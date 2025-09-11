Colombia

Andrea Serna reveló cuáles son las tres cosas que para ella eran importantes a sus 20 años y actualmente no son de su interés

Este es el relato de una de las figuras más reconocidas de la televisión sobre su evolución personal, con el que invita a repensar la importancia de la autoaceptación y el autocuidado

Por Natalia Perilla

Andrea Serna confiesa cómo ha cambiado su vida: de la presión social al autocuidado - crédito @Andrea Serna/Instagram

Las prioridades personales pueden cambiar de manera profunda con el paso del tiempo, como lo ilustró Andrea Serna en un video publicado en sus redes sociales.

La presentadora colombiana compartió varias reflexiones sobre cómo su visión respecto a temas como la opinión ajena, la autoexigencia, el FOMO (miedo a perderse eventos) y la motivación para ejercitarse ha evolucionado desde sus veinte años hasta la actualidad, invitando a considerar el valor real de preocupaciones que antes ocupaban un lugar central en su vida.

En su mensaje, Serna abordó directamente aquellas cuestiones que en su juventud consideraba fundamentales y que hoy han perdido relevancia, explicando que, durante sus veinte años, la opinión de los demás tenía un peso considerable en su día a día y que ahora han cambiado de perspectiva.

Lo que era importante a mis 20 y que ahora no lo es. Lo que decían de mí. No, ustedes no saben un mal comentario lo que a mí me torturaba y todo lo que me esforzaba por buscar la manera de que pensaran lo que para mí era lo correcto. De eso ahora tengo muy poco. Ay, qué alivio”, relató Serna en el clip.

El antes y después de Andrea Serna: menos FOMO, más tranquilidad y amor propio - crédito @andreasernafotos/Instagram

Actualmente, según sus palabras, esa preocupación ha disminuido de forma notable, lo que le ha supuesto un gran descanso en su vida. Aunque reconoce que sigue validando ciertas opiniones, ya no invierte energía en intentar controlar lo que los demás piensan de ella.

