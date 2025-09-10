Colombia

80 capturas por robo de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira durante primer semestre de 2025

Air-e Intervenida destacó que además de las detenciones, se han impuesto cuatro condenas ejemplarizantes y más de 700 denuncias penales por defraudación de fluidos y hurto de infraestructura eléctrica en la Costa Caribe

Dahana Ospina

Dahana Ospina

La compañía advirtió que el
La compañía advirtió que el delito de defraudación de fluidos seguirá siendo combatido con rigor. - crédito Infobae

En el marco de los operativos contra el robo de energía en la Costa Caribe, la empresa Air-e Intervenida informó que en lo corrido del primer semestre de 2025 se han logrado 80 capturas en Atlántico, Magdalena y La Guajira, como resultado de un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Diana Pernett, jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos y Contractuales de la compañía, estas acciones judiciales se suman a cuatro condenas ejemplarizantes por hurto de energía, las cuales afirma que refuerzan el mensaje de que quienes incurran en estas prácticas ilegales deberán enfrentar consecuencias penales serias.

Operativos en los tres departamentos

Las autoridades explicaron que las detenciones se han desarrollado en distintos municipios y sectores de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde se detectaron conexiones fraudulentas, manipulación de redes eléctricas y alteración de medidores.

Air-e advirtió que el robo
Air-e advirtió que el robo de energía genera pérdidas económicas millonarias. - crédito Air-e

Según la funcionaria, el objetivo de los operativos no solo es judicializar a los responsables, sino también desarticular las bandas dedicadas a la manipulación de la infraestructura eléctrica, que afectan tanto a la empresa como a la comunidad usuaria.

“Continuamos realizando operativos para identificar los usuarios residenciales y los establecimientos comerciales e industriales que se conectan de manera irregular a nuestras redes eléctricas”, puntualizó Pernett.

Impacto en la prestación del servicio

Air-e advirtió que el robo de energía genera pérdidas económicas millonarias y compromete la confiabilidad en la prestación del servicio eléctrico. Estas prácticas ilegales no solo afectan a la compañía, sino también a los usuarios que pagan cumplidamente su consumo, pues la manipulación indebida de redes puede provocar fallas, sobrecargas y riesgos eléctricos.

“Estas conductas delictivas no solo generan pérdidas para la empresa, sino que también afectan directamente a la comunidad y a la confiabilidad en el suministro de energía”, agregó la directiva.

Avances judiciales y cifras preocupantes

Desde la entrada en operaciones de Air-e Intervenida, la entidad ha interpuesto 422 denuncias penales por el delito de defraudación de fluidos y 280 denuncias por hurto de infraestructura eléctrica, en coordinación con las autoridades competentes.

Los procesos judiciales han avanzado con agilidad, y ya se registran las primeras condenas que, según la empresa, sientan un precedente para frenar estas prácticas fraudulentas.

El hurto de energía compromete
El hurto de energía compromete la estabilidad del sistema eléctrico y afecta de manera directa a toda la comunidad usuaria. - crédito Eduardo Parra/Europa Press

La compañía recordó que el delito de defraudación de fluidos contempla penas de hasta seis años de prisión y multas que podrían alcanzar los 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Es decir, quienes manipulen redes o se conecten de manera ilegal podrían enfrentar sanciones superiores a los 200 millones de pesos, dependiendo del valor del SMLV de cada año.

Trabajo conjunto con autoridades

Las 80 capturas por robo de energía son producto de una coordinación estrecha entre la Policía, la Fiscalía y Air-e. Los operativos han incluido labores de inteligencia, seguimiento y judicialización de quienes incurren en el hurto de energía, con el fin de garantizar que los procesos no se queden en simples denuncias, sino que avancen hasta la etapa de condena.

Además, la empresa reiteró que trabaja en la identificación de estructuras criminales que, en algunos casos, operan de manera organizada para manipular redes eléctricas a gran escala, generando pérdidas que afectan no solo a la compañía, sino al servicio en general.

La lucha contra el robo
La lucha contra el robo de energía en la Costa Caribe se fortalece con el respaldo de las autoridades judiciales y policiales. - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Llamado a la comunidad

Air-e hizo un llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a abstenerse de incurrir en estas prácticas. La empresa insistió en que, además de ser un delito, el hurto de energía puede poner en riesgo la vida de quienes manipulan de manera irresponsable las redes.

Finalmente, la empresa señaló que mantendrá los operativos y las acciones legales para garantizar la prestación adecuada del servicio, al tiempo que invitó a los ciudadanos a denunciar de manera anónima cualquier irregularidad relacionada con conexiones fraudulentas.

