue a buscar integrantes de la dirección nacional”, aseguró el senador en la entrevista con Semana.

El legislador explicó que algunos congresistas del partido ya habrían expresado su negativa a concretar esa alianza. Según dijo, existen sectores de la colectividad que rechazan la posibilidad de que Barreras y su movimiento ingresen a una lista compartida.

Hernández sostuvo que el exembajador busca asegurar un espacio para los candidatos de su colectividad. “Roy Barreras huele que con esa alianza puede meter a sus candidatos de La Fuerza, porque ya no es La Fuerza de la Paz, porque ya no puede usar la paz como herramienta política; el país está en guerra”, agregó en sus declaraciones a Semana.

El congresista reiteró que dentro de la Alianza Verde habrá voces que se opondrán hasta el final a esa eventualidad. “No lo vamos a permitir, no queremos que la Alianza Verde haga alianzas con él”, manifestó Hernández.

Por su parte, Barreras ha venido adelantando públicamente su plan político con el movimiento que lidera. El pasado 20 de agosto, anunció que trabaja en la conformación de una lista amplia para el Senado en las próximas elecciones.

“Hoy he anunciado que La Fuerza, el partido que presido, tendrá una lista al Senado que hoy tiene ya 31 aspirantes mujeres y hombres y me falta más de medio territorio por recorrer, que tiene una meta de tres millones de votos, que es una lista abierta y que espera además estar acompañada de otras organizaciones progresistas”, señaló Barreras en declaraciones recogidas por Semana.

El exsenador explicó que su propuesta es construir una coalición de carácter abierto que pueda sumar a partidos de tendencia progresista y alterna. Entre los sectores con los que busca coincidencias se encuentran organizaciones liberales y colectividades que no hacen parte del Pacto Histórico.

“Podemos coincidir en una coalición con otros sectores liberales también seguramente, pero espero que eso ocurra cuando se inscriba la lista con miras a la elección de marzo. Por ahora, La Fuerza tendrá su lista que sigue creciendo y le garantizará a Colombia una lista con la fuerza suficiente para resolver los problemas del país”, expresó Barreras en esa misma oportunidad.

Aunque la intención de Barreras es consolidar una plataforma electoral amplia para 2026, las declaraciones de Jota Pe Hernández revelan que uno de los posibles acercamientos ha sido con la Alianza Verde. El congresista indicó que, pese a las gestiones, varios dirigentes del partido no ven viable un acuerdo con el exembajador.

En este contexto, las diferencias entre Hernández y Barreras continúan trasladándose al terreno político. Ambos han sostenido disputas que incluso han tenido eco en escenarios judiciales, pero en esta ocasión la controversia se centra en la estrategia electoral de cara a los comicios legislativos.

Por ahora, Barreras mantiene su plan de consolidar una lista con más de 30 aspirantes ya confirmados, mientras que Hernández insiste en que su partido no debe abrirle espacio en una eventual coalición. Hasta el momento, el exembajador no ha respondido a las afirmaciones del senador de la Alianza Verde, que fueron divulgadas por Semana.