Accidente de tránsito en el norte de Bogotá, entre bus escolar y automóvil

La Secretaría de Movilidad reportó el siniestro vial en la localidad de Suba, que afecta la movilidad del sector desde la mañana

Daniela Beltrán

Un bus escolar y un carro particular protagonizaron un siniestro en el norte de la ciudad - crédito @BogotaTransito/X

En la mañana del jueves 11 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre un accidente de tránsito en el norte de la ciudad entre un bus escolar y un carro particular.

A través de las redes sociales, la entidad indicó a las 8:37 a. m. que el siniestro ocurrió en la autopista Norte con calle 210, sentido norte-sur, en la localidad de Suba.

Noticia en desarrollo...

