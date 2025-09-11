Gustavo Petro amenazó con renunciar a su nacionalidad italiana si Europa sigue “apoyando” el geniocidio en Gaza

El mandatario relató sus raíces familiares en Italia y explicó que obtuvo la ciudadanía por motivos históricos y familiares - crédito X

El presidente Gustavo Petro anunció que estaría dispuesto a renunciar a su ciudadanía italiana si los países europeos continúan respaldando las acciones militares en la Franja de Gaza.

Sus declaraciones se producen en medio de un clima político internacional tenso y tras una resolución emitida por el Parlamento Europeo relacionada con la violencia política en Colombia.

Durante un evento público en Timbío, Cauca, Petro relató sus raíces familiares y la doble nacionalidad que posee, pero advirtió que no mantendrá la ciudadanía europea si, según él, persiste el respaldo a la ofensiva militar en el territorio palestino.

“Tengo que decirle a Europa que si siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo aquí públicamente renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia y la diversidad de la humanidad”, manifestó el jefe de Estado colombiano.

Petro explicó que su linaje proviene de una localidad cercana a Milán, en Italia, y detalló que por razones históricas y familiares cuenta con este reconocimiento de ciudadanía. Sin embargo, enfatizó que no está dispuesto a conservarlo si Europa respalda, en sus palabras, una situación que calificó como contraria a la democracia y a la defensa de los derechos humanos.

Las declaraciones del mandatario se sumaron a un mensaje publicado en X, donde cuestionó duramente la postura del Parlamento Europeo frente al conflicto en Gaza. “Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y EE. UU., que con su silencio son cómplices del genocidio palestino. Nosotros desde América Latina construimos razón, poesía, democracia y justicia social”.

En el mensaje dirigido a los líderes europeos, el presidente agregó: “Señores de la derecha europea, ustedes tienen la fosa común más grande del mundo, allí donde se escribió la palabra Democracia en griego, está el mar Mediterráneo, donde yacen miles de inmigrantes ahogados”.

Posteriormente, enfatizó su rechazo: “Avergüéncense de apoyar un Hitler. Ustedes ya no nos enseñan democracia, ahora América Latina les enseña democracia”.

Resolución sobre violencia política en Colombia

El Parlamento Europeo emitió el documento tras el atentado en el que perdió la vida Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, durante un acto político en el occidente de Bogotá. El legislador, que militaba en el Centro Democrático, fue víctima de un ataque armado que conmocionó al país y generó reacciones a nivel internacional.

La resolución señala que “los discursos incendiarios esparcidos por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a incrementar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”. Este pronunciamiento se produjo en un contexto marcado por el aumento de la violencia contra líderes políticos y candidatos en diferentes regiones de Colombia.

Además, los eurodiputados advirtieron que los ataques contra aspirantes a cargos de elección popular durante 2025 podrían afectar gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral. Por esta razón, pidieron al Estado colombiano reforzar las medidas de seguridad, garantizar la transparencia en la comunicación institucional y asignar recursos suficientes para la adecuada organización de los comicios.

En la parte final del documento, los europarlamentarios instaron a la Unión Europea a actualizar su lista de organizaciones terroristas, solicitando la inclusión de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, facciones del ELN y el denominado Cartel de los Soles, con el objetivo de “cortar sus redes financieras y logísticas”.

La advertencia del presidente colombiano sobre renunciar a su nacionalidad italiana añade un nuevo componente diplomático a la discusión, en la que confluyen temas de derechos humanos, democracia y seguridad regional.