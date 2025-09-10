Este fue el ‘picante’ mensaje del ‘Tino’ Asprilla a Beéle tras las burlas por su video íntimo: “Para eso estamos los amigos”

La filtración de un video íntimo de Beéle e Isabella Ladera desata polémica en redes sociales - crédito redes sociales

Las redes sociales tienen la capacidad de convertir lo íntimo en público en cuestión de segundos. Esta semana, el turno fue para el cantante barranquillero Beéle y la influenciadora Isabella Ladera, quienes volvieron a ocupar las tendencias tras la difusión, sin autorización, de un video íntimo en el que aparecen juntos. Parte del revuelo se originó en los comentarios de usuarios que, a partir del clip, llegaron incluso a señalar al artista de sufrir disfunción eréctil, un señalamiento que desató toda clase de burlas y debates en plataformas digitales

En medio de la avalancha de reacciones, un comentario sobresalió por su tono jocoso, Faustino “Tino” Asprilla aprovechó la coyuntura para promocionar su línea de bebidas energizantes sexuales con la frase “¡Beéle para eso estamos los amigos!”. El exfutbolista, con su estilo desparpajado, convirtió la polémica en una vitrina para su marca, que se promociona como un producto capaz de mejorar el desempeño masculino gracias a ingredientes como borojó, chontaduro y maca, bajo el lema “te evita las penas máximas”.

El exfutbolista Faustino Asprilla aprovecha la controversia para promocionar su marca de bebidas energizantes sexuales - crédito @TinoasprillaH/X

La jugada publicitaria dividió opiniones. Para algunos, fue un movimiento de mercadeo ingenioso que convirtió una polémica ajena en una oportunidad comercial. Para otros, un gesto frívolo que restaba seriedad a un tema doloroso. En cualquier caso, el exjugador logró, una vez más, insertarse en la conversación nacional con una mezcla de humor y estrategia de marca.

Declaraciones de Isabella Ladera y Beéle

Tras la filtración, Ladera, profundamente afectada, decidió pronunciarse de manera directa. A través de un mensaje en Instagram relató que lo ocurrido representa “una de las traiciones más crueles” que tiene que enfrentar. Explicó que el video estaba en poder únicamente de dos personas, ella misma y alguien más que, según dijo, “mintió desde el inicio” y nunca la protegió cuando empezaron las consecuencias de la filtración.

La modelo expresó que, lejos de recibir respaldo, la respuesta que obtuvo fue el silencio, mientras ella se convirtió en blanco de burlas, juicios y críticas en redes sociales. “Al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió. Con esas palabras dejó en evidencia no solo el daño personal, también el sufrimiento que atraviesa su familia.

Conmovida y firme, Isabella Ladera denunció la exposición no autorizada de un video íntimo. Declaró que su dignidad ha sido vulnerada y aseguró que luchará por defender su imagen y su integridad. (Instagram)

Por su parte, El cantante Beéle se pronunció oficialmente frente al escándalo que lo involucra tras la difusión de un video íntimo. Su equipo legal, integrado por los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados en Colombia y DMR Law LLC en Estados Unidos, difundió un comunicado en el que niegan cualquier vínculo del artista con la publicación del material.

De acuerdo con el documento, su nombre de pila, Brandon de Jesús López Orozco, “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”. En el mismo texto se recalca que “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actores de esta naturaleza”.

El comunicado, que fue compartido tanto en la cuenta oficial de Marín Abogados como en las historias de Instagram del propio cantante, también insistió en que Beéle “también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”.

En esa misma línea, los representantes legales remarcan su rechazo absoluto a este tipo de hechos: “Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”.

El equipo legal de Beéle inicia acciones en Colombia y Estados Unidos para frenar la circulación del video - crédito Instagram

El equipo jurídico dio a conocer, además, las acciones que ya están en marcha para frenar la circulación del video. Entre ellas, se mencionan notificaciones Dmca, es decir, recursos amparados en la Digital Millennium Copyright Act, además de “órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima”.

La estrategia contempla una ofensiva legal simultánea en Colombia y en Estados Unidos, con el fin de aumentar las posibilidades de dar con los responsables. Según los abogados, ya se radicaron denuncias ante las autoridades competentes y se trabaja en la recopilación de pruebas que permitan responsabilizar a quienes iniciaron la filtración.