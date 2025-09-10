Colombia

Andrés Carne de Res se refirió a orden del Ministerio de Trabajo que afecta la cocina de Andrés DC: “Nuestro restaurante no está cerrado”

La administración del restaurante aclaró que la medida afecta únicamente a una sección específica de la cocina ubicada en el tercer piso, sin impacto en la operación general del establecimiento

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El restaurante emblemático de Bogotá mantiene su atención habitual, pese a la orden preventiva que afecta solo una sección de la cocina, mientras implementa mejoras exigidas por la autoridad laboral para reforzar la seguridad interna - crédito Tripadvisor

La sede de Andrés DC en la calle 82 de Bogotá continúa recibiendo a sus clientes con normalidad, pese a la reciente orden preventiva emitida por el Ministerio de Trabajo de Colombia.

Aunque la noticia sobre la intervención generó confusión y rumores sobre un posible cierre restaurante, la administración de Andrés DC aclaró que la medida afecta únicamente a una sección específica de la cocina ubicada en el tercer piso, sin impacto en la operación general del establecimiento.

La disposición del Ministerio de Trabajo, según detalló el restaurante en un comunicado recogido por El Tiempo, es de carácter temporal y responde a la necesidad de ajustar ciertos aspectos relacionados con la seguridad laboral y la salud en el trabajo.

La intervención se limitó a un área puntual de la cocina, lo que permitió que el resto de las instalaciones y servicios del restaurante siguieran funcionando con total normalidad. “Las puertas de Andrés DC siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre”, afirmó la empresa en su pronunciamiento.

Desde la dirección de Andrés DC, se enfatizó que la atención a los clientes no se ha visto interrumpida y que, de manera simultánea, el equipo está implementando los ajustes y recomendaciones formulados por la autoridad laboral.

La administración informó que la medida oficial solo paralizó temporalmente un área específica, sin afectar el servicio general, y que ya se están aplicando los ajustes requeridos para cumplir con las normas de seguridad - crédito Andrés Dc

Estamos trabajando de manera inmediata en los planes de mejora requeridos, con la convicción de que estas acciones contribuyen al bienestar de nuestro equipo y a la seguridad de quienes nos visitan”, señaló el restaurante en un comunicado.

La inspección que motivó la medida tuvo lugar el 9 de septiembre y se extendió durante más de ocho horas, según informó la empresa.

Durante esta visita de vigilancia y control, los funcionarios del Ministerio de Trabajo identificaron incumplimientos en materia de seguridad laboral en una sección específica de la cocina del tercer piso. Como resultado, se ordenó la paralización temporal de esa área, sin que esto implicara el cierre del restaurante ni la suspensión de su operación general.

En respuesta a la intervención, Andrés DC manifestó su compromiso de asumir con responsabilidad cada una de las recomendaciones consignadas en el acta oficial.

La empresa subrayó ante El Tiempo que está adelantando de inmediato los planes de mejora solicitados, reafirmando su convicción de que estas acciones fortalecen tanto el bienestar de su equipo como la seguridad de los visitantes.

Por orden del ministerio del trabajo, se paralizó toda labor y cocina en Andrés D.C. - crédito Antonio Sanguino

A través de sus comunicados, el restaurante reiteró que la operación continúa con normalidad y que la medida aplicada corresponde únicamente a un área específica de la cocina.

Asumimos con responsabilidad y total compromiso cada una de las recomendaciones consignadas en el acta”, expresó la empresa, al tiempo que insistió en su disposición para colaborar con las autoridades y cumplir con la normativa vigente.

El caso pone de relieve la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo dentro del sector de la restauración, donde la vigilancia oficial busca garantizar condiciones adecuadas tanto para los empleados como para los clientes.

La respuesta de Andrés DC, centrada en la transparencia y la acción inmediata, busca disipar cualquier inquietud entre su clientela y su equipo de trabajo.

Andrés DC remarcó que el cumplimiento de la ley y la mejora continua forman parte de su identidad, y qué situaciones como la vivida refuerzan su compromiso con la revisión permanente de sus procesos y la protección de quienes hacen parte de su comunidad.

