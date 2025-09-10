José Obdulio Gaviria se convierte en el nuevo mentor político de Juan Carlos Pinzón en su camino electoral

El exfuncionario se refirió a la labor que desempeñan estas estructuras de las Fuerzas Militares en varias regiones del país - crédito Colprensa

Juan Carlos Pinzón, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de Juan Manuel Santos y embajador en Estados Unidos en la administración de Iván Duque, aparece nuevamente en el escenario político con el respaldo de un aliado de peso.

Según información publicada por Semana, Pinzón encontró en José Obdulio Gaviria a un consejero clave para orientar sus pasos en medio de un nuevo proceso electoral.

José Obdulio Gaviria, senador de Centro Democrático.

Gaviria, que cuenta con más de 40 años de experiencia en la política nacional, ha estado vinculado a distintos escenarios de poder en Colombia y se ha caracterizado por acompañar a figuras relevantes en sus trayectorias. Ahora, su cercanía con Pinzón marca un nuevo capítulo en la estrategia de este último, que busca ganar espacio en el panorama presidencial de 2026.

De acuerdo con Semana, esta alianza es vista como un movimiento que podría ofrecerle a Pinzón un respaldo significativo, no solo por la experiencia acumulada de Gaviria, sino también por las redes políticas que ha construido a lo largo de su vida pública.

Exembajador Juan Carlos Pinzón.

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos sobre la manera en que trabajarán juntos, el vínculo entre ambos se interpreta como un refuerzo importante para la campaña que se avecina.

Pinzón, que ha ocupado cargos de alto nivel en distintos gobiernos, se prepara para un nuevo intento en la arena electoral. En esta ocasión, la asesoría de Gaviria podría desempeñar un papel determinante, en especial en lo relacionado con la construcción de una narrativa política y la consolidación de apoyos en regiones estratégicas del país.

El exministro ha mantenido presencia en el debate público a través de intervenciones en temas de defensa, relaciones internacionales y seguridad nacional. Su paso por la diplomacia y su gestión en el Ministerio de Defensa lo han posicionado como una figura reconocida, aunque su camino hacia la Presidencia no ha estado exento de retos. Con el ingreso de Gaviria como mentor, se busca fortalecer aspectos organizativos y discursivos para afrontar un escenario electoral altamente competitivo.

El respaldo de un político con la trayectoria de José Obdulio Gaviria es considerado por observadores como un factor que puede modificar la percepción sobre las posibilidades de Pinzón. En el pasado, Gaviria estuvo vinculado a sectores influyentes y participó en la configuración de estrategias políticas que lograron posicionar a sus aliados en cargos relevantes. Esa experiencia podría trasladarse ahora al proyecto que acompaña.



En Semana se destacó que la dupla conformada por Pinzón y Gaviria se proyecta como una maquinaria electoral con capacidad de incidir en el proceso de 2026. Aunque todavía falta más de un año para la primera vuelta presidencial, los movimientos que se realizan desde ahora empiezan a delinear el mapa de alianzas y respaldos que marcarán la contienda.

A partir de noviembre, cuando la normativa habilite la publicación de encuestas de intención de voto, se podrá tener una primera idea sobre el impacto de esta unión en el electorado. Los sondeos ofrecerán un panorama inicial para medir si la estrategia de Pinzón logra conectarse con sectores ciudadanos y si la asesoría de Gaviria se traduce en un incremento de apoyo.

El contexto electoral colombiano se perfila con múltiples aspirantes que ya están en fase de organización. Pinzón, con experiencia en escenarios tanto nacionales como internacionales, suma ahora la guía de un mentor que conoce de cerca la dinámica política interna. Esa combinación podría ser relevante en una contienda en la que las alianzas y los respaldos suelen ser determinantes para alcanzar competitividad.

Además de la experiencia, la figura de Gaviria aporta una lectura histórica del sistema político colombiano. Sus más de cuatro décadas de participación le otorgan un conocimiento profundo sobre la manera en que se configuran los apoyos en distintas regiones, lo cual puede resultar crucial en el desarrollo de una campaña de alcance nacional.

El respaldo no significa únicamente acompañamiento en estrategia electoral, sino también la posibilidad de tender puentes hacia sectores con los que Pinzón buscará ampliar su margen de maniobra. En este sentido, la relación entre ambos podría jugar un papel decisivo cuando se trate de negociar respaldos o concretar acuerdos políticos en el camino hacia la contienda presidencial.

De esta manera, el escenario político comienza a mostrar movimientos anticipados de cara a 2026. La relación entre Juan Carlos Pinzón y José Obdulio Gaviria, revelada por Semana, se perfila como un elemento a observar en los próximos meses. Con la experiencia de uno y la proyección del otro, esta dupla buscará posicionarse en un panorama que empieza a tomar forma con las primeras alianzas y definiciones.