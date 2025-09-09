Colombia

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

La creadora de contenido compartió la información que le reveló su pareja sobre el proceso de organización para su matrimonio y reveló el lugar en el que se realizará

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Omar Murillo sorprende a Koral
Omar Murillo sorprende a Koral Acosta con el anuncio de su boda religiosa en España - crédito @bola8actor/Instagram

Ómar Murillo ha dado un paso importante en su relación con Koral Acosta al anunciarle, mediante una carta emotiva difundida en redes sociales, que ya ha organizado todos los detalles para celebrar su boda en España por la iglesia con la también cantante.

El actor eligió el lugar basado en cumplirle el sueño a su pareja y ella decidió compartir la noticia con el público de sus redes con el fin de mostrar el romántico gesto que tuvo el exparticipante de La casa de los famosos Colombia con ella y que finalmente se dará el esperado enlace eclesiástico, un deseo de ambos, está próximo a concretarse.

De acuerdo con el video publicado en su perfil de Instagram, Murillo se dirigió directamente a Costa y evocó momentos clave de su historia juntos para hacerle la revelación.

Recordó la ocasión en que le propuso matrimonio y le entregó el anillo, así como la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez, el cual fue testigo de la propuesta ante varias personas, un detalle que le añadió un matiz especial al relato porque resaltó la importancia de los lazos que han creado, la complicidad de ambos y el apoyo de amigos cercanos en su unión, como ella misma lo sugirió.

La emotiva carta de Omar
La emotiva carta de Omar Murillo a Koral Acosta: así confirmó su boda eclesiástica con un toque muy especial - crédito @koralladiva/Instagram

Esposa, ¿recuerdas que te había pedido matrimonio y te entregué el anillo? ¿Y Nelson Velázquez fue mi alcahuete y testigo ante quinientas personas? Recibe este regalo donde te confirmo y te digo que ya te tengo todo listo", empieza diciendo el actor, según lee Koral.

En el clip se ve que Omar Murillo le hizo llegar la carta a su pareja, compartida por ella misma en sus redes sociales, para contarle lo que está por pasar entre los dos y expresarle su deseo de cumplirle un sueño a su esposa: casarse por la iglesia, a pesar de que ambos ya formalizaron su unión por lo civil.

Recibe este regalo donde te confirmo y te digo que ya te tengo todo listo para que te cases como quieres en España”, escribió el actor, dejando claro que la organización de la ceremonia responde a un compromiso personal y a la voluntad de hacer feliz a su pareja.

El mensaje también incluyó la referencia a la entrega de un nuevo anillo, símbolo de las distintas etapas de su relación y de la continuidad de su compromiso.

Emotiva carta de Omar Murillo anuncia boda soñada con Koral Costa - crédito @rastreandofamosos/IG

A lo largo de la carta, Murillo reafirmó su amor y dedicación hacia Acosta, manifestando su intención de brindarle una vida especial.

El actor cerró su mensaje con palabras que reflejan la profundidad de sus sentimientos y el deseo de que su esposa viva una experiencia digna de una princesa o una reina, en consonancia con el significado que ambos otorgan a este nuevo paso en su relación.

Aunque ya somos casados por lo civil, quiero que tengas una boda y tengo todo listo. Te mereces todo y todo lo que hago es para que vivas como una princesa o reina, como te lo mereces. Te amo. Tu esposo”, leyó Koral entre lágrimas y gritos de emoción.

Según Costa, el nuevo anillo que le regaló Murillo hace parte de la colección que le ha dado durante el tiempo juntos y con los que han sellado su compromiso, pues este sería el tercero.

Me voy a casar en España. Mi esposo me mandó otro anillo”, escribió la cantante junto al post.

Por su parte, Omar reposteó la publicación en su Instagram, pero hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto ni comentado al video de su esposa, pues lleva varias horas solo mostrando su restaurante de comida y haciéndole publicidad para que los seguidores lo visiten.

