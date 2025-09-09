Colombia

Tres venezolanos fueron capturados en Medellín tras secuestrar a nueve personas en medio de un asalto a mano armada

Los señalados delincuentes, de entre 19 y 30 años, intentaron huir por los techos de viviendas aledañas, tras intimidar a clientes y trabajadores de un club nocturno del Parque Bolívar

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

Tres hombres armados secuestraron a
Tres hombres armados secuestraron a nueve personas durante un robo en un local del barrio Boston, Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de Medellín tras perpetrar un robo armado y secuestro exprés que dejó a nueve personas retenidas dentro de un establecimiento nocturno del barrio Boston.

De acuerdo con las autoridades, los capturados, de nacionalidad venezolana y cuyas edades oscilan entre los 19 y los 30 años, habrían intimidado a los presentes con armas de fuego durante más de una hora, mientras sustraían dispositivos móviles, joyas y dinero en efectivo.

La operación policial se inició luego de una alerta emitida por la comunidad a través de las líneas de emergencia. Según los reportes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la intervención se realizó en coordinación con operadores del sistema 123 de cámaras de vigilancia, lo que permitió neutralizar a los sospechosos mientras intentaban escapar por los techos de viviendas vecinas.

La acción culminó con la recuperación de trece teléfonos celulares, cadenas y anillos de oro, así como una suma no precisada de dinero en efectivo, objetos que habían sido despojados a las víctimas.

Los detenidos, de nacionalidad venezolana,
Los detenidos, de nacionalidad venezolana, intimidaron a las víctimas con armas de fuego y robaron celulares, joyas y dinero - crédito @FicoGutierrez / X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que durante el robo los delincuentes encañonaron tanto al personal administrativo como a los clientes y trabajadores sexuales del local, localizado en el parque Bolívar, en el centro de la ciudad.

“Durante más de hora y media, las víctimas fueron intimidadas con armas de fuego. Los delincuentes intentaron huir incluso por los techos de las viviendas cercanas, pero fueron reducidos y capturados”, sostuvo el mandatario y precisó que la tecnología de las cámaras del sistema 123 permitió coordinar a las patrullas para evitar el escape de los agresores.

El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, aseguró que este golpe a la delincuencia corresponde a los planes focalizados de intervención promovidos en articulación con la Alcaldía.

El funcionario señaló que la capital antioqueña registró una reducción del 23% en hurtos a personas, un 32% en casos de atraco y un 24% en robos de motocicletas en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2024. Villa enfatizó que la reacción oportuna de la fuerza pública y la cooperación ciudadana han sido determinantes para estos resultados.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó
El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de la tecnología y la reacción policial para frustrar el escape de los delincuentes - crédito @FicoGutierrez / X

Las autoridades informaron que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de secuestro, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, lesiones personales y tentativa de homicidio.

De acuerdo con la normatividad vigente, estos crímenes están castigados con hasta 28 años de prisión. La incautación de tres pistolas con munición, sumada al material recuperado, refuerza las sospechas de que el grupo podría estar relacionado con otros hechos violentos recientes en el área.

Con base en datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Medellín, a pesar del descenso en indicadores globales de violencia durante el último lustro, persisten problemáticas vinculadas con la economía ilegal y la circulación de armas de fuego en entornos urbanos.

Las autoridades recomiendan denunciar robos
Las autoridades recomiendan denunciar robos y secuestros a través de canales oficiales para facilitar la acción policial y la desarticulación de bandas - crédito Policía Nacional

Un análisis del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la Universidad Nacional de Colombia sugiere que la disponibilidad de armamento ilícito sigue generando riesgos significativos para la seguridad pública.

La Policía Nacional de Colombia recomendó que cualquier ciudadano denuncie de inmediato secuestros o robos ante las autoridades competentes, a través de canales presenciales o de plataformas digitales como adenunciar.policia.gov.co, o utilizando la línea 165, especializada en casos de secuestro y extorsión, y la línea de emergencia 123, disponible en todo el país. Las denuncias oportunas facilitan la actuación del Gaula y la desarticulación de bandas criminales.

“Seguimos actuando con contundencia para proteger a nuestra gente. Los bandidos caen porque caen”, publicó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, una vez se confirmó la detención de los responsables y la recuperación de los bienes sustraídos.

