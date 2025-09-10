Esta es la ahuyama gigante cultivada en el Tolima que sorprendió a todos: pesa más de 100 libras

Enorme verdura fue exhibida por un campesino en el municipio de Murillo, Tolima - crédito Captura video

La ahuyama gigante recolectada en el corregimiento El Bosque, zona rural del municipio de Murillo en Tolima, captó la atención local al alcanzar un peso de 106 libras (equivalentes a cuatro arrobas y seis libras).

El fruto, cultivado y cosechado de manera totalmente orgánica en la finca La Granja de Gerardo Peña, padre de Armando Peña, fue recogido noventa días después de la siembra y se exhibió en videos difundidos en redes sociales, donde se puede observar el esfuerzo necesario para levantar la enorme verdura.

Armando Peña, campesino de la zona, en diálogos con el medio regional Ecos del Combeima indicó el significado especial de este producto para su comunidad. “Se trata de una noticia que nos llena de alegría en nuestra comunidad”, afirmó, destacando no solo la magnitud de la ahuyama, sino también el trabajo dedicado y constante en otras cosechas de productos como lulo, maíz y arracacha.

Según Peña, aunque se producen diversos cultivos, la comercialización se complica frecuentemente debido al mal estado de las vías.

En el registro audiovisual muestra a un campesino en el municipio Murillo, en el departamento de Tolima - crédito @ColombiaOscura_/X

La situación vial es una de las principales problemáticas señaladas por los agricultores del corregimiento. Llegar desde El Bosque a Santa Isabel implica cerca de dos horas de trayecto, mientras que el traslado a Murillo puede tomar hasta tres horas en condiciones que Peña describe como precarias.

A pesar de estas adversidades, la comunidad campesina se mantiene firme en su labor agrícola. “El cultivo de esta ahuyama es un ejemplo de nuestra pasión y dedicación por el campo”, destacó Peña a Ecos del Combeima, señalando que cosechas como la de la auyama gigante representan no solo un logro agrícola, sino un símbolo de la fertilidad de la tierra y de la resistencia de los campesinos murillenses, quienes aportan diariamente a la cultura y economía regional.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “pero que hermosura La naturaleza siempre sorprende. Qué bendición que en nuestro hermoso país se den esta maravilla de frutos”; “Y seguramente esos campesinos no necesitaron de combustible en ningún momento para nada”; “Esa zona de Murillo es bellísima”; “Apenas para una sopa de ahuyama que dure una semana”: fueron algunos mensajes.

Auyama gigante de 106 libras genera asombro el la comunidad en Toliam - crédito @ColombiaOscura_/X

Campesino se aventuró en arriesgado viaje en el Tolima al utilizar una tirolesa para cruzar un cañón con sus perros

Elevándose sobre el caudal del río Atá y la copa de los árboles, un campesino del departamento del Tolima expuso mediante un video en TikTok la singular manera en que accede diariamente a su finca.

El hombre detalló que solo puede llegar a su propiedad mediante una tirolesa improvisada, pues la falta de infraestructura en la zona rurales de Colombia lo obliga a enfrentar un trayecto de alta peligrosidad entre Gaitania y Planadas.

En las imágenes, grabadas desde lo alto de la cuerda, el campesino relató que emprendió el cruce acompañado por sus tres perros —Niño, Maylo y Canela—, quienes viajaban en bolsas colgadas de la tirolesa.

La publicación causó sorpresa al mostrar cómo recorre varios metros de longitud y también de altura sobre el abismo, empleando únicamente un mecanismo artesanal para desplazarse con sus animales entre las quebradas.

Antes de iniciar el trayecto, el agricultor, tras ajustar su sombrero, expresó abiertamente sus temores y recurrió a la fe. “Me encomiendo a Dios para utilizar la tirolesa en este sector del departamento de Tolima”, afirmó el hombre en el video, destacando la ausencia de rutas seguras que los habitantes rurales enfrentan en la región.

El video dejó una gran cantidad de comentarios de sorpresa por la forma en cómo los ciudadanos atraviesan el cañón - crédito Colombia Oscura / X

Durante el cruce, la narración se volvió más emotiva: “Esto es una verdadera adrenalina, señores”, exclamó, reconociendo el miedo que sentía mientras la cuerda lo suspendía en el aire, al tiempo que pedía a sus perros permanecer quietos para evitar cualquier accidente en medio de la travesía.

Las escenas mostradas revelan las duras condiciones cotidianas de quienes viven alejados de centros urbanos y municipales, y ponen en evidencia el riesgo permanente que asumen para acceder a zonas indispensables para su subsistencia.