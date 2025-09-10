Rata no perdió el tiempo con Deisy durante su noche solos en la suite del ‘Desafío 2025’: hubo beso

Rata se lanzó al agua y le robó un beso a Deisy durante la noche que pasaron solos en la suite ditu del 'Desafío 2025' - crédito ditu/Youtube

El primer beso oficial entre Deisy y Rata en Desafío 2025 se convirtió en un momento destacado del reality, sorprendiendo tanto a los participantes como a la audiencia.

El episodio tuvo lugar en la Suite ditu, donde ambos, integrantes de equipos rivales, compartieron una noche a solas tras la victoria del equipo Omega en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

La reacción inmediata de Deisy, quien reclamó a Rata por no pedirle permiso antes del beso, aportó un giro inesperado a la escena y generó numerosos comentarios entre los concursantes y los seguidores del programa.

Rata y Deisy del 'Desafío 2025' no desaprovecharon su noche en la suite Ditu donde tuvieron su primer beso - crédito ditu/Youtube

La oportunidad de estar juntos en la Suite ditu surgió después de que Omega, tras su triunfo, decidiera otorgar el Pato ditu a Rata, permitiéndole acceder a la exclusiva habitación.

Rata, sentenciado en La Ciudad de las Cajas, eligió invitar a Deisy, lo que propició el encuentro íntimo.

Aunque no era la primera vez que ambos compartían un espacio privado —ya lo habían hecho cuando Rata formaba parte de Gamma—, este episodio se distinguió por la intensidad del momento y la reacción pública que provocó.

Durante la velada, la conversación entre Deisy y Rata giró en torno a la competencia y la percepción de rivalidad entre sus equipos. En medio del diálogo, Rata expresó: “Pero yo no te veo como una competencia”, justo antes de acercarse y besar a Deisy en los labios. La joven, sorprendida, respondió de inmediato:

“¿Quién le dio permiso?”, dejando claro su desconcierto ante el gesto inesperado. Rata minimizó el asunto y explicó que su intención era demostrar que no la consideraba una rival directa, lo que permitió que ambos retomaran la charla con naturalidad.

Con un beso, Rata le dejó claro a Deisy que no la ve una rival en el 'Desafío 2025' - crédito ditu/Youtube

La repercusión del beso se extendió rápidamente entre los demás participantes. Deisy relató que, al regresar a la casa, la conversación sobre alianzas y preferencias se intensificó.

Ella preguntó a sus compañeros a qué equipo apoyaban, dividiendo opiniones: Manuela se declaró parte del “team Rata”, mientras que Ero optó por el “team Leo”. Valentina prefirió no pronunciarse, y tanto Tina como Eleazar se mantuvieron al margen de la discusión.

La dinámica de “team Rata” versus “team Leo” se consolidó como un tema recurrente, alimentando la competencia interna y las especulaciones sobre posibles alianzas y estrategias.

Esta fue la sorpresa que Deisy le envió a Rata en medio de su coqueteo en el ‘Desafío 2025′

El historial de coqueteos entre Deisy y Rata no es nuevo en Desafío 2025. En una ocasión anterior, cuando Rata aún pertenecía a Gamma, ambos compartieron un almuerzo especial en el que él la besó cerca de la boca, provocando la emoción y los vítores de sus compañeros, quienes celebraron el incipiente romance.

Deisy, integrante de Alpha en el 'Desafío 2025' tuvo especial detalle con Rata, contrincante de la casa Gamma al que le envió pequeño regalo en secreto - crédito Caracol Televisión/Youtube

Estos episodios han contribuido a construir una narrativa de cercanía y complicidad entre ambos, aunque Deisy ha insistido en que su objetivo principal en el programa no es encontrar pareja, sino mantener buenas relaciones con todos los participantes.

La autenticidad de la relación entre Deisy y Rata ha sido objeto de debate tanto dentro del programa como entre los seguidores del reality.

Mientras algunos concursantes, como Katiuska, consideran que el interés de Deisy por Rata es genuino, parte de la audiencia sostiene que podría tratarse de una estrategia de juego.

Así, el beso en la Suite ditu no solo ha reavivado la conversación sobre las relaciones personales en Desafío 2025, sino que también ha puesto en primer plano la delgada línea entre el sentimiento real y la táctica en el contexto competitivo del reality.

El acercamiento entre Deisy y Rata no es nuevo para quienes siguen el programa. Luego de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el capítulo 42 del reality, ha captado la atención tanto de los participantes como de la audiencia, quienes siguen de cerca la evolución de esta posible pareja.

Pese a ser de equipos diferentes, la atracción entre Rata y Deisy parece ser más fuerte que la rivalidad del juego en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Desde entonces, cada encuentro en las pruebas se ha caracterizado por abrazos y palabras de aliento mutuo, consolidando una complicidad que ha ido creciendo a lo largo de la competencia. Estos gestos han alimentado las expectativas sobre el surgimiento de una relación más allá de la amistad.

La entrega de la flor generó diversas reacciones entre los integrantes de Gamma. Cris, encargado de llevar el obsequio, compartió con sus compañeros la iniciativa de Deisy, lo que provocó sorpresa y comentarios en la casa.

Mencho, junto a Cris, se acercó a Rata para entregarle el detalle, reforzando la percepción de que el vínculo entre los dos participantes trasciende la simple camaradería. La escena se convirtió en tema de conversación y análisis dentro del equipo, sumando un nuevo capítulo a la narrativa de relaciones personales que caracteriza a la competencia de supervivencia