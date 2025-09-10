Colombia

“Se le olvida que...”: Cambio Radical le replicó a Benedetti tras afirmar que Colombia nunca fue al mundial “con la derecha” en el poder

El comentario surgió a raíz de un video en el que el ministro del Interior lanzó una particular coincidencia sobre las clasificaciones de la selección al máximo certamen futbolístico de naciones

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Benedetti aseguró que, "con la
Benedetti aseguró que, "con la derecha" en el poder, Colombia nunca clasificó a una Copa del Mundo - crédito Colprensa/Selección Colombia/Cambio Radical

La clasificación de la selección Colombia a la Copa del Mundo 2026, que se consumó el 9 de septiembre de 2025 tras el triunfo por 6-3 ante Venezuela en Maturín, hizo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicara un video con una declaración peculiar.

Desde su cuenta de X, Benedetti afirmó que, “con la derecha” en el poder del país, el seleccionado Cafetero nunca pudo conseguir un boleto al certamen mundialista, y que al contrario si lo hizo cuando en el poder estuvo “alguien de centro o de izquierda“.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Si hay algo que es bueno para el país es el fútbol y las políticas sociales. Y en el futbol hemos clasificado hoy al mundial, pero no lo hicimos cuando la derecha está en el poder, por ejemplo, Andrés Pastrana, ni con Álvaro Uribe, ni tampoco con Iván Duque, pero siempre que hay alguien de centro o de izquierda hemos ido y vamos al mundial”, señaló, a modo de coincidencia, el ministro del Interior.

En el metraje, el funcionario mencionó expresamente los mandatos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos como ejemplos de gobiernos “de centro” o “de izquierda” durante los cuales Colombia logró acceder a la máxima cita del fútbol internacional.

Benedetti lanzó un singular comentario,
Benedetti lanzó un singular comentario, a modo de coincidencia, en la que comparó las clasificaciones y las eliminaciones de Colombia rumbo a las Copas del Mundo de fútbol - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Además, recordó que la primera clasificación de la selección nacional a un mundial, en Chile 1962, ocurrió bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, del sector liberal.

En su intervención, Benedetti profundizó en su crítica hacia los sectores conservadores, al declarar: “Les guste o no, la derecha no sirve ni para el fútbol, ni para las políticas sociales, la derecha no está con el pueblo nunca. Y se me olvidaba, la primera vez que fuimos a un mundial fue con Alberto Lleras Camargo”.

El objetivo mundialista de la selección nacional fue interpretado por el ministro como un argumento para cuestionar la gestión de la derecha en Colombia, tanto en el ámbito deportivo como en el social.

La réplica de Cambio Radical

El video de Benedetti no cayó bien en distintos sectores políticos, especialmente los ligados con la derecha: el partido Cambio Radical contestó desde sus redes sociales al video recordando eventos ocurridos durante el actual Gobierno en perjuicio del deporte nacional, como la pérdida de la candidatura de los Juegos Panamericanos 2027 (que iban a celebrarse en Barranquilla), o la reducción al presupuesto para el deporte colombiano en 2025 que, según cifras oficiales, fue del aproximadamente el 66%.

“Que bajo. Benedetti saca pecho, tras el juego contra Venezuela, por la clasificación en las #Eliminatorias2026. Se le olvida que dejaron perder los Panamericanos, cancelaron Intercolegiados y le quitaron 75% del presupuesto al Mindeporte. Avemarías con indulgencias ajenas. El “cambio”.“, fue la crítica de la colectividad tanto a Benedetti como al Gobierno.

Cambio Radical le contestó al
Cambio Radical le contestó al ministro del Interior, Armando Benedetti, al cual acusó de "sacar pecho" de la clasificación de Colombia al mundial 2026 - crédito @PCambioRadical(X

Otra figura política que hizo mención al recorte presupuestal al deporte en Colombia y la pérdida de la sede de los Panamericanos fue el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático.

“@petrogustavo desfinanció el @mindeportescol y dejó a Barranquilla sin Juegos Panamericanos, pero Benedetti tiene el descaro de atribuirle la clasificación al mundial“, contestó el representante a la Cámara a Benedetti desde su cuenta en X.

Colombia selló la eliminatoria diciéndole ‘adiós’ al sueño mundialista de Venezuela

Colombia culminó la eliminatoria a la Copa del Mundo de 2026 con un contundente triunfo a domicilio por 6-3 ante Venezuela, que selló de paso la eliminación de la Vinotinto al certamen, al cual nunca se clasificó en su historia.

El delantero Luis Javier Suárez,
El delantero Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, hizo historia con la selección Colombia al anotar cuatro goles en un mismo partido - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El triunfo de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo tuvo un sorprendente protagonista: el delantero samario Luis Javier Suárez, que se convirtió en el primer futbolista de la Tricolor de la historia en anotar un “póker” (4 goles) en un mismo partido. El anterior récord, un “hat-trick” (3 goles) estaba a nombre de Víctor Hugo Aristizábal tras una victoria por 4-0 ante Paraguay en la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea y Japón (2002).

La selección nacional culminó la eliminatoria como tercera del grupo (detrás de Argentina y Ecuador) con 28 puntos, los mismos que hicieron selecciones como Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°), aunque el equipo nacional terminó mejor posicionado por anotar más goles que sus rivales (28) y ostentar una mayor diferencia de gol (+10).

Temas Relacionados

Armando BenedettiSelección ColombiaMundialesMundial de FútbolCopa del MundoDerechaIzquierdaCentroCambio RadicalColombia-Noticias

Más Noticias

Icfes revoluciona la evaluación educativa en Colombia con inteligencia artificial: así funciona la herramienta digital

El instituto implementó soluciones tecnológicas que reducen tiempos de entrega de resultados y optimizan la asignación de sedes, beneficiando a millones de estudiantes

Icfes revoluciona la evaluación educativa

Superintendencia de Salud autorizó la modificación accionaria de la Nueva EPS para facilitar su capitalización

La decisión permitirá que el Gobierno nacional asuma la mayoría de las acciones de la entidad, en respuesta a la solicitud de las cajas de compensación frente a la situación financiera de la EPS

Superintendencia de Salud autorizó la

JEP adoptó medidas para agilizar la situación jurídica de exFarc que no son máximos responsables

La medida busca agilizar trámites como la renuncia a la persecución penal y la aplicación de sanciones propias, fortalecer la coordinación interna de la jurisdicción y garantizar decisiones judiciales más rápidas y articuladas

JEP adoptó medidas para agilizar

Armando Benedetti ‘sacó pecho’ por la clasificación de Colombia al mundial 2026: Ricardo Orrego lo ‘bajó de la nube’

El ministro de Interior vinculó el éxito de la clasificación de la Tricolor con las políticas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro

Armando Benedetti ‘sacó pecho’ por

Gobierno Petro acaba subsidios de energía en estratos 1,2 y 3 y los cambia por paneles solares: temen alza en tarifas

La transición será gradual y dependerá de la instalación de paneles solares, lo que genera dudas sobre su costo real y alcance

Gobierno Petro acaba subsidios de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

María Elvira Arango, de los

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Diego Cadavid y su amor por la plata: “No quería volver a dormir en colchón prestado”

Deportes

La selección Colombia se habría

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China