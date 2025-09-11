Accidente de tránsito en el norte de Bogotá, entre bus escolar y automóvil

En la mañana del jueves 11 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre un accidente de tránsito en el norte de la ciudad entre un bus escolar y un carro particular.
A través de las redes sociales, la entidad indicó a las 8:37 a. m. que el siniestro ocurrió en la autopista Norte con calle 210, sentido norte-sur, en la localidad de Suba.
Noticia en desarrollo...
