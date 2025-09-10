Bogotá prepara homenaje público a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: esta es la fecha y lugar

El esposo de Fabiola Posada convoca a amigos y admiradores a un encuentro para agradecer y recordar la huella imborrable que dejó la humorista en la televisión y el corazón de los colombianos - crédito @gorditafabiola/ Instagram

A un año del fallecimiento de una de las humoristas más reconocidas de Colombia, la comunidad artística y su público se prepara para rendir un homenaje a Fabiola Posada, conocida como la “Gorda” Fabiola, en la ciudad de Bogotá.

El evento eucarístico fue anunciado por su esposo, el también humorista Nelson Polanía, conocido como “Polilla”, quien utilizó sus redes sociales para invitar al público. “Amigos, les hago extensiva esta invitación por si quieren acompañarnos. Es un encuentro para orar y agradecer su memoria y legado”, afirmó el artista en el anuncio.

La conmemoración, abierta a toda la ciudadanía, se realizará el jueves 18 de septiembre a las 10:00 a.m. en el segundo piso del Centro Comercial Gran Estación, frente al local de la marca By la Gorda Fabiola.

La vida de Fabiola Posada finalizó el 19 de septiembre de 2024, tras haber enfrentado complicaciones de salud en la Clínica Colombia, en la capital. Posada, originaria de Santa Marta, convivía con una afección cardíaca que la mantenía con el corazón funcionando al 40% de su capacidad y antecedentes de varios infartos desde 2014.

Durante el último año, la memoria de la humorista ha permanecido vigente entre sus colegas y seguidores. Luego de su partida, figuras del humor y la televisión han expresado su pesar y admiración pública.

La ceremonia de homenaje está pensada para reunir a familiares, amigos, colegas y seguidores en una señal pública de reconocimiento al legado de quien integró el elenco de programas emblemáticos de la televisión nacional y se convirtió en referente del humor colombiano.

“Qué lindo evento”, “no puede ser que ya un año.. Dios te siga dando fortaleza”, “Estaré ahí 😢❤️“, ”Los acompaño desde la distancia", son las reacciones de varios seguidores de Polilla.

Polilla habló sobre volver a enamorarse tras la muerte de la comediante

Polilla compartió recientemente nuevos detalles sobre su vida personal y sus pensamientos frente a la posibilidad de enamorarse de nuevo. El humorista aseguró que “complicado es encontrar a esa persona” con quien comprometerse plenamente, una reflexión que surgió en medio de una dinámica de preguntas en redes sociales.

La declaración fue recogida en distintos espacios a raíz del interés de sus seguidores por conocer cómo afronta su proceso de duelo y los cambios tras la partida de su compañera de vida.

“Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente. Si no, es mejor estar solo para no sufrir ni hacer sufrir al otro”, respondió Polanía a uno de los usuarios.

El comediante aclaró que, por ahora, prefiere priorizar su familia y mantener los recuerdos de su esposa como guía principal. Polilla resaltó el valor de los 28 años de relación que lo unieron a la Gorda Fabiola, periodo marcado por la complicidad y el afecto, tanto dentro como fuera del set de televisión.

Durante los últimos meses, Polanía ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte anécdotas y videos inéditos protagonizados junto a la Gorda Fabiola.

En una de sus publicaciones más recientes, publicó un fragmento donde se observa el humor y la cercanía que definieron su vínculo: “Uno de los videitos que teníamos por ahí guardados, donde nos divertíamos en descanso o break de grabaciones con mi amorcito”, escribió. El video, que también contó con la participación de la comediante María Auxilio Vélez, desató mensajes de apoyo y nostalgia entre sus seguidores.

Durante un reciente viaje a Medellín, ciudad que tenía un significado especial para la pareja, Polanía reconoció: “Medellín evoca tu imagen y llena mi mente con tus recuerdos”. El comediante ha manifestado en distintas ocasiones lo desafiante que resulta adaptarse a la ausencia. “Te fuiste y se te olvidó enseñarme a vivir sin ti, fueron 28 años amándote y respetándote, buscando nuestra felicidad, agradeciendo cada momento que pasamos juntos”.