Así es como Shakira se cambia de ‘look’ y se alista tras bambalinas en sus conciertos

La cantante colombiana compartió detalles del momento que vive en la mitad de sus shows cuando renueva completamente su apariencia y se retoca el maquillaje para salir a escena una vez más

Por Natalia Perilla

Esto es lo que hace
Esto es lo que hace Shakira tras bambalinas cuando se cambia de look - crédito @shakira/Instagram

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante colombiana Shakira compartió la escena de lo que hace detrás de escena durante sus conciertos.

Durante la presentación de la artista en su gira Las mujeres ya no lloran, Shakira se ausenta un par de minutos del escenario, mientras algunos músicos tocan instrumentos, sus bailarinas hacen alguna coreografía o, también, cuando presenta algunos audiovisuales en las grandes pantallas de su escenario.

Muchas personas se han preguntado por lo que ocurre con la cantante en ese tiempo, pues aunque se sabe que hace el cambio de ropa, se retoca el maquillaje o se prepara para la siguiente presentación, los detalles no habían sido revelados hasta el 10 de septiembre.

Shakira publicó un clip en el que aparece preparándose de manera agitada y contando qué así es como se cambia de look para cada canción y cómo la ayuda su equipo de trabajo para cumplir con el tiempo que tiene entre los pequeños descansos.

Los cambios de look de
Los cambios de look de Shakira en sus conciertos - crédito @shakira/IG

So, this is how we do it (así es como lo hacemos). This is how we do it“, canta la artista, mientras aparece maquillándose y algunas personas de la producción le ayudan a terminar de vestirse y otros le ponen los micrófonos, audífonos y demás accesorios necesarios para la presentación.

Ok, i’m ready, wherever you are (Bien, estoy lista, estés donde estés)”, dice la cantante en su micrófono por el que habla, a través de un botón especial, con el equipo que está trabajando junto a ella detrás del escenario, pues de esta manera se comunica con ellos para ejecutar algunos de los detalles del show y para avisarles que se encuentra lista, luego de los cambios de atuendo que realiza.

Seguido a esto, Shakira explica el uso que le da al micrófono y también algunas de las cosas que suceden durante ese tiempo en el que está fuera de los ojos del público.

“This is my especial mic, i’m use those through the whole show (Este es mi micrófono especial, lo uso durante todo el espectáculo)“, indica la Barranquillera.

El video en el que Shakira muestra como se prepara para salir a escena - crédito @shakira/IG

En ese momento Shakira es la encargada de retocarse el maquillaje, pues no aparece una persona dedicada a esa acción en particular, sino algunos asistentes que le hacen ajustes básicos, mientras ella misma se asegura de lucir como quiere verse en vivo.

De acuerdo con los comentarios que hace la colombiana, el tiempo exacto en el que baja a los camerinos para cambiarse de ropa, según el clip, es cuando en vivo se están presentando los 10 mandamientos de las lobas en las pantallas del escenario, que son los pasajes creados por Shakira con las reglas que ella considera que deben seguir las mujeres para ser fuertes y “Lobas”.

Menos mal que las lobas tenemos 10 mandamientos porque si fuera tres o cuatro no alcanzamos”, expresa Shakira haciendo referencia a la duración de la presentación audiovisual, la cual le permite exactamente realizar los cambios en su look y refrescarse.

Cuáles son los 10 mandamientos de las lobas, según Shakira

Uo de los tantos momentos memorables de la presentación de la artista en su gira musical es cuando presenta “Los 10 mandamientos de Shakira”, es decir, la serie de normas de sororidad con las que ella llama sus Lobas en el mundo entero.

Shakira se arregla durante la
Shakira se arregla durante la presentación de "los 10 mandamientos de las lobas" - crédito @shakira/IG

Estos son:

  • Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo.
  • No pedirás permiso para ser tú misma.
  • Bailarás y cantarás cuando necesites curarte.
  • Aullarás, porque nadie puede silenciarte.
  • Una loba no ataca, se defiende.
  • Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas.
  • No reprimirás tu naturaleza salvaje.
  • Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.
  • Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!
  • Una loba es una loba para siempre.

