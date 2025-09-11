En redes sociales boletearon a conductor que se hizo pasar por policía tras agredir a motociclista: “¿Lo llevo al calabozo?”

Usuarios en redes sociales hicieron la tarea de las autoridades y presuntamente identificaron al conductor agresor. Se trataría de, supuestamente, un policía - crédito Colombia Oscura / Instagram

Un video captado por una cámara a bordo instalada en la motocicleta de un joven en Bogotá ha generado una ola de reacciones en redes sociales tras mostrar un episodio de violencia vial que se viralizó rápidamente en Internet.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran cómo un motociclista agrede verbal y físicamente a otro después de un incidente de tránsito, lo que ha suscitado debate sobre la seguridad en las calles y el comportamiento de los conductores en la capital colombiana.

El incidente ocurrió cuando el motociclista que portaba la cámara circulaba por una vía de Bogotá y un segundo conductor, a bordo de una moto roja, se cruzó en su camino, casi rozando el espejo retrovisor del joven.

El hombre de la moto roja, convencido de que el joven había tocado su vehículo, inició una persecución que quedó registrada en el video. Durante el trayecto, el agresor profirió insultos y amenazas, gritando: “¿Quiere que lo encierre, malparido? ¿Quiere que lo meta al calabozo?”, mientras seguía al joven hasta las inmediaciones de su domicilio.

La confrontación se intensificó cuando el motociclista agresivo logró alcanzar y cerrar el paso al joven, increpándolo con frases como: “¿qué le pasa, gran hijueputa? Aprenda a andar en esa mierda, gran malparido”.

Usuarios en redes sociales presuntamente identificaron a un conductor violento - crédito captura de pantalla Instagram

El joven intentó advertirle que todo estaba siendo grabado, a lo que el agresor respondió: “Me importa un culo”. El video muestra cómo, tras una serie de insultos, el hombre golpeó el casco del joven y descendió de su motocicleta para enfrentarlo físicamente.

Durante el altercado, otros motociclistas que presenciaron la escena intervinieron verbalmente, pidiendo al agresor que se retirara del lugar. Estos testigos también recibieron insultos por parte del conductor violento, lo que incrementó la tensión en el sitio.

La difusión del video viral en redes sociales provocó una rápida reacción de la comunidad digital. Numerosos usuarios intentaron identificar al agresor, señalando de manera presunta a Alfonso Toscano, de 58 años, como el responsable del ataque. Algunos comentarios en las plataformas sugirieron que Toscano tendría “antecedentes con la Policía”, mientras que otros especularon sobre su posible rol como policía, escolta o guardia de seguridad. Estas afirmaciones, sin embargo, se basan en opiniones de usuarios y no en información confirmada.

En paralelo, se compartió en redes un número de teléfono atribuido al presunto agresor. Los intentos de contacto a ese número resultaron infructuosos, ya que las llamadas se dirigieron directamente al buzón de voz. En la aplicación de identificación de llamadas True Caller, varios usuarios registraron ese número con apodos despectivos relacionados con el incidente, aunque posteriormente el nombre asignado fue modificado por la comunidad digital.

La huella digital de este caso quedó marcada tanto por la viralización del video como por la manera en que los usuarios de aplicaciones y redes sociales decidieron etiquetar al presunto agresor, reflejando el impacto que estos episodios tienen en la reputación pública de los involucrados.