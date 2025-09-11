Colombia

Así venden motos “maquilladas” en popular sector de Bogotá

Con cámaras ocultas, ingresaron al sector de la capital en el que se comercializan motocicletas usadas

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Comunicadores preguntaron para comprar motos
Comunicadores preguntaron para comprar motos "maquilladas" y les dieron varias opciones - crédito @TestigoDirecto/YouTube

En Bogotá, es habitual encontrar zonas de la ciudad que son conocidas por comercializar una serie de productos en particular, uno de esos sitios es la avenida Primero de Mayo con carrera 30, en el que se compran y venden motos usadas.

El sitio mencionado es popular porque allí los ciudadanos que tengan motocicleta se suelen acercar cuando tienen la necesidad de vender su vehículo de dos ruedas, ya que en los establecimientos también realizan los trámites correspondientes para el traspaso automotor.

Sin embargo, también se ha incrementado el conocimiento sobre este sitio por los rumores que afirman que allí también se compran y venden motocicletas robadas o que presentan algún problema para los trámites de tránsito.

Una víctima expuso su caso
Una víctima expuso su caso de compra equívoca de una moto - crédito @TestigoDirecto/YouTube

Buscando comprobar o desmentir estas versiones, Testigo Directo se infiltró con cámaras ocultas en la zona con dos objetivos, saber cómo es el procedimiento para vender una moto en la zona, y también si es posible comprar un automotor de dudosa procedencia

En primer lugar, el medio mencionado habló con un líder motero de la ciudad, que denunció haber sido estafado cuando adquirió una moto, que después evidenció no era legal.

“Si alguien va a comprar motos allá, le pueden vender en mal estado, como se conocen allá, maquilladas, las hacen ver estéticamente bonitas. También hay personas que compran motos y a los días son reportadas como robadas”.

El individuo reveló detalles de su experiencia, en la que adquirió una moto que no puede traspasar a su nombre, por lo que especula con que sería robada.

Me ofrecieron una moto muy barata, me aseguraron de que tenía traspaso, que no iba a tener problemas, por eso decidí arriesgarme. Cuando la cosas se complica, salen otras personas a amenazar, a acorralar, a mí me tocó ir acompañado porque me iban a hacer algo, me dijeron que no sabía con quién me estaba metiendo”.

"Comerciantes" amenazaron al individuo cuando
"Comerciantes" amenazaron al individuo cuando reclamó por su compra - crédito @TestigoDirecto/YouTube

Al hacer la inmersión en la zona, ingresaron en una motocicleta con el argumento de querer venderla, pero reconociendo a los potenciales compradores de que no era del todo legal, lo que poco les importó.

Aunque es ilegal comprar o vender estos automotores con “traspaso abierto”, en pocos minutos más de cuatro personas rodearon al periodista, prometiendo pagarle la motocicleta en efectivo y sin problemas con las autoridades.

Precisamente, en ese momento los comunicadores observaron que había presencia de la Policía Nacional, pero los “comerciantes” se marcharon sin ser detenidos por los uniformados.

Los "comerciantes" aceptaron comprar una
Los "comerciantes" aceptaron comprar una moto sin papeles - crédito @TestigoDirecto/YouTube

Más adelante, los comunicadores cambiaron su rol y preguntaron en varios establecimientos por motos “regulimbis” para “llevar a la finca”, por lo que le ofrecieron varios modelos con el “traspaso abierto”, pero sin garantía alguna.

“Esas motos están melas, pero solo carta, yo se las hago subir”, respondió uno de los “comerciantes”, que ofreció mostrar las motocicletas, que por obvias razones no son expuestas al público en general.

Por último, el medio citado preguntó a varios moteros de la ciudad sobre su conocimiento de lo que se registra en la avenida Primero de Mayo, a lo que varios afirmaron que se trataba de automotores de dudosa procedencia.

“No compraría, se pueden encontrar robadas”, “Venden cosas ilegales, no lo haría porque me causa desconfianza”, “No tienen garantías, puede ser robada y luego llega el dueño de la moto, ahí que hace uno”, respondieron algunos ciudadanos al respecto.

Al final del informe, preguntaron a los internautas por referencias sobre estos sitios, pero más importante, algún tipo de respuesta por parte de las autoridades sobre los controles que llevan a cabo en este tipo de establecimientos en contraste con las preocupantes cifras sobre robos de motos en la actualidad.

