Colombiano en EE. UU. reveló la millonada que ganó en un turno de cinco horas limpiando contenedores: “Estaba fácil”

El connacional compartió un día de trabajo al lado de su esposa, y dejó una reflexión a quienes piensan en buscar mejores oportunidades en Norteamérica

Un migrante colombiano compartió a través de su cuenta de Tiktok (@stonewarcry2) cómo es su experiencia laboral en Estados Unidos, donde trabaja junto a su esposa en una empresa de limpieza.

En un video mostró con detalle la labor que realizó en un depósito de la firma Public Storage, explicando no solo las actividades que implicó el encargo, sino por lo que pagaron tras completar la jornada de trabajo.

El objetivo de su testimonio fue brindar información práctica sobre el tipo de labores disponibles para migrantes y transparentar las oportunidades de ingresos, en el marco de sus planes familiares de ahorro y regreso a Colombia.

En el video, el joven explicó cómo se dio la tarea: “Desde hace un año, mi esposa y yo somos empleados de una compañía de limpieza y nos enviaron a trabajar a un Public Storage”.

El trabajo consistía en dejar impecable el lugar al finalizar la obra, ya que “recién habían terminado su construcción y debía quedar en condiciones para su apertura al público”.

Al llegar al sitio, describió el espacio: “Apenas llegamos, mostramos el enorme galpón y las decenas de contenedores metálicos vacíos que debíamos limpiar”.

Según su valoración, aunque la cantidad de depósitos podía intimidar, la tarea no sería demasiado compleja: “Aparentemente, no se ve tan complicado, no se ve muy difícil, tiene algo de polvo, pero nada del otro mundo”.

Durante la grabación, el migrante colombiano precisó las actividades que tuvieron que realizar. “Nuestra tarea es limpiar, sacudir el polvo y trapear pisos”, comentó, mostrando el equipamiento asignado y los espacios del galpón.

Además, explicó la dinámica de trabajo con su esposa: “Mi esposa se está encargando de trapear los pisos después de que yo los barriera”. Para esta labor, utilizaron máquinas de barrido automatizado y mopas de gran tamaño.

No obstante, surgieron algunas dificultades: “Las mopas que nos entregaron eran muy grandes para algunas partes de los contenedores. No cabían en esas hendiduras, en esas ranuras, y tuvimos que coger la mopa, amarrar un trapito y limpiar”.

El colombiano no limitó su descripción a los suelos, también explicó que el encargo incluía otras partes del depósito. “Teníamos que limpiar las puertas por fuera y por dentro, como esos perfiles que ustedes ven ahí”.

Pese a la dimensión del reto, el migrante señaló que la suciedad predominante era polvo, y que el estado general de los espacios no era complicado de manejar: “La verdad, no es que estén muy sucios, más que todo es el polvo y son bastantes los que tenemos que limpiar, como lo pueden ver”, relató.

Sobre los resultados de la jornada, transmitió satisfacción con el esfuerzo conjunto: “El trabajo quedó excelente”, aseguró.

Cuánto cobró el colombiano junto a su esposa

Después de esto, se refirió al pago que recibieron por la labor completada: “Fueron cinco horas de trabajo y, entre los dos, logramos ganar US$200”. Para destacar la proporción de esfuerzo e ingreso, añadió: “Como vieron, el trabajo no era muy difícil”, y subrayó que básicamente lo que debieron hacer fue “sacudir y trapear”.

El contenido funcionó no solo como una ventana a la rutina diaria de dos migrantes, también como guía para quienes buscan información confiable sobre el sector de la limpieza en Estados Unidos.

Su relato sumó consejos para quienes deseen aprovechar este tipo de oportunidades laborales y buscar metas mayores, como el ahorro y retorno a su país de origen.

El joven matizó que quedarse solo con ese ingreso no es suficiente para cubrir los gastos familiares, por lo cual ambas personas deben complementar con otros turnos: “Ahora vamos a descansar unas dos o tres horitas, vamos a bañarnos, a comer algo y arrancamos para el trabajo de la noche, que allí también los dos facturamos”.

“La verdad, estaba fácil”, resumió el colombiano sobre la jornada de trabajo, transmitiendo un mensaje de ánimo a quienes contemplan la posibilidad de emigrar para trabajar en Estados Unidos en el área de servicios.

