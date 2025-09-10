Condenan a 47 años de cárcel a un hombre que asesinó a la esposa de un primo con un arma blanca en Putumayo: la atacó por sorpresa en la cocina

La víctima fue atacada cuando estaba en casa por su esposo, que también fue agredido para evitar que él pudiera defenderla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación logró acreditar ante el juez de conocimiento la responsabilidad del ciudadano Luis Benigno Delgado Jamioy en un crimen que conmocionó a la comunidad local de Mocoa (Putumayo) y por el cual fue condenado a 47 años y 12 días de prisión.

Según la información presentada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando en el barrio Villa Rosa II una mujer fue atacada en la cocina de su vivienda.

En ese momento, la víctima se encontraba acompañada por su esposo y por Delgado Jamioy, que, de manera repentina, la agredió con un arma cortopunzante, provocándole múltiples heridas. El esposo de la víctima, primo del agresor, también fue atacado por este último en un intento de impedir que auxiliara a la mujer.

El hecho por el que Delgado Jamioy fue sentenciado ocurrió en el barrio Villa Rosa II, en Mocoa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La gravedad de las lesiones obligó al traslado inmediato de la víctima a un centro asistencial, donde finalmente falleció. La investigación llevada a cabo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió ejecutar la orden de captura contra Delgado Jamioy el 10 de mayo de 2023. Desde entonces, el condenado permanece privado de la libertad en un centro carcelario, donde cumplirá la totalidad de la sentencia dictada por el juez.

Delgado Jamioy ya había sido condenado en 2021 por otro caso

En enero de 2021, el periódico Conexión Putumayo informó que Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio con funciones de conocimiento de Mocoa había condenado a cinco años y seis meses de prisión a Delgado Jamioy por tentativa de homicidio e incendio en Mocoa, hecho que se produjo tras un preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio con funciones de conocimiento de Mocoa avaló el acuerdo y dictó la condena, que incluye además una multa de 33 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la exclusión de cualquier beneficio penal o subrogado.

El caso se remonta al 27 de junio de 2018, cuando en el asentamiento Nueva Betania de Mocoa, Delgado Jamioy, que para ese tiempo 29 años, atacó con arma blanca a un primo suyo. La policía halló a la víctima tendida en el suelo, en las inmediaciones de una vivienda de madera que había sido incendiada. Las investigaciones permitieron establecer que el individuo fue el responsable tanto de la agresión como del incendio.

El hombre ya había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio e incendio en Mocoa, además de atacar con arma blanca a un primo- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el proceso, la Fiscalía y la defensa de Delgado Jamioy suscribieron un preacuerdo que modificó la calificación jurídica de su participación, pasando de autor a cómplice. Esta decisión se adoptó después de que el acusado aceptara los cargos en la audiencia de formulación de acusación.

El juez encargado del caso impuso la pena de 68 meses de prisión, sin posibilidad de acceder a subrogados ni a beneficios penales, y estableció la obligación de pagar la mencionada multa. La Fiscalía confirmó que la sentencia quedó debidamente ejecutoriada.

