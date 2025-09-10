Colombia

Esta es la ahuyama gigante cultivada en el Tolima que sorprendió a todos: pesa más de 100 libras

El fruto de la hortaliza tardó noventa días en ser cosechada, y su peso generó asombro en la comunidad del municipio de Murillo

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Enorme verdura fue exhibida por
Enorme verdura fue exhibida por un campesino en el municipio de Murillo, Tolima - crédito Captura video

La ahuyama gigante recolectada en el corregimiento El Bosque, zona rural del municipio de Murillo en Tolima, captó la atención local al alcanzar un peso de 106 libras (equivalentes a cuatro arrobas y seis libras).

El fruto, cultivado y cosechado de manera totalmente orgánica en la finca La Granja de Gerardo Peña, padre de Armando Peña, fue recogido noventa días después de la siembra y se exhibió en videos difundidos en redes sociales, donde se puede observar el esfuerzo necesario para levantar la enorme verdura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Armando Peña, campesino de la zona, en diálogos con el medio regional Ecos del Combeima indicó el significado especial de este producto para su comunidad. “Se trata de una noticia que nos llena de alegría en nuestra comunidad”, afirmó, destacando no solo la magnitud de la ahuyama, sino también el trabajo dedicado y constante en otras cosechas de productos como lulo, maíz y arracacha.

Según Peña, aunque se producen diversos cultivos, la comercialización se complica frecuentemente debido al mal estado de las vías.

En el registro audiovisual muestra a un campesino en el municipio Murillo, en el departamento de Tolima - crédito @ColombiaOscura_/X

La situación vial es una de las principales problemáticas señaladas por los agricultores del corregimiento. Llegar desde El Bosque a Santa Isabel implica cerca de dos horas de trayecto, mientras que el traslado a Murillo puede tomar hasta tres horas en condiciones que Peña describe como precarias.

A pesar de estas adversidades, la comunidad campesina se mantiene firme en su labor agrícola. “El cultivo de esta ahuyama es un ejemplo de nuestra pasión y dedicación por el campo”, destacó Peña a Ecos del Combeima, señalando que cosechas como la de la auyama gigante representan no solo un logro agrícola, sino un símbolo de la fertilidad de la tierra y de la resistencia de los campesinos murillenses, quienes aportan diariamente a la cultura y economía regional.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “pero que hermosura La naturaleza siempre sorprende. Qué bendición que en nuestro hermoso país se den esta maravilla de frutos”; “Y seguramente esos campesinos no necesitaron de combustible en ningún momento para nada”; “Esa zona de Murillo es bellísima”; “Apenas para una sopa de ahuyama que dure una semana”: fueron algunos mensajes.

Auyama gigante de 106 libras genera asombro el la comunidad en Toliam - crédito @ColombiaOscura_/X

Campesino se aventuró en arriesgado viaje en el Tolima al utilizar una tirolesa para cruzar un cañón con sus perros

Elevándose sobre el caudal del río Atá y la copa de los árboles, un campesino del departamento del Tolima expuso mediante un video en TikTok la singular manera en que accede diariamente a su finca.

El hombre detalló que solo puede llegar a su propiedad mediante una tirolesa improvisada, pues la falta de infraestructura en la zona rurales de Colombia lo obliga a enfrentar un trayecto de alta peligrosidad entre Gaitania y Planadas.

En las imágenes, grabadas desde lo alto de la cuerda, el campesino relató que emprendió el cruce acompañado por sus tres perros —Niño, Maylo y Canela—, quienes viajaban en bolsas colgadas de la tirolesa.

La publicación causó sorpresa al mostrar cómo recorre varios metros de longitud y también de altura sobre el abismo, empleando únicamente un mecanismo artesanal para desplazarse con sus animales entre las quebradas.

Antes de iniciar el trayecto, el agricultor, tras ajustar su sombrero, expresó abiertamente sus temores y recurrió a la fe. “Me encomiendo a Dios para utilizar la tirolesa en este sector del departamento de Tolima”, afirmó el hombre en el video, destacando la ausencia de rutas seguras que los habitantes rurales enfrentan en la región.

El video dejó una gran cantidad de comentarios de sorpresa por la forma en cómo los ciudadanos atraviesan el cañón - crédito Colombia Oscura / X

Durante el cruce, la narración se volvió más emotiva: “Esto es una verdadera adrenalina, señores”, exclamó, reconociendo el miedo que sentía mientras la cuerda lo suspendía en el aire, al tiempo que pedía a sus perros permanecer quietos para evitar cualquier accidente en medio de la travesía.

Las escenas mostradas revelan las duras condiciones cotidianas de quienes viven alejados de centros urbanos y municipales, y ponen en evidencia el riesgo permanente que asumen para acceder a zonas indispensables para su subsistencia.

Temas Relacionados

Auyama gigantePesa 106 librasMunicipio de MurilloCosecha de 90 díasTolimaVideo viralCampesino TolimaColombia-Noticias

Más Noticias

Cuidar la salud a partir de los 60: caminar no basta, los expertos sugieren entrenamiento de fuerza

Incluir rutinas de fuerza, junto con caminatas ágiles, contribuye a mejorar el estado físico, prevenir enfermedades y potenciar la autonomía en adultos mayores

Cuidar la salud a partir

Conozca cuáles espejos debe tener según la velocidad de su motocicleta, cómo revisarlos y qué hacer para no recibir sanciones

Conozca qué espejos son necesarios según la velocidad de su moto y cómo mantenerlos en buen estado para no recibir sanciones de las autoridades

Conozca cuáles espejos debe tener

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

La gira musical de la serie de Caracol Televisión, que arrancó en La Coruña y continúa en Madrid, sirvió para confirmar que la pasión entre dos de los actores continúa viva

Majo Vargas y Juan Manuel

Gustavo Petro impulsa radicalización del Gobierno y uso de recursos en medios digitales: “El discurso no, los hechos”

El presidente Gustavo Petro convocó a los jefes de comunicación de entidades públicas y ordenó “radicalizar el lenguaje” y destinar recursos a “medios digitales”, luego de que Daniel Coronell revelara detalles de la reunión

Gustavo Petro impulsa radicalización del

Chontico Día los números sorteados hoy miércoles 10 de septiembre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Chontico Día los números sorteados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó Cartagena: estos

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Isabella Ladera compartió reacciones sobre la situación que está viviendo después de la filtración del video: “Yo caigo pará’”

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Deportes

Además de Colombia, estas son

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: “Tenía claro que quería volver a la bicicleta”

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”