Gobierno Nacional alertó a alcaldes por estafas con falsos gestores de recursos en programas de salud

Centros de salud - crédito Colprensa

El Gobierno Nacional emitió un comunicado dirigido a mandatarios locales en el que advirtió sobre prácticas fraudulentas relacionadas con la supuesta gestión de recursos para programas de salud pública.

Según lo informado, en varias regiones se han identificado personas que, presentándose como apoderados o gestores, ofrecen intermediar ante las autoridades nacionales a cambio de dinero.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) señalaron que estos intentos de estafa se han hecho más frecuentes durante los últimos meses.

De acuerdo con lo expuesto, la estrategia de los falsos gestores consiste en prometer desembolsos para programas de promoción y prevención, a pesar de que ese tipo de transferencias directas a entes territoriales no existen dentro de la normatividad vigente.

Estafadores en el sistema de salud colombiano

En el comunicado conjunto, las entidades fueron claras al afirmar que “la gestión de recursos en salud se hace de manera directa y transparente, sin necesidad de apoderados”.

Modalidades detectadas

De acuerdo con los reportes oficiales, algunos de los casos involucran a bufetes de abogados que lograron que alcaldes recién posesionados les entregaran poderes con la expectativa de acelerar trámites de cobro. Estos supuestos intermediarios se presentan como expertos en el modelo preventivo y predictivo de salud, lo que genera confianza entre los mandatarios que buscan financiamiento para programas locales.

Sin embargo, la ADRES explicó que la ruta de los recursos es distinta. El sistema financia directamente a EPS, IPS, indemnizaciones por accidentes de tránsito sin cobertura de SOAT, pagos a víctimas de actos terroristas y catástrofes naturales, entre otros conceptos. En ningún caso los giros se hacen de forma directa a municipios o gobernaciones.

- crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Advertencia a los alcaldes

El Gobierno Nacional pidió a los mandatarios abstenerse de entregar poderes o firmar contratos con particulares que prometan gestionar recursos ante el Ministerio o la ADRES. Además, recomendó verificar cualquier información relacionada con giros a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

“La gestión de recursos en salud se hace de manera directa y transparente, sin necesidad de apoderados”, reiteró la comunicación (Ministerio de Salud).

Contexto de la alerta

El modelo preventivo y predictivo de salud ha sido uno de los principales ejes de política pública en los últimos años. En torno a este modelo se han destinado recursos para fortalecer programas de atención primaria, vacunación, control de enfermedades crónicas y actividades comunitarias. Esa dinámica ha generado un interés creciente en los entes territoriales por acceder a apoyos financieros, lo que ha abierto la puerta a la acción de tramitadores que buscan aprovecharse de la expectativa de alcaldes y gobernadores.

La ADRES explicó que los fondos del sistema tienen reglas claras sobre su destinación. Cada peso se encuentra previamente asignado en el presupuesto y no existen partidas que puedan ser liberadas a discreción. Esto significa que cualquier oferta de giros extraordinarios a municipios o departamentos carece de sustento legal.

Casos denunciados

Las denuncias conocidas recientemente señalan que algunos mandatarios cayeron en la trampa y otorgaron facultades legales a abogados que prometieron agilizar trámites. Estas actuaciones, además de no generar recursos, pueden derivar en consecuencias jurídicas para los firmantes.

El Gobierno enfatizó que las entidades nacionales no tienen compromisos financieros pendientes con entes territoriales en materia de promoción y prevención. En esa línea, la recomendación oficial es mantenerse alejados de intermediarios y acudir siempre a los canales de información oficiales disponibles en el Ministerio de Salud y la ADRES.

Acciones de prevención

Como parte de las medidas para frenar este tipo de fraudes, el Ministerio y la ADRES anunciaron campañas de información a los gobiernos locales. Estas incluyen capacitaciones, guías prácticas y recordatorios sobre los mecanismos legítimos para el acceso a los recursos del sistema. También se habilitaron canales de denuncia para reportar a quienes intenten presentarse como gestores o apoderados.

Además, las autoridades recordaron que los recursos del sistema de salud son públicos y están sujetos a estrictos controles. Cualquier intento de manipular o desviar los fondos puede constituir un delito sancionado por la ley.

Recomendaciones finales

El Gobierno reiteró a los mandatarios locales que la transparencia y la verificación de la información son claves para evitar ser víctimas de fraude. Las instituciones nacionales mantienen habilitadas líneas directas y portales electrónicos donde se pueden consultar los giros y pagos del sistema.

La alerta busca no solo proteger a las alcaldías y gobernaciones, sino también garantizar que los recursos de la salud lleguen a quienes realmente los necesitan. La advertencia del Ministerio y de la ADRES se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer la confianza en el sistema y prevenir el uso indebido de los fondos destinados a la atención de los ciudadanos.