Liberan a Ana Beatriz Sánchez, líder comunitaria secuestrada por disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila

La retención de Ana Beatriz Sánchez fue atribuida al frente Hernando Gonzáles Acosta, estructura perteneciente a las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’. - crédito Colprensa

En el municipio de La Plata, Huila, se confirmó en horas de la tarde la liberación de Ana Beatriz Sánchez, una reconocida líder comunitaria de 58 años, quien había sido secuestrada el pasado viernes en la zona rural del corregimiento de San Vicente.

La retención fue atribuida al frente Hernando Gonzáles Acosta, estructura del Bloque Central Isaías Pardo, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Según confirmó el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud y ya está reunida con sus familiares. “Recibimos la confirmación y la buena noticia de la liberación de la líder social Ana Beatriz Sánchez, por parte del grupo armado que la tenía secuestrada. La líder, de 58 años, se encuentra en buenas condiciones de salud y ya está reunida con su familia”, expresó el funcionario.

Según Juan Carlos Casallas Rivas, la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud. - crédito Gobernación del Huila

La comunidad y organizaciones humanitarias fueron claves

La liberación fue posible gracias a las presiones y gestiones de la comunidad local, así como a la intervención de organizaciones defensoras de derechos humanos. Incluso, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó en el proceso que permitió el regreso de la lideresa a su entorno familiar.

“Celebramos que haya podido recuperar su libertad y que se encuentre en buenas condiciones de salud. Por supuesto, destacamos las gestiones humanitarias adelantadas por la propia comunidad para lograr la liberación de la líder social”, añadió Casallas Rivas.

La Defensoría del Pueblo también había lanzado un llamado urgente al grupo armado para garantizar la vida y la integridad de Sánchez, recordando que la lideresa padece una condición médica que requiere tratamiento y medicación diaria, lo que hacía aún más apremiante su liberación.

Justificación de las disidencias y advertencias posteriores

Pese a la buena noticia, la situación ha generado preocupación y rechazo entre los habitantes del occidente del Huila. A través de un comunicado, el grupo armado reconoció la autoría del secuestro y aseguró que la mujer habría sido sorprendida realizando presuntas labores de inteligencia en la región, tomando fotos y videos en contra de la organización. Según su versión, estos hechos habrían sido corroborados en su celular y otros dispositivos incautados.

El mismo comunicado señaló que, tras la verificación de la información, se decidió otorgarle la libertad, pero bajo la advertencia de que no podrá permanecer en la región por motivos de seguridad.

Guerrilleros de las disidencias de las FARC, en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Guzmán

De igual forma, los disidentes acusaron a algunas organizaciones internacionales de derechos humanos de supuestamente actuar como parte de redes de inteligencia, pidiéndoles “asumir una posición imparcial frente al conflicto”.

Los hechos del secuestro

El secuestro de Ana Beatriz Sánchez ocurrió en la vereda San Vicente, a una hora del casco urbano de La Plata. Allí, hombres armados interceptaron a la lideresa y la obligaron a subir a una camioneta blanca, en la que fue trasladada hacia la vereda San Marta.

Desde el primer momento, las autoridades activaron mecanismos de búsqueda para dar con su paradero, mientras que la comunidad local inició gestiones de intermediación con el grupo armado.

La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta en X, denunció de inmediato el hecho y pidió su liberación inmediata, destacando la necesidad de garantizar su derecho a la salud y el respeto absoluto por su vida, dignidad e integridad.

Rechazo y preocupación por la seguridad de líderes sociales

El caso de Ana Beatriz Sánchez revive la alerta por la seguridad de los líderes sociales en Colombia, especialmente en regiones como el Huila, donde persisten las disputas entre grupos armados ilegales. La comunidad ha manifestado su temor, ya que este tipo de situaciones pone en riesgo la labor social y comunitaria que lideran personas como Sánchez.

Se revive la alerta regional por la seguridad de los líderes sociales en el país. - crédito Colprensa

Aunque la líder ya se encuentra a salvo y en compañía de sus familiares, la advertencia de que no podrá permanecer en la región plantea un nuevo reto y es la posible reubicación de líderes sociales que, por ejercer su labor, se convierten en blanco de señalamientos y amenazas.

Un contexto de violencia persistente

El Bloque Central Isaías Pardo, al que pertenece el frente Hernando Gonzáles Acosta, es una de las estructuras más activas de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano. Bajo el mando de alias Iván Mordisco, estos grupos han intensificado sus acciones armadas y, en varias ocasiones, han justificado secuestros y amenazas señalando a civiles de colaborar con la fuerza pública.