Colombia

Ecopetrol habría pasado USD 42 millones pese a advertencia jurídica interna

El contraste entre la postura pública de la empresa y los hallazgos internos plantea interrogantes sobre la gestión de recursos y la rendición de cuentas en el sector energético

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
El 6 de junio de
El 6 de junio de 2024, Riaño aseguró en una entrevista con La W que Ecopetrol no había incurrido en pagos irregulares al empresario William Vélez por las mencionadas plantas - crédito Reuters

Correos internos de Ecopetrol han salido a la luz y ponen en entredicho la versión oficial sobre el pago de USD 42 millones por las plantas de generación de energía Termomorichal I y II.

Estos documentos, obtenidos por La W, revelan que la propia área jurídica de la petrolera estatal concluyó que no existía obligación de realizar dicho desembolso al finalizar el contrato, contradiciendo así las declaraciones públicas de David Riaño, vicepresidente de Energía de la compañía.

El 6 de junio de 2024, Riaño aseguró en una entrevista con La W que Ecopetrol no había incurrido en pagos irregulares al empresario William Vélez por las mencionadas plantas.

El directivo defendió la transparencia del proceso y afirmó: “Nosotros obviamente hicimos toda la debida diligencia, esto que yo les digo tiene análisis financieros, tiene análisis jurídicos donde a detalle obviamente se analiza cada opción para determinar qué es lo mejor para el grupo Ecopetrol”.

Según su versión, la empresa actuó conforme a los procedimientos internos y no existió ninguna anomalía en la transacción.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Sin embargo, la información exclusiva obtenida por W Radio muestra una realidad distinta. El 8 de noviembre de 2018, Rolando Correa Suescún, abogado senior del área jurídica de Ecopetrol —quien, según confirmó el medio, continúa vinculado a la empresa—, envió un correo electrónico a Carlos Andrés Puerta, entonces líder del área de Portafolio de Energías Renovables. En ese mensaje, Correa Suescún abordó directamente la cuestión de la opción de compra sobre las plantas Termomorichal, basándose en el contrato original que había sido cedido en 2016 por Meta Petroleum a Ecopetrol.

En ese mensaje, Correa
En ese mensaje, Correa Suescún abordó directamente la cuestión de la opción de compra sobre las plantas Termomorichal, basándose en el contrato original que había sido cedido en 2016 por Meta Petroleum a Ecopetrol - crédito Reuters

El análisis jurídico interno, citado en los correos revisados por La W, respondía a la pregunta sobre si correspondía el pago de la opción de compra al finalizar el contrato.

El documento señalaba de manera explícita: “Si ECOPETROL S.A. no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”.

Esta conclusión se apoyaba en la naturaleza del contrato, de tipo BOOMT, el cual, según estándares internacionales, implica que al término del acuerdo los bienes se transfieren a la empresa operadora, ya que el pago de las tarifas durante la vigencia del contrato cubre la amortización de los activos.

El contraste entre la postura pública de Riaño y el contenido de los correos internos es evidente. Mientras el vicepresidente de Energía insistió en que no existía irregularidad y que la adquisición de los activos no podía considerarse gratuita, los documentos internos de Ecopetrol establecían que, al no ejercer la opción de compra anticipada, la empresa no debía realizar ningún pago adicional al finalizar el contrato.

Correos internos de Ecopetrol han
Correos internos de Ecopetrol han salido a la luz y ponen en entredicho la versión oficial sobre el pago de USD 42 millones por las plantas de generación de energía Termomorichal I y II - crédito Reuters

El trasfondo de este caso se remonta a la cesión del contrato por parte de Meta Petroleum a Ecopetrol en 2016, bajo la modalidad BOOMT. Este tipo de acuerdo estipula que, una vez cumplido el plazo contractual y amortizados los bienes mediante las tarifas pactadas, la transferencia de los activos no requiere pagos extra.

Así, la documentación interna de Ecopetrol contradice de forma directa la versión oficial y deja en claro que la supuesta obligación de pago adicional carecía de sustento jurídico, según el propio análisis de la compañía. La revelación de estos correos internos pone en duda la transparencia del proceso y la justificación del pago millonario por las plantas Termomorichal.

Temas Relacionados

EcopetrolTermomorichalDavid RiañoWilliam VélezContratos BOOMTColombia-Noticias

Más Noticias

Efemérides 10 de septiembre: ¿Qué sucedió en esta fecha?

Acontecimientos trascendentales en política, ciencia, cultura y deporte han ocurrido en este día, dejando huella en la memoria colectiva y transformando sociedades a lo largo de los siglos

Efemérides 10 de septiembre: ¿Qué

A pesar de la goleada, Carlos Antonio Vélez criticó el partido de Colombia contra Venezuela: “Muy poco para llevar para la casa”

Para el analista, el juego colectivo de la Tricolor a cargo de Néstor Lorenzo sigue quedando en deuda y habrá mucho por mejorar de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de la goleada,

Lotería de la Cruz Roja: números y secos ganadores martes 9 de septiembre 2025

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja:

Consejo de Estado salió en defensa de Karol G, J Balvin y Maluma por la canción ‘+57’: “No es un peligro para los niños y niñas”

El alto tribunal determinó que la versión actual de la canción ya no contiene la frase cuestionada, por lo que no existe riesgo inminente para la niñez ni justificación para intervención judicial

Consejo de Estado salió en

Víctimas exigieron justicia ante la JEP previo a la primera sentencia por ‘falsos positivos’ en el Caribe: “Que acepten el daño que nos han causado”

Familiares de las víctimas indígenas y campesinas esperan que el fallo marque un antes y un después en la búsqueda de verdad y reparación colectiva

Víctimas exigieron justicia ante la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica en Cauca por entrega

Polémica en Cauca por entrega de maquinaria por parte de las disidencias de las Farc

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

ENTRETENIMIENTO

La Liendra fue víctima de

La Liendra fue víctima de estafa en Nueva York con modalidad bastante común en Colombia: “Me siento como un tonto”

Karol G encabezaría en el festival Coachella 2026: así lo reveló la revista ‘Rolling Stone’

Lilo & Stitch, Thunderbolts y más: lo mejor de Disney+ Colombia para ver en familia

Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

Mónica Fonseca se despidió de Paris con emotivo mensaje: “Contigo se van historias que amaré por siempre”

Deportes

Etapa 17 de la Vuelta

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

Así reaccionó la prensa venezolana tras la histórica goleada de Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Acabaron con la fe mundialista”

Lorenzo y James enviaron mensaje de apoyo a la selección de Venezuela luego de quedar por fuera de la pelea por un cupo al mundial de 2026: “Hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes”

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”

Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela