Colombia

Petro habría puesto en duda la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Igualdad, tras escándalos sobre sus estudios universitarios

El presidente de la República, en sus redes sociales, al parecer dejó abierta la posibilidad de que la joven no llegue a esta dependencia del Gobierno nacional, en respuesta a uno de sus críticos que se refería sobre lo que era, hasta hace unos días, el inminente nombramiento

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Juliana Guerrero asumiría como viceministra
Juliana Guerrero asumiría como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Lo que parecía la inminente designación de Juliana Guerrero como viceministra de Igualdad, por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, podría enfriarse. Es una de las conclusiones que arrojaría el más reciente mensaje del jefe de Estado en sus redes sociales, que habría dejado abierta la posibilidad de que la funcionaria, cuestionada por la ilegalidad de sus estudios universitarios, no haga parte de su administración en la recta final de su mandato.

En respuesta a Roberto Mazzini, que indicó que había conocido de la orden -por fuente de Palacio- del mandatario, de posesionar a Guerrero como viceministra, así no cumpla los requisitos, Petro desmintió tal afirmación. Pero, además, lanzó una frase que podría ser entendida como un distanciamiento de la funcionaria que, hasta hace algunos días, defendía ‘a capa y espada’ en sus redes sociales, al considerarla un elemento valioso dentro de su administración.

“Señor periodista, puede usted explicarnos, ¿cómo puede pesesionarse una persona en Colombia, sin haber sido nombrada? (sic)“, afirmó Petro en su perfil de X, con lo que dio pie a toda clase de interpretaciones sobre su mensaje, teniendo en cuenta que la mujer no habría cumplido con los requisitos para llegar al cargo: que exige la validez de su título profesional, sobre el que hay serias sospechas, aparte de no tener la experiencia requerida para tal fin.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro habló de lo que era la llegada de Juliana Guerrero al Viceministerio de Igualdad - crédito @petrogustavo/X

Guerrero, de la que se ha mencionado de manera extraoficial que llegaría al Viceministerio de Juventudes, uno de los más importantes de esta dependencia, no tendría al día los requisitos para ocupar este cargo; como segunda al mando, tras la autodenominada ministra Juan Carlos Florián. Aunque en este caso se ha llegado a insinuar que de parte del Ejecutivo se cambiaría el manual de funciones, una vez más, para que la joven cesarense pueda adecuarse a este cargo.

Los líos de Juliana Guerrero por su controversial título universitario como contadora

En medio de la polémica por lo que sería la vinculación de Guerrero, de 22 años, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que hace parte del partido Dignidad, envió una carta a Florián, en la que solicita que no se concrete el nombramiento de la joven de Valledupar. Su petición estaría soportada en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Guerrero, en la que la acusa de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal.

Juliana Guerrero trabajó como coordinadora
Juliana Guerrero trabajó como coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior - crédito Captura de Pantalla

En la carta, la congresista, declarada en oposición del manejo de Petro al Ejecutivo, señaló que los delitos señalados involucran tanto a la candidata a viceministra como a la Fundación Universitaria San José, al haberle otorgado los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin que ella cumpliese los requisitos legales necesarios para obtenerlos; es decir, su curriculum estaría viciado, pues su título profesional no sería válido.

Uno de los elementos que, según la parlamentaria, evidencia que Guerrero no cumplió los requisitos legales es la falta de resultados en las pruebas Saber Pro y Saber TyT. De acuerdo con la legislación vigente, estos exámenes son obligatorios para quienes busquen obtener títulos de formación tecnológica o profesional; que en el caso de Guerrero prevé presentar el 9 de noviembre, en una solicitud que radicó luego de las investigaciones que surgieron en su contra.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram

Frente a este escándalo, El fundador y representante legal de la institución, Francisco Pareja, habló en Blu Radio y dio sus explicaciones sobre el proceso de titulación de la funcionaria. Pareja, en su intervención, defendió el modelo educativo de la universidad; aunque reconoció que en el caso de Guerrero se pudieron haber cometido una serie de irregularidades, por lo que se investigará en profundidad este caso para saber si existen culpabilidades internas.

“Es posible que se nos haya pasado y esa es la investigación que estamos realizando y tendrá que haber cabezas que respondan por esa situación al interior de la universidad”, afirmó el académico, en un pronunciamiento en el que añadió que han solicitado al Ministerio de Educación y al Icfes la verificación y certificación del caso: ante la relevancia que ha adquirido por la voluntad del Gobierno de contar con su presencia en el citado viceministerio.

