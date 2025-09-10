Colombia

Condenan a 47 años de cárcel a un hombre que asesinó a la esposa de un primo con un arma blanca en Putumayo: la atacó por sorpresa en la cocina

En el caso, ocurrido en Mocoa, el sentenciado también atacó con el mismo objeto al cónyuge de la víctima mortal para evitar que la defendiera

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La víctima fue atacada cuando
La víctima fue atacada cuando estaba en casa por su esposo, que también fue agredido para evitar que él pudiera defenderla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación logró acreditar ante el juez de conocimiento la responsabilidad del ciudadano Luis Benigno Delgado Jamioy en un crimen que conmocionó a la comunidad local de Mocoa (Putumayo) y por el cual fue condenado a 47 años y 12 días de prisión.

Según la información presentada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando en el barrio Villa Rosa II una mujer fue atacada en la cocina de su vivienda.

En ese momento, la víctima se encontraba acompañada por su esposo y por Delgado Jamioy, que, de manera repentina, la agredió con un arma cortopunzante, provocándole múltiples heridas. El esposo de la víctima, primo del agresor, también fue atacado por este último en un intento de impedir que auxiliara a la mujer.

El hecho por el que
El hecho por el que Delgado Jamioy fue sentenciado ocurrió en el barrio Villa Rosa II, en Mocoa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La gravedad de las lesiones obligó al traslado inmediato de la víctima a un centro asistencial, donde finalmente falleció. La investigación llevada a cabo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió ejecutar la orden de captura contra Delgado Jamioy el 10 de mayo de 2023. Desde entonces, el condenado permanece privado de la libertad en un centro carcelario, donde cumplirá la totalidad de la sentencia dictada por el juez.

Delgado Jamioy ya había sido condenado en 2021 por otro caso

En enero de 2021, el periódico Conexión Putumayo informó que Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio con funciones de conocimiento de Mocoa había condenado a cinco años y seis meses de prisión a Delgado Jamioy por tentativa de homicidio e incendio en Mocoa, hecho que se produjo tras un preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio con funciones de conocimiento de Mocoa avaló el acuerdo y dictó la condena, que incluye además una multa de 33 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la exclusión de cualquier beneficio penal o subrogado.

El caso se remonta al 27 de junio de 2018, cuando en el asentamiento Nueva Betania de Mocoa, Delgado Jamioy, que para ese tiempo 29 años, atacó con arma blanca a un primo suyo. La policía halló a la víctima tendida en el suelo, en las inmediaciones de una vivienda de madera que había sido incendiada. Las investigaciones permitieron establecer que el individuo fue el responsable tanto de la agresión como del incendio.

El hombre ya había sido
El hombre ya había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio e incendio en Mocoa, además de atacar con arma blanca a un primo- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el proceso, la Fiscalía y la defensa de Delgado Jamioy suscribieron un preacuerdo que modificó la calificación jurídica de su participación, pasando de autor a cómplice. Esta decisión se adoptó después de que el acusado aceptara los cargos en la audiencia de formulación de acusación.

El juez encargado del caso impuso la pena de 68 meses de prisión, sin posibilidad de acceder a subrogados ni a beneficios penales, y estableció la obligación de pagar la mencionada multa. La Fiscalía confirmó que la sentencia quedó debidamente ejecutoriada.

Asesinan con arma blanca a un joven vendedor informal en Bogotá

Recientemente, un joven identificado como David Rodríguez Vargas, que se desempañaba como vendedor ambulante, perdió la vida el viernes 5 de septiembre de 2025, cuando fue atacado por la espalda con un arma blanca en el centro de Bogotá.

El hecho ocurrió mientras el joven de 23 años se encontraba en el sector de La Mariposa, y los agresores, identificados como dos vendedores informales, huyeron del lugar y permanecen “prófugos de la justicia”, de acuerdo con el testimonio de los allegados a Blu Radio.

El origen de la riña
El origen de la riña fue una disputa por un tramo de la calle para ocupar un negocio informal - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La hermana de Rodríguez Vargas explicó a ese medio que el crimen se enmarcó en una disputa prolongada por el dominio de un espacio comercial en un tramo de la calle: “Lo asesinaron dos hermanos que trabajaban en la carrera Séptima con 12. También eran vendedores ambulantes. Ellos dos ya tenían problemas hace dos años, en el 2023, con mi hermano mayor”, dijo la mujer.

La familiar recordó que en noviembre de ese año, el hermano mayor de la víctima ya había sido blanco de un intento de homicidio por parte de los mismos agresores, y que la tensión nunca se disipó, hasta desembocar en el asesinato de David.

El origen de este conflicto, según la versión de la familia, se remonta a un enfrentamiento inicial entre vendedores de caña de azúcar y una familia dedicada a la venta de comidas rápidas. Aunque los primeros se trasladaron posteriormente a otra zona, el ambiente de hostilidad persistió, alimentado por amenazas y agresiones que, finalmente, culminaron en el homicidio de la semana pasada.

