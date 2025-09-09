Soacha tendrá dos nuevas sedes universitarias públicas: más de 3.000 jóvenes accederán a educación superior gratuita

El Ministerio de Educación y la Alcaldía de Soacha anuncian la llegada de la UIS y una nueva sede de la Universidad de Cundinamarca para ampliar la oferta de educación superior en la región - crédito Alcaldía de Bogotá

El Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal cambiarán el panorama de la educación superior en la región. El ministro José Daniel Rojas Medellín confirmó durante su visita al municipio dos iniciativas que impactarán a miles de jóvenes en el sur de la sabana de Cundinamarca y zonas vecinas, entre ellas la llegada de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la consolidación de una nueva sede de la Universidad de Cundinamarca.

El primer anuncio fue la conversión del que iba a ser el Centro Administrativo Municipal (CAM) en un centro académico de gran capacidad. La Alcaldía de Soacha cederá el edificio CAM, una infraestructura con 27.000 metros cuadrados y una inversión acumulada de $150.000 millones, a la UIS para que lo adapte como sede universitaria. El Gobierno nacional, en alianza con la administración local, intervendrá para adecuaciones, acabados y dotación, bajo el principio de gratuidad y ampliación de cobertura educativa.

El ministro resaltó que esta transformación permitirá que el edificio CAM reciba a más de 3.000 estudiantes de Soacha y municipios cercanos como Sibaté, Granada, Silvania y El Colegio. “Gracias a la concurrencia de recursos entre el Gobierno nacional y la Alcaldía, una obra que iba a ser el centro administrativo municipal se convertirá en el centro académico municipal”, indicó Rojas Medellín. Además, detalló que el recinto llevará el nombre de Julio César Peñaloza, mártir de la ciudad, para honrar la memoria local y convertir ese espacio en un símbolo de construcción de conocimiento.

La Universidad de Cundinamarca construirá una nueva sede en Soacha con inversión superior a $40.000 millones y capacidad para 2.000 estudiantes

La UIS, reconocida como la primera universidad pública con acreditación institucional de alta calidad, iniciará la oferta académica en Soacha desde el primer semestre de 2026. La proyección institucional es que los programas estén orientados a la transformación productiva desde las ingenierías, artes y las tecnologías de inteligencia artificial. Previo al inicio, la UIS adelantará un proceso de diálogo participativo con la comunidad para responder a las necesidades académicas y laborales del territorio, afianzando su papel como referente educativo regional.

El segundo anuncio relevante fue la consolidación de una nueva sede de la Universidad de Cundinamarca en Soacha. En las últimas semanas, se concretó la compra de un predio por valor superior a $8.000 millones, donde se construirá la sede universitaria en dos fases. La primera contempla la instalación de aulas modulares con capacidad inicial de 440 estudiantes y programas en ingeniería y tecnologías emergentes.

El Gobierno nacional y la Alcaldía de Soacha buscan convertir al municipio en un polo de conocimiento y desarrollo regional

En una segunda etapa, se edificará la infraestructura convencional con aulas, laboratorios, salas de cómputo, biblioteca y espacios para 2.000 estudiantes, con una proyección de inversión de $40.000 millones provenientes de vigencias futuras. El ministro Rojas enfatizó que la apuesta es revertir la condición de Soacha como ciudad expulsora de jóvenes en busca de oportunidades educativas en Bogotá, permitiendo que el municipio se convierta en “un polo de conocimiento que también acoja ciudadanos de la capital y del país”.

En la sede Soacha se ofertarán los siguientes programas:

Ingeniería industrial

Ingeniería de software

Profesional ciencias del deporte y educación física

Administración de empresas

Contaduría pública y gestión financiera

Ingeniería topográfica y geomática

Ingeniería en estadística y ciencias de datos

Ingeniería en matemáticas e ingeniería artificial

Ingeniería en electrónica y energías renovables

La nueva sede de la Universidad de Cundinamarca contará con aulas, laboratorios, biblioteca y espacios modernos para la formación universitaria

Durante la jornada, el ministro sostuvo diálogos con líderes locales sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Institución Educativa Julio César Turbay y participó en actividades culturales junto a estudiantes y jóvenes en las tradicionales casetas de almojábanas. El evento culminó en el predio adquirido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que será el futuro espacio de la sede de la Universidad de Cundinamarca.

Finalmente, la cartera señaló que con dichas acciones, el Gobierno nacional busca garantizar educación superior pública, gratuita y de calidad, consolidando a Soacha como referente académico y promotor del desarrollo en Cundinamarca y Colombia.